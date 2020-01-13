Скачать
Понедельник, 13.01.2020
Данилов о катастрофе МАУ: Основная часть экспертов остается в Тегеране
Данилов о катастрофе МАУ: Основная часть экспертов остается в Тегеране
НБУ: Учетная ставка будет снижаться более быстрыми темпами
НБУ: Учетная ставка будет снижаться более быстрыми темпами
Один из лучших боксеров мира Кроуфорд назвал желаемых соперников
Один из лучших боксеров мира Кроуфорд назвал желаемых соперников
Оскар-2020: оглашены номинанты на главную кинонаграду (Видео)
Оскар-2020: оглашены номинанты на главную кинонаграду (Видео)

Гороскоп на 14 января: на горизонте у Тельцов - романтическое увлечение, а у Дев - неприятности

Гороскоп на 14 января: на горизонте у Тельцов - романтическое увлечение, а у Дев - неприятности
18:47 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Завтра не рассчитывайте на дипломатичность – ни свою, ни окружающих. Избегайте конфликтов, столкновений и даже обсуждения каких-либо неоднозначных тем.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 14 января 2020 для Овнов 

    События и обстоятельства этого дня предостерегают Овнов от чрезмерных денежных расходов — экономьте финансы. Неосновательно обдуманные траты на семейные нужды не всегда себя оправдывают, будьте в этом отношении более прагматичны. Если во второй половине дня возникнет спонтанное желание созвать гостей, вечер обещает быть интересным, наполненным событиями и удастся на славу. Недопонимание и споры, возникшие в предыдущие дни, удачно разрешатся. Знакомые и близкие люди найдут общий язык, что во многом будет именно вашей заслугой. Только не переусердствуйте с алкогольными напитками, даже в самой дружной компании, чрезмерные возлияния будут во вред здоровью.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 14 января 2020 для Тельцов 

    Возрастают духовные, творческие и сексуальные возможности Тельцов. Инициативность и трудовая деятельность сегодня особенно эффективны, и уже к концу дня будут заметны результаты вашей работы. На горизонте маячит новая интересная работа или романтическое увлечение, хочется развеяться или поехать куда-нибудь. Вероятно, возникает желание заняться физически активным отдыхом, подтянуть фигуру. Отправляться, на подобного рода мероприятия, рекомендуется в небольшой компании, что обязательно доставит вам удовольствие.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 14 января 2020 для Близнецов 

    Обстоятельства сегодняшнего утра предоставят вам случай напомнить своим близким, что дом для вас место покоя и отдыха, и уж совсем не поле боя. А чтобы не поддаваться на провокации, призовите на выручку все свое терпение в отношениях с родными, и вечер этого дня покажет, насколько вы были правы. Вне зависимости от обстоятельств уделите свое внимание младшим членам семьи, сложностей и проблем, скорее всего, не возникнет, а проявление заботы с вашей стороны только укрепит отношения.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 14 января 2020 для Раков

    Сегодня Раками полностью завладеет работа, которая потребует приложения всех ваших сил и умения. Жизненный опыт, это ваше богатство, и именно он поможет найти нужное решение. Скорее всего, вам предстоит заниматься, одновременно, несколькими делами — текущей работой, налаживанием отношений с партнерами, а также решением проблем с оппонентами. Однако заранее отчаиваться не стоит, чем сложнее окажется стоящая перед вами задача, тем интереснее будет ее решение.

  • 5

    Лев (24 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 14 января 2020 для Львов   

    Если сегодня вы почувствуете, что не в состоянии разобрать то, что окружающие пытаются сказать вам и каких действий от вас ожидают, скорее всего, это будет верным признаком, что нужно остановиться и взвесить все «за» и «против», прежде чем ввязываться в истории, последствия которых вы не в состоянии предвидеть. Положение планет в этот день не слишком благоприятно для Львов, а чужие проблемы, в конце концов, не ваша забота.

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 14 января 2020 для Дев  

    Любые неприятности на работе и в делах являются прямым приглашением для Дев быть более осторожными и сосредоточенными на решении острых проблем, вместо того, чтобы распылять свое внимание на эпатаж, показывая окружающим, что мир крутится вокруг вашей персоны. Образно выражаясь, у Дев есть все, чтобы справиться с реалиями этого дня, и в их интересах направить свои усилия именно в нужное направление.

  • 7

    Весы (29 сентября – 24 октября)

    Гороскоп на 14 января 2020 для Весов 

    Если в ближайшем прошлом, вы неким образом выстроили в своем мировоззрении простую формулу успеха, описываемую как «строгая дисциплина = успех и уважение», то в этот день ваши устои могут сильно пошатнуться. Пересмотреть собственную философию Весам поможет случай или неожиданно полученная информация о том, что поведение тюремного надзирателя не способно решить все многообразие взаимоотношений с близкими людьми и коллегами.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 14 января 2020 для Скорпионов 

    Проверяйте и еще раз проверяйте то, что все кто вовлечен в заключенное накануне соглашение или некое мероприятие, четко представляют свою роль в предстоящих событиях. Положение планет таково, что, скорее всего, Скорпионам придется несладко в сегодняшний день, вам потребуются все резервные силы, чтобы направить действия окружающих людей в нужном вам направлении.

  • 9

    Стрелец (24 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 14 января 2020 для Стрельцов 

    Прелесть и в тоже время ирония этого дня в том, что все кроме вас способны видеть открывающиеся возможности. Как ни странно, для Стрельцов в этот день будет гораздо проще ожидать худшего развития событий, а после с неподдельным удивлением обнаруживать, что все поворачивается в их пользу. Ваша судьба всегда была в ваших руках, так почему бы в такой удачный день, ради разнообразия, не воспользоваться удачным положением планет и взять максимальную выгоду от сложившейся ситуации.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 14 января 2020 для Козерогов

    Несмотря на то, что в этот день делается акцент, в большей степени, на материальной и финансовой сфере жизни Козерогов, последним не стоит забывать о своих подчас непростых взаимоотношениях с близкими людьми. Если Козероги проигнорируют данный совет, то просто сделают на этот день чью-то жизнь проще, избавят близкого человека от дополнительных забот, однако поставят довольно неприятный задел на будущий период, чем заранее проиграют исход предстоящей битвы.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 14 января 2020 для Водолеев

    Текущее положение планет как нельзя более благоприятно для Водолеев, день обещает быть ровным и положительным. По крайней мере, до тех пор, пока некая неведомая сила не заставит вас поступать иррациональным образом разбазаривая собственные ресурсы направо и налево, в этом случае Водолеи будут более чем предрасположены, сказать или сделать нечто такое, что обязательно, оставит у них в памяти печальный и неизгладимый поступок.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 14 января 2020 для Рыб

    Если в этот день у Рыб возникнут даже малейшие подозрения на сомнительность планируемых операций касательно финансовых или деловых договоренностей, то, скорее всего, эти подозрения не беспочвенны. Деловая сфера Рыб в этот день потребует от них наибольшей концентрации внимания, поскольку дальнейшие события будут зависеть от ваших сегодняшних решений, а их успех от вашего внимания к деталям.

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (13.01.2019- 19.01.2020)

Финансовый гороскоп на неделю (13.01.2019 - 19.01.2020): все знаки зодиака

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Гороскоп на завтра, 14 января, Гороскоп на 14 января, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мода 2020: идеальный базовый гардероб для женщин после 40 (Фото)
02 Старый Новый год 2020: лучшие посевалки на русском языке
03 13 января - приметы и обряды на Васильев вечер, Щедрый вечер
04 Старый Новый год 2020: как правильно загадать желание
05 Принц Уильям прокомментировал скандальное заявление герцогов Сассекских
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Борьба с теневыми рынками: Милованов раскрыл детали земельной реформы
Милованов раскрыл детали земельной реформы
Государство будет поддерживать скаутов
Государство будет поддерживать скаутов
Поэтапная реализация: как Зеленский видит земельную реформу
Как Зеленский видит земельную реформу
Майли Сайрус уже в прошлом: Лиам Хемсворт официально встречается с другой (Фото)
Майли Сайрус уже в прошлом: Лиам Хемсворт официально встречается с другой (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь