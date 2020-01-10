Гороскоп на сегодня 10 января: у Стрельцов удачный день, а Скорпионов ждут сюрпризы

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 10 января 2020 для Овнов Напряженный, но не безнадежный день. Ваша главная задача - как можно раньше понять, в чем можно добиться успеха, и сосредоточиться именно на этом, чтобы не тратить время и силы на все остальное. Прислушиваться стоит к собственной интуиции, а не рекомендациям со стороны. К сожалению, советы вам сегодня особенно охотно дают именно те, кто плохо разбирается в происходящем и сильно переоценивает свои знания. Вероятны удачные сделки. У некоторых Овнов будет возможность сделать выгодные покупки, обзавестись вещами, о которых представители знака давно мечтали.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 10 января 2020 для Тельцов Все торопятся, а вам не надо. Этот тот самый день, когда очень полезно обдумывать каждый шаг хотя бы потому, что в процессе часто появляются новые хорошие идеи. К тому же очень неожиданно напоминают о себе старые знакомые - и нет ничего плохого в том, чтобы обратиться к ним за помощью, сэкономив таким образом собственные силы и время. Будет возможность приятно провести время дома, заняться чем-то приятным, хоть и не особенно полезным. Не исключено, что на огонек заглянут друзья, которые принесут хорошие новости.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 10 января 2020 для Близнецов Постарайтесь провести этот день нескучно. Вам определенно не хватает ярких эмоций, и есть риск впасть в уныние просто от того, что не происходит ничего достаточно интересного. Не обязательно ждать интересных предложений. Сейчас вы можете сами проявить инициативу, желающие поддержать ее наверняка найдутся. Вторая половина дня отлично подходит для романтических свиданий, в том числе необычных. Вы хорошо понимаете, что на душе у близких, с уважением относитесь к чужим чувством. Удается не обидеть даже самых чувствительных.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 10 января 2020 для Раков Пора воплощать в жизнь то, что было задумано давным-давно. Поначалу может быть непросто, но если вы проявите настойчивость, то наверняка добьетесь успеха. Помогут друзья: их вмешательство в ваши дела будет своевременным и полезным во всех отношениях. Иногда могут возникать разногласия, но вам удастся сгладить все острые углы и не допустить конфликтов. Часто выручает чувство юмора. День обещает необычные встречи. Не исключено, что именно благодаря новым знакомым вы по-иному взглянете и на события собственной жизни, и на себя.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 10 января 2020 для Львов Почаще думайте о деньгах. Сегодня вы склонны тратить больше, чем можете себе позволить; не исключено, что о такой расточительности вскоре придется пожалеть. Лучше, если все покупки будут обдуманными, а не спонтанными. В крайнем случае обратитесь за советом к человеку, вкусу и мнению которого доверяете. В остальном день благоприятен. Он обещает успехи в важных делах тем, кто возьмется за них с самого утра. Вторая половина дня проходит менее плодотворно, зато обещает приятное общение со старыми друзьями и другими людьми, к которым вы испытываете искреннюю симпатию.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 10 января 2020 для Дев Вряд ли удастся обойтись без споров, но спорите вы сегодня с удовольствием. Более того, польза тоже будет - даже если истина не родится, наверняка найдутся какие-то удачные решения, которые устроят всех. Могут произойти неожиданные события, из-за которых придется изменить планы. Вы не растеряетесь, найдете способ извлечь пользу из новых обстоятельств. Некоторые Девы получат отличные советы от друзей. День хорошо подходит для обсуждения рабочих и творческих планов, будущих поездок, а также перемен, которых вы ждете с волнением и нетерпением.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 10 января 2020 для Весов Не сидите дома, если хотите расширить круг общения и завязать новые знакомства. День необыкновенно щедр на интересные встречи, причем наиболее вероятны они на мероприятиях, которые посещают люди, объединенные общими интересами. Удачно проходят публичные выступления, вам легко заинтересовать слушателей, увлечь их своими идеями. Будет возможность добиться заметных успехов в деле, которому вы в последнее время отдавали много сил. Тут не надо торопиться, важнее обращать внимание на мелкие детали. Аккуратность во всем поможет избежать даже мелких промахов.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 10 января 2020 для Скорпионов День преподнесет приятные сюрпризы, даже если вы не будете ждать от него ничего особенного. Влияние благоприятных тенденций сильно, и благодаря ему вам удастся решить несколько важных проблем. Однако стоит иметь в виду, что успеть все едва ли получится. Поэтому важно правильно расставить приоритеты. День благоприятен для общения. Даже случайные встречи могут иметь очень интересное продолжение. Не исключено начало романтической истории или долгой дружбы. Вероятны успехи в учебе, вы быстро и без труда запоминаете все, что может пригодиться.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 10 января 2020 для Стрельцов Удачный день. Вы одержите верх над соперниками, даже если они будут очень хитрыми и изворотливыми. Кроме того, вы прекрасно справляетесь с решением разных задач, демонстрируете профессионализм, когда это необходимо, и добиваетесь успеха даже в самых сложных делах. Будет шанс справиться с задачей, которая давно не давала вам покоя. Хороший день для новых знакомств, в любой компании вы будете в центре внимания. Однако вам стоит быть настороже: не всегда намерения окружающих добры, не исключено, что кто-то попытается использовать вас в своих интересах.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 10 января 2020 для Козерогов Подходящий день для полезных дел и решения важных вопросов. Вы не только замечаете мелочи, но и хорошо видите ситуацию в целом - а вот у окружающих это получается не всегда. Именно поэтому к вам многие обращаются за советами. Вы стараетесь помочь всем, кто оказался в сложной ситуации. Не исключены небольшие разногласия с близкими. Постарайтесь воздержаться от критических замечаний: сегодня они звучат особенно обидно. Лучше не возвращаться к обсуждению старых проблем, каких-то неприятных событий прошлого.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 10 января 2020 для Водолеев Очень благоприятный день для сотрудничества, объединения усилий. Если возникают проблемы, не пытайтесь решить их в одиночку - лучше позовите на помощь друзей и союзников. Преодолевать трудности вместе будет не только проще, но и веселее. Вечером может испортиться настроение, но близкие сделают все возможное, чтобы развеселить вас. Старайтесь избегать перегрузок, они могут плохо сказываться на самочувствии. От любых излишеств тоже лучше отказаться, они могут спровоцировать обострение хронических заболеваний.