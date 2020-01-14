Гороскоп на 15 января: Водолеям лучше сосредоточиться на позитивном, а Ракам - на своем здоровье

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 15 января 2020 для Овнов Если на этот день у вас запланировано некое мероприятие или договоренность, то постарайтесь, как можно безболезненно избавиться сегодня от всех обязательств, поскольку лишние заботы будут только сбивать с правильного маршрута. Тем или иным путем сегодняшний день предоставит в помощь вашим проектам попутный ветер, Овнам стоит воспользоваться таким щедрым подарком судьбы, наполнить свои паруса и устремиться вперед навстречу новым свершениям.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 15 января 2020 для Тельцов Если только есть такая возможность или вариант, воспользовавшись которым Тельцы могут переложить свои обязанности по принятию решений на другого человека, вам нужно непременно воспользоваться этим, отложив свою активность как минимум на сутки. Сегодня у Тельцов слишком мало необходимой информации чтобы полноценно просчитать дальнейшие действия, к тому же, положение планет таково, что многое для Тельцов преподносящееся как данность, на самом деле может быть ловушкой расставленной их соперниками.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 15 января 2020 для Близнецов Любые сомнительные, по мнению Близнецов, события, действия или высказывания должны быть непременно взяты на заметку, но самим Близнецам стоит придержать коней и не торопиться реагировать даже на самые шокирующие ситуации. В любом случае, на данный момент, у вас нет ни подозреваемого, ни места преступления, нет даже четких доказательств того, что виденное вами является замыслом некоего преступного ума. Воспользуйтесь отпущенным временем для изучения окружающих и сопоставления фактов на предмет скрытых мотивов, а принятие решения оставьте для другого дня.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 15 января 2020 для Раков Если сложившееся положение дел в этот день не будет следовать в правильном направлении, как предполагали вы ранее, это еще не повод для возможно развития худшего сценария в событиях. В скором времени Раки могут обнаружить деловое предложение или другую возможность, что обещает, более чем серьезное, удовлетворение ваших амбиций. Началом к позитивным изменениям могут послужить как незначительные события, так и события глобального для Раков масштаба, например — переезд в другой регион, но главное то, что вам требуется доверять своим чувствам и с началом самих изменений вы сможете понять правильность выбранного решения.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 15 января 2020 для Львов Попытка объяснения противоположной стороне того, что вас можно убедить или диктовать вам условия, с которыми вы в корне не согласны, и что такие действия не будут иметь эффекта над вами, скорее всего, принесет больше проблем, чем оно того стоит. На сегодняшний момент, для Львов гораздо проще выслушать своих партнеров, и с милой улыбкой на устах дать свое одобрение, но не согласие, сославшись на то, что выдвинутая идея хоть и хороша, но требует дальнейшей проработки. Таким образом, вы, по крайней мере, сбережете себе нервы и сэкономите некоторое время, которое так или иначе придется потратить на принятие решения.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 15 января 2020 для Дев Звездная обстановка сегодняшнего дня сообщает о надвигающихся фундаментальных изменениях в жизни Дев, и в общих словах говорит о том, что время застоя для вас кончилось, а оставаться на одном месте не получится, тем более, что ваше окружение давно находится в активном движении. Уже к концу дня Девы обретут уверенность в своих силах, начав поступательные движения к правильно определенной цели.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 15 января 2020 для Весов Нестабильный, двойственный день, он будет намного лучше, если вы сможете заранее его спланировать. В этот день не рекомендуются перестановки в доме, начало новых дел, смена места работы или проживания. Постарайтесь избегать сегодня проявления негативных эмоций и агрессии, пусть в вашей душе царит покой и равновесие. Сам день лучше всего провести в кругу родственников или близких друзей. Уделите по возможности внимание своему здоровью, вечерняя пешая прогулка или несложные физические упражнения будут как раз кстати.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 15 января 2020 для Скорпионов В этот день, возможно, Скорпионы получат заманчивое деловое предложение, однако перед тем как согласиться, постарайтесь хорошенько все обдумать, скорее всего, впоследствии оно окажется не настолько выгодным, как могло показаться вначале. Несмотря на благоприятную для Скорпионов расстановку небесных сил сегодня не исключены досадные неприятности на деловом поприще, размолвки с начальством и внутри коллектива. Проявите осмотрительность и контролируйте свои эмоции, в этот день, неосторожно сказанное слово может иметь в дальнейшем весьма неприятные последствия, а любая незначительная ссора способна превратиться в серьезный скандал.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 15 января 2020 для Стрельцов Начало этого дня крайне неблагоприятно в финансовом отношении. Попытайтесь быть сегодня сдержанными, не теряйте голову и не пускайтесь в авантюры при получении заманчивых предложений и сторонитесь денежных операций связанных с риском. Ведите себя в этот день хладнокровно, конечно, ваша предприимчивость и упорство могут подтолкнуть вас на ускорение событий, однако, дабы не навлечь на себя беды, сохраняйте самообладание. Вторая половина суток пройдет в гармонии и душевном равновесии, сторонитесь агрессивно настроенных людей, избегайте участия в спорах, все, что вам сегодня нужно, это сохранить в своей душе комфорт и спокойствие.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 15 января 2020 для Козерогов Нынешняя ситуация требует от Козерогов быть осмотрительными в вопросах касающихся финансов. Велика вероятность не планируемых расходов и финансовых потерь, постарайтесь сегодня воздержаться от, каких бы то ни было, денежных операций и перейти на режим экономии. Приложите все свои силы на решение накопившихся дел, на завтра их откладывать не стоит. Вторая половина дня благоприятна для заключения браков, союз двух сердец свершившийся в этот день будет держаться на любви и верности. В сегодняшний вечер для одиноких Козерогов не исключена возможность нового знакомства, способного перерасти в серьезные длительные отношения.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 15 января 2020 для Водолеев События и обстоятельства этого дня предостерегают Водолеев от энергичных действий в профессиональной области. День сегодняшний связан с изменением астрологических условий и поэтому может оказаться сложным периодом с непредсказуемыми последствиями. Попытайтесь сосредоточиться на позитивных размышлениях, мысленно отстраниться от эгоизма и честолюбия. Сегодня, вероятно, напомнят о себе дела незавершенные ранее, а также вопросы нескольких последних дней. Все эти проблемы потребуют от вас проявления выдержки, самоконтроля и не старайтесь переложить свои дела на плечи других. Вечером ограничьте себя в употреблении алкогольных напитков и избегайте переедания, возможно ухудшение самочувствия.