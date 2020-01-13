Гороскоп на 14 января: на горизонте у Тельцов - романтическое увлечение, а у Дев - неприятности

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 14 января 2020 для Овнов События и обстоятельства этого дня предостерегают Овнов от чрезмерных денежных расходов — экономьте финансы. Неосновательно обдуманные траты на семейные нужды не всегда себя оправдывают, будьте в этом отношении более прагматичны. Если во второй половине дня возникнет спонтанное желание созвать гостей, вечер обещает быть интересным, наполненным событиями и удастся на славу. Недопонимание и споры, возникшие в предыдущие дни, удачно разрешатся. Знакомые и близкие люди найдут общий язык, что во многом будет именно вашей заслугой. Только не переусердствуйте с алкогольными напитками, даже в самой дружной компании, чрезмерные возлияния будут во вред здоровью.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 14 января 2020 для Тельцов Возрастают духовные, творческие и сексуальные возможности Тельцов. Инициативность и трудовая деятельность сегодня особенно эффективны, и уже к концу дня будут заметны результаты вашей работы. На горизонте маячит новая интересная работа или романтическое увлечение, хочется развеяться или поехать куда-нибудь. Вероятно, возникает желание заняться физически активным отдыхом, подтянуть фигуру. Отправляться, на подобного рода мероприятия, рекомендуется в небольшой компании, что обязательно доставит вам удовольствие.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 14 января 2020 для Близнецов Обстоятельства сегодняшнего утра предоставят вам случай напомнить своим близким, что дом для вас место покоя и отдыха, и уж совсем не поле боя. А чтобы не поддаваться на провокации, призовите на выручку все свое терпение в отношениях с родными, и вечер этого дня покажет, насколько вы были правы. Вне зависимости от обстоятельств уделите свое внимание младшим членам семьи, сложностей и проблем, скорее всего, не возникнет, а проявление заботы с вашей стороны только укрепит отношения.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 14 января 2020 для Раков Сегодня Раками полностью завладеет работа, которая потребует приложения всех ваших сил и умения. Жизненный опыт, это ваше богатство, и именно он поможет найти нужное решение. Скорее всего, вам предстоит заниматься, одновременно, несколькими делами — текущей работой, налаживанием отношений с партнерами, а также решением проблем с оппонентами. Однако заранее отчаиваться не стоит, чем сложнее окажется стоящая перед вами задача, тем интереснее будет ее решение.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 14 января 2020 для Львов Если сегодня вы почувствуете, что не в состоянии разобрать то, что окружающие пытаются сказать вам и каких действий от вас ожидают, скорее всего, это будет верным признаком, что нужно остановиться и взвесить все «за» и «против», прежде чем ввязываться в истории, последствия которых вы не в состоянии предвидеть. Положение планет в этот день не слишком благоприятно для Львов, а чужие проблемы, в конце концов, не ваша забота.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 14 января 2020 для Дев Любые неприятности на работе и в делах являются прямым приглашением для Дев быть более осторожными и сосредоточенными на решении острых проблем, вместо того, чтобы распылять свое внимание на эпатаж, показывая окружающим, что мир крутится вокруг вашей персоны. Образно выражаясь, у Дев есть все, чтобы справиться с реалиями этого дня, и в их интересах направить свои усилия именно в нужное направление.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 14 января 2020 для Весов Если в ближайшем прошлом, вы неким образом выстроили в своем мировоззрении простую формулу успеха, описываемую как «строгая дисциплина = успех и уважение», то в этот день ваши устои могут сильно пошатнуться. Пересмотреть собственную философию Весам поможет случай или неожиданно полученная информация о том, что поведение тюремного надзирателя не способно решить все многообразие взаимоотношений с близкими людьми и коллегами.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 14 января 2020 для Скорпионов Проверяйте и еще раз проверяйте то, что все кто вовлечен в заключенное накануне соглашение или некое мероприятие, четко представляют свою роль в предстоящих событиях. Положение планет таково, что, скорее всего, Скорпионам придется несладко в сегодняшний день, вам потребуются все резервные силы, чтобы направить действия окружающих людей в нужном вам направлении.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 14 января 2020 для Стрельцов Прелесть и в тоже время ирония этого дня в том, что все кроме вас способны видеть открывающиеся возможности. Как ни странно, для Стрельцов в этот день будет гораздо проще ожидать худшего развития событий, а после с неподдельным удивлением обнаруживать, что все поворачивается в их пользу. Ваша судьба всегда была в ваших руках, так почему бы в такой удачный день, ради разнообразия, не воспользоваться удачным положением планет и взять максимальную выгоду от сложившейся ситуации.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 14 января 2020 для Козерогов Несмотря на то, что в этот день делается акцент, в большей степени, на материальной и финансовой сфере жизни Козерогов, последним не стоит забывать о своих подчас непростых взаимоотношениях с близкими людьми. Если Козероги проигнорируют данный совет, то просто сделают на этот день чью-то жизнь проще, избавят близкого человека от дополнительных забот, однако поставят довольно неприятный задел на будущий период, чем заранее проиграют исход предстоящей битвы.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 14 января 2020 для Водолеев Текущее положение планет как нельзя более благоприятно для Водолеев, день обещает быть ровным и положительным. По крайней мере, до тех пор, пока некая неведомая сила не заставит вас поступать иррациональным образом разбазаривая собственные ресурсы направо и налево, в этом случае Водолеи будут более чем предрасположены, сказать или сделать нечто такое, что обязательно, оставит у них в памяти печальный и неизгладимый поступок.