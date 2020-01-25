Гороскоп на сегодня 25 января: успешный день во всех планах у Близнецов и увлекательный для Львов

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 25 января 2020 для Овнов Обстоятельства этого дня потребуют возвращения долгов, а возможно, вам предстоит делиться прибылью. Если у вас есть претензии к кому-либо, лучше всего решить такую проблему в судебном порядке. Все иски, скорее всего, будут удовлетворены, только важно помнить о принципе, что скупой человек платит дважды. Вечером хорошо бы созвать гостей или отправиться с визитом самостоятельно. Оставаться в сегодняшний вечер в одиночестве не следует, поскольку можно упустить много полезных встреч, которые сыграют положительную роль в вашем будущем.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 25 января 2020 для Тельцов Вероятность осуществления намеченного на сегодня весьма велика. Однако дети потребуют дополнительного внимания и доставят неожиданные хлопоты. Впрочем, все легко преодолевается, главное не делать из мухи слона и не вспоминать, как бы вы вели себя в детстве в подобных обстоятельствах. Для сохранения хороших отношений с любимым человеком от вас потребуется нестандартный подход. Несколько неожиданных предложений с вашей стороны, как провести выходные, и вторая половинка будет снова увлечена вами.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 25 января 2020 для Близнецов День сложный, увлекательный, богатый неожиданными знакомствами и заманчивыми перспективами. Вероятно, у некоторых представителей знака Близнецы появится желание поменять профессию. Реализовать такое желание лучше, в каком-либо увлечении, так будет безопаснее. Ваш энергетический потенциал в сегодняшний день невероятно высок, нужно лишь им правильно распорядиться. Какую сферу деятельности выбрать, решать вам, но чем бы вы ни занимались, успех, как на работе, так и в амурных делах, обеспечен.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 25 января 2020 для Раков Раки в плену своих фантазий, и некоторые из них могут неожиданно реализоваться в той или иной форме. Стоит лишь подумать, и желаемое возникнет перед вами как по волшебству, только загадывайте что-нибудь существенное. Сегодняшний день, это удачное время для объяснения в любви, чувства настолько глубоки, что здравый смысл отдыхает. Однако стоящие перед вами вопросы требуют детальной проработки, поэтому подумать все-таки придется. С сексом сегодня лучше повременить.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 24 января 2020 для Львов Астрологические условия этого дня не позволят Львам расслабиться. Проблем и забот будет достаточно для того, чтобы утомиться морально и физически. Однако такая суета многим Львам покажется увлекательной. Если вас не устраивает нынешняя зарплата, не ставьте условий шефу и не просите повышения. Попробуйте подыскать новое место работы, оно непременно найдется. Тщательно пересмотрите сегодня свой гардероб и наметьте на ближайшие дни посещение салона красоты или парикмахерской, наступила пора вернуть утраченную привлекательность.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 24 января 2020 для Дев Остерегайтесь ссор с представителями противоположного пола. Особенной деликатности потребует разговор со старшими родственниками. В этот день нужно многое прощать, и повезет тем, кто на подобное способен. Попытайтесь сегодня вернуть все долги, в противном случае, попав в черный список, вы рискуете остаться без финансовой поддержки в будущем. Вечер сегодняшнего дня — удачное время для романтических и интимных встреч. Круг общения расширится, также появятся привлекательные перспективы дальнейших взаимоотношений.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 24 января 2020 для Весов Пора бы вам закончить вялотекущие дела и занять себя новыми планами. Сегодня для Весов, на деловом поприще, вероятно заключение выгодных договоров и достижение компромисса в спорной ситуации. Праздник или корпоративная вечеринка в этот день будут приятными и веселыми, но обойдутся дорого, в прямом смысле этого слова, поэтому, отправляясь на мероприятие, не берите с собой много денег, в противном случае все потратите. Для Весов состоящих в браке рекомендуем взять с собой свою вторую половинку, партнер получит удовольствие, и убережет вас от соблазнов.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 24 января 2020 для Скорпионов Вероятно, сегодня у Скорпионов появится возможность хорошо заработать, однако придется немного поволноваться. В этот день вам следует подумать о своем здоровье, а также закончить незавершенные дела. Скорпионам придется активно заниматься решением серьезных проблем одновременно на работе и дома, что чревато переутомлением. Не пренебрегайте общеукрепляющими процедурами, холодный душ по утрам это то, что вам нужно. Вечером не обращайте внимания на мелкие обиды и не проявляйте равнодушия по отношению к близким.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 24 января 2020 для Стрельцов Сегодня проявленная Стрельцами активность не всегда будет встречать понимание у коллег и сослуживцев. Предстоит учитывать, что редкий человек захочет потесниться и уступить свое место. Ваш недруг в этот день — неуверенность в себе, пройдите по улице с высоко поднятой головой, и вы почувствуете себя намного увереннее. Если настойчиво искать выход из тупика, он непременно найдется. На вечер не следует назначать романтической встречи, вряд ли она пройдет удачно, лучше займитесь домашними делами или проведите время в кругу близких родственников.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 24 января 2020 для Козерогов Доброе отношение и проявление внимания к окружающим открывает перед Козерогами двери любого общества. Постарайтесь не растерять эти качества в суете сегодняшнего дня. Смело назначайте встречи с деловыми партнерами, выступайте первым со своими предложениями. Если считаете, что это немного рискованно, то вспомните поговорку: «Кто не рискует, тот не пьет шампанского», кстати, от алкогольных напитков лучше на некоторое время отказаться. Нынешнее расположение планет предсказывает опасность возникновения пагубной зависимости от спиртного.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 24 января 2020 для Водолеев В целом этот день будет благоприятным для Водолеев, а чтобы не тратить на мелочи свое время и силы желательно спланировать его с самого утра. Сегодня вам можно заняться решением задач самого необычного характера, в большинстве случаев вас ждет успех. Во второй половине дня, вам, скорее всего, предстоит заняться бытовыми проблемами, поэтому если вы наметили на этот день деловую встречу, провести ее лучше в первой половине рабочего дня. Если вы на сегодня наметили покупку чего-либо — не откладывайте ее в долгий ящик, в этот день многие из крупных финансовых вложений обещают стать для Водолеев более чем просто удачными.