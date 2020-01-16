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Четверг, 16.01.2020
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Гороскоп на сегодня 16 января: у Водолеев позитивный день, Тельцы начнут мыслить по-новому

Гороскоп на сегодня 16 января: у Водолеев позитивный день, Тельцы начнут мыслить по-новому
07:35 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

Неплохой день для делового сотрудничества, совместной поездки или другой акции.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 16 января 2020 для Овнов 

    День подталкивает Овнов к приключениям, порой невинным, а порой противозаконным. Легко ввязаться в ту или иную авантюру за компанию, попасть под сомнительное влияние друзей, иностранцев или партнера. Можно получить задание с подвохом и от начальства. В любом сотрудничестве важно договориться о внутренних границах и не нарушать внешние правила: легкая шалость может навредить карьере и репутации.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 16 января 2020 для Тельцов 

    Тельцов жизнь призывает мыслить по-новому. В очередной раз пора корректировать планы и стиль общения. Однако сегодня на первом плане выполнение обязательств, чувство границ, гармонии и меры. Звезды советуют повременить с радикальными поправками и начать с малого: "пробный шар" покажет вам, стоит ли игра свеч и где следует остановиться. Имеет смысл с кем-то поговорить или поискать свежую информацию.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 16 января 2020 для Близнецов 

    Сегодня Близнецы начинают смотреть на вещи шире. Та или иная неожиданность повернет ход ваших рассуждений в новом направлении, простимулирует вас на необычные оригинальные интересы. Может усилиться интерес к образованию, путешествиям, сотрудничеству, поиску друзей или партнеров за рубежом. Любой новый проект будет ограничен объективными внешними рамками, зато внутри них вы будете вполне свободны.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 16 января 2020 для Раков

    Сегодня Ракам важно поддерживать баланс в общении с семьей и супругом, а также везде, где есть партнерство и договор. Необходимо найти золотую середину в общении с авторитетными фигурами: родителями, учителями, старшими по званию, солидными заказчиками, представителями государственной власти и влиятельных структур. Стоит помнить, что равновесие в этом случае не всегда равно формальной справедливости.

  • 5

    Лев (24 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 16 января 2020 для Львов   

    Сегодня Львам импонирует активный стиль жизни, неформальное сотрудничество. Но при любой попытке такого рода вы натолкнетесь на те или иные препятствия, лимиты, запреты. Возможно, вас будет сковывать профессиональная этика, нехватка времени или самочувствие. Если свободный маневр как таковой недоступен, звезды советуют заново налаживать диалог, но помня, что в его ходе вас ждут забавные сюрпризы.

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 16 января 2020 для Дев  

    Сегодня Девам стоит быть осмотрительнее при крупных тратах. Совершая мелкие покупки, лучше поставить себе границы, чтобы не превысить лимит. День может принести новости в связи с повседневной работой, здоровьем, дистанционным общением, электронными платежными системами, технической и информационной поддержкой,. У вас может возникнуть нужда в полезных дружеских связях, а у друзей – в ваших услугах.

  • 7

    Весы (29 сентября – 24 октября)

    Гороскоп на 16 января 2020 для Весов 

    Сегодня звезды рекомендуют Весам вести энергичный и подвижный образ жизни, быть предприимчивее и дружелюбнее. Не грех поддаться импульсу. Это удачный момент для проявления инициативы в текущих делах: ее непременно кто-то подхватит и вы не останетесь в одиночестве. Для большей эффективности действий, важно сразу очертить границы допустимого и уметь вовремя притормозить перед объективным барьером.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 16 января 2020 для Скорпионов 

    В эти сутки Скорпионам лучше не увлекаться индивидуальной инициативой и откровенным самовыражением, а в партнерских и коллективных действиях стать чуть осмотрительнее. Если вы чрезмерно покладисты, вам могут навязать невыгодные функции или чуждый стиль действий. Стоит обратить внимание на новый тон партнера или клиента, на прогресс в доме, семье или группе друзей, на свежие социальные новости.

  • 9

    Стрелец (24 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 15 января 2020 для Стрельцов 

    Стрельцов день склоняет к социальной активности. Это удачный момент для ловкого хода, двойной игры, личной инициативы с расчетом на поддержку. Препятствия и затруднения грозят возникнуть в связи с материальной или этической стороной дела. Ряды друзей могут поредеть, если вы требуете больших вложений в долгосрочный проект или задели чужие ценности. Будет легко найти компаньона, но трудно - инвестора.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 16 января 2020 для Козерогов

    Сегодня Козерогам выгоднее придерживаться мудрой политики невмешательства в чужие дела, а своим собственным проектам обеспечить лишь минимум необходимой динамики. Если нет причин для беспокойства и срочной суеты, лучше вовсе поставить дела на паузу, чтобы не подпортить своими руками собственные законные достижения и плоды нелегкой работы. Лучше заняться изучением новостей, в том числе, финансовых.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 16 января 2020 для Водолеев

    Для Водолеев день позитивный, если они отдадут себе отчет в действующих для них органичениях. Это подходящий момент для обновления круга общения и средств связи. Возможны свежие оригинальные идеи, новости издалека. Может появиться собеседник, друг. Мелкие интересные задумки вполне реально выполнить сразу - достаточно признать, что некоторые возможности недоступны, и действовать в заданных границах.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 16 января 2020 для Рыб

    Сегодня звезды не отговаривают Рыб от мелких приключений, но советуют воздержаться от радикального обновления или крупной авантюры. В первом случае, вы сами определяете границы допустимого и зону риска, во втором у вас может не быть такой возможности. Неприятный осадок могут оставить деловые и интимные эксперименты. Не стоит регистрировать бизнес, открывать счет, начинать долгосрочное сотрудничество.

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