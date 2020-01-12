Скачать
Воскресенье, 12.01.2020
Задержание убийц Окуевой: подробности
Задержание убийц Окуевой: подробности
Найти работу станет проще: Госслужба занятости запустила портал для безработных
Госслужба занятости запустила портал для безработных
Барселона назвала новых претендентов на кресло главного тренера
Барселона назвала новых претендентов на кресло главного тренера
Приготовим вкусно: рецепты традиционных блюд на Старый Новый год 2020
Приготовим вкусно: рецепты традиционных блюд на Старый Новый год 2020

Гороскоп на 13 января: Скорпионы получат то, что хотят, а Водолеи начнут все с чистого листа

Гороскоп на 13 января: Скорпионы получат то, что хотят, а Водолеи начнут все с чистого листа
19:50 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Правильно выбранный стиль в этот день – половина успеха, уверяют астрологи.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 13 января 2020 для Овнов 

    Сохраняйте надежду, что сложные и запутанные домашние, семейные или финансовые ситуации, возникшие перед вами в ближайшем прошлом, будут решены самым выгодным для вас образом. Овны в этот день будут достаточно деятельны и активны и преспокойно способны решить все надвигающиеся на них трудности, однако, без веры в правильность своих намерений и уверенности в успехе, ваши действия, скорее всего, будут устремлены в ошибочном направлении.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 13 января 2020 для Тельцов 

    Положение планет таково, что многие из планов или проектов Тельцов, основополагающей целью которых является достижение признания и получение материальной выгоды, будут приостановлены или встретят сопротивление оппонентов. Такое положение дел будет носить временный характер, так что, интенсивные действия с вашей стороны по преодолению кризиса не только не пойдут на пользу, но и приведут к ненужной потери сил и средств. Лучшей стратегией для Тельцов, в этот период, будет невмешательство в происходящие процессы, наблюдение и примечание уязвимых мест противоположной стороны.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 13 января 2020 для Близнецов 

    Новый день для Близнецов, в большей степени, будет обусловлен поиском вдохновения за пределами обычного круга общения. Временами, даже самые невозмутимые и спокойные представители знака Близнецы должны менять свои манеры и отказавшись от своего привычного характера, заслуживающего доверия со стороны окружающих, целиком окунуться в бескрайний мир новых возможностей и приключений.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 13 января 2020 для Раков

    Наступающий день вновь поднимет на первый план вопросы, связанные с совместной работой и отношениями с партнерами по бизнесу, общими финансами, достижением коллективного успеха, а также с прочими схожими делами. Этот день будет прекрасным временем для упрочнения положения Раков как внутри коллектива, так и в глазах вышестоящих персон, чье уважение вы вполне можете заслужить делом. Как бы там ни было, Ракам стоит помнить, что успех благоволит только смелым и решительным людям, четко выверенные и обдуманные действия — вот то, что должно стать вашим девизом на этот день.

  • 5

    Лев (24 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 13 января 2020 для Львов   

    События сегодняшнего дня, докажут состоятельность и правильность принятых вами ранее экономических и деловых решений. Тем не менее, более важным для Львов окажется то, что сегодня они будут способны без особого напряжения четко определить собственные приоритеты, вследствие чего, будет гораздо понятней логичность и последовательность требуемых действий, а решение, кажущихся еще вчера недостижимыми задач окажется вполне выполнимым делом.

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 13 января 2020 для Дев  

    Добавьте последний штрих к давно отсроченной договоренности, избавьте расписание этого дня от нависших над вами забот. Такие действия могут показаться очевидными, но как бы то ни было, принятие усилий по урегулированию давно тянущихся проблем поможет Девам быть гораздо более эффективными не только в этот, но и в последующие несколько дней. Освободившись от балласта, Девы станут заметно более успешными, в конце концов, зная, где вы должны находиться, когда и что должны претворить в жизнь, что куда доставить и к какому времени, вы всегда будете на пике событий.

  • 7

    Весы (29 сентября – 24 октября)

    Гороскоп на 13 января 2020 для Весов 

    Профессиональный либо совместный труд с вашим партнером принесет заслуженные плоды, и даже более, положение планет таково, что есть большая вероятность, что Весы получат гораздо лучший результат, нежели ожидалось. Однако есть вероятность того, что полученный, возможно неожиданно, успех может вскружить вам голову. Прислушайтесь к совету: не перенапрягайте собственные силы, позвольте другим также участвовать в ваших планах, вкусить толику вашей удачи, в конечном счете, свежий взгляд со стороны может оказаться более чем полезным.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 13 января 2020 для Скорпионов 

    Вы прекрасно понимаете, что просто не можете всегда получать то, что желаете. Тем не менее, и в этом заключается сарказм положения этого дня, Скорпионы, скорее всего, по-настоящему не верят, что действительно получат то, что им и в самом деле необходимо. Однако, несмотря на некоторую неразбериху в начале дня, его окончание подарит Скорпионам надежду и уверенность в дне завтрашнем.

  • 9

    Стрелец (24 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 13 января 2020 для Стрельцов 

    В течение этого, а возможно и следующего дня, отношения Стрельцов с близким или любимым человеком должны либо восстановиться после последнего конфликта, либо перейти на другой уровень, обещая новые любовные приключения и знаменуя собой новый этап ваших интимных отношений. Однако Стрельцам нужно понимать, что близким людям трудно следовать вашим внутренним желаниям, если вы не объясняете их напрямую, а ждете от любимых самостоятельного решения.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 13 января 2020 для Козерогов

    Поскольку вы не живете в этом мире в полном одиночестве, непременно стоит воспользоваться преимуществом совместного сотрудничества с близкими людьми и коллегами, выбирая рациональное зерно из каждого нового заключенного соглашения. Чем больше позитивной энергии вы вложите в развитие таких двусторонне выгодных отношений, тем более успешными будут ваши начинания этого дня.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 13 января 2020 для Водолеев

    Каждый новый день как новая книга с захватывающим детективом, открывая новую страницу, никогда не знаешь, чем же закончится эта история. Так и сегодня, вне зависимости как для Водолеев начнется этот день, его продолжение не оставит вас равнодушными, так как более удачного периода вам в ближайшее время не представится. Все зависит от вас самих, вы можете блистать популярностью, быть душой компании или затушить своим обаянием любой пожар недоразумений, главное помните, что завтра будет новый день, сохраните немного сил для себя.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 13 января 2020 для Рыб

    Много сил и средств в этот день может потребоваться на решение бытовых проблем, и в одиночку Рыбам не справиться. Обратитесь за помощью к близким людям, обсудите проблемы с домашними. Совместно приняв решение, заручившись их поддержкой и четко следуя намеченному плану, можете смело приступать к реконструкции жилища. Вечером обратите внимание на состояние своего здоровья, не следует сегодня злоупотреблять спиртными напитками, а лучше вообще в этот день от них отказаться.

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (06.01.2019- 12.01.2020)

Финансовый гороскоп на неделю (06.01.2019 - 12.01.2020): все знаки зодиака

Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (06.01.2020 - 12.01.2020)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Гороскоп на завтра, 13 января, Астропрогноз, Гороскоп на 13 января.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 13 января
02 От каких вещей стоит избавиться в 2020 году: совет Андре Тана (Фото, Видео)
03 Легенда бокса высказался касательно шансов Лопеса в бою с Ломаченко
04 Снимок смерти: ученые из BBSRC зафиксировали удивительное явление
05 Что необходимо знать предпринимателям: новые правила для ФОПов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Горящая Австралия: число жертв увеличилось
Горящая Австралия: число жертв увеличилось
Вулкан пробудился: в столице Филиппин массовая эвакуация (видео)
Вулкан пробудился: в столице Филиппин массовая эвакуация
День в ООС: боевики опять стреляли из минометов
День в ООС: боевики опять стреляли из минометов
Елизавета II позвала принца Гарри и Меган Маркл на семейное совещание
Елизавета II позвала принца Гарри и Меган Маркл на семейное совещание
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь