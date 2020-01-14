Гороскоп на сегодня 14 января: Скорпионам стоит быть осторожнее на работе, а у Раков хорошее время для знакомств

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 14 января 2020 для Овнов Представителям этого знака стоит проявить инициативу. Это касается как профессиональных, так и личных дел. Не бойтесь делать первый шаг. Но помните, что важно заранее продумать все возможные последствия.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 14 января 2020 для Тельцов Сегодня вас ждет практически полное затишье во всех сферах. Можете наконец просто расслабиться и позволить себе плыть по течению. Не переживайте из-за завтрашнего дня, оставьте все планы и мысли до того момента, пока они не станут актуальными.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 14 января 2020 для Близнецов Вероятны разногласия или даже конфликты в семье. Ваши близкие могут в чем-то категорически с вами не соглашаться. Это не значит, что правда на их стороне. Но все-таки стоит выслушать их точку зрения и постараться найти компромисс.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 14 января 2020 для Раков Наступает хорошее время для романтических знакомств. Представителей знака, у которых еще нет второй половинки, ждет приятная встреча с кем-то новым и симпатичным. Тем же, кто уже занят, стоит уделить внимание романтическому фону в отношениях.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 14 января 2020 для Львов Сейчас вам очень нужен самоконтроль. Все вокруг может начать вас раздражать, дела могут словно валиться из рук, люди будут вести себя неразумно и нелогично. Но вы должны продолжать твердо стоять на ногах и сохранять спокойствие.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 14 января 2020 для Дев Ваш авторитет может повыситься, особенно дома. Используйте это, чтобы наладить отношения с близкими и разобраться с недавним конфликтом. Сейчас все будут внимательно вас слушать, если вы подберете правильные слова.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 14 января 2020 для Весов В этот день вы будете ощущать волшебство, также вас ждет приятное ощущение полного комфорта в семье. Постарайтесь понять, в чем причина этого позитивного настроя. И удержать это состояние как можно дольше.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 14 января 2020 для Скорпионов Сейчас вас запросто могут обмануть на работе. Не соглашайтесь на сомнительные предложения. Также не стоит делать работу без предварительной оплаты. Контролируйте ситуацию и не позволяйте никому водить вас за нос.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 14 января 2020 для Стрельцов Ваши связи и умение общаться помогут решить многие проблемы. Не бойтесь использовать свои полезные знакомства. Также стоит вести себя раскованно и уверенно. Ваши собеседники почувствуют авторитет и поймут, что с вами лучше не ссориться.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 14 января 2020 для Козерогов Сегодня вы получите шанс оказаться в центре внимания. Особенно это касается творческих задач и семейных дел. Люди будут внимательно прислушиваться к вашим словам, поэтому стоит помнить, что все сказанное имеет свой вес.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 14 января 2020 для Водолеев Вас ждет повышенный интерес к вашей персоне. Людей будет тянуть к вам, словно магнитом. Но помните, что не все из них несут благие намерения. Не стоит рассказывать всем вокруг о своих планах, придержите свои тайны для самых близких.