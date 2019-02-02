Финансовый гороскоп на неделю (27.01.2019 - 02.02.2020): все знаки зодиака

Благодаря своевременным рекомендациям астрологов каждый сможет найти способ сохранить и преумножить свои накопления, а также достичь новых высот в деловой среде.

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

Неделя для Овнов пройдет удачно, если они смогут найти баланс между чувствами и голосом разума. Энергетика звезд и планет на этой неделе непредсказуема, а значит, нужно брать инициативу в свои руки. Финансовая активность не должна быть хаотичной, поэтому стоит заранее составить план действий, а также запастись списком покупок: так получится избежать ненужных трат и не заключать сомнительных сделок. Справиться с перепадами настроения помогут близкие, с которыми Овнам стоит проводить больше времени.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Последняя неделя января и начало февраля для Тельцов может стать временем испытания на прочность. Активность недоброжелателей будет высокой, а значит, в деловой среде потребуются осмотрительность и умение договариваться. Не исключены и стычки с начальством, которые могут стать причиной множества неурядиц, поэтому Тельцам астрологи рекомендуют следить за каждым словом и не давать опрометчивых обещаний. На этой неделе нельзя переоценивать себя, поэтому важно заниматься лишь теми делами, которые не вызывают чувства неуверенности или страха.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Астрологи отмечают, что неделя для Близнецов будет непростой. Влияние звезд и планет внесет динамичность и некоторый хаос, поэтому Близнецам так важно следить за настроением. В период с 27 января по 2 февраля от Близнецов потребуются усилия, чтобы зарекомендовать себя перед начальством и с успехом выполнить необходимые дела. Сложности не должны пугать, ведь активность и желание подняться на ступень ближе к победе помогут мобилизовать силы и достичь всего, чтобы было запланировано. Близнецам потребуется усидчивость, а также критическое мышление, которое позволит верно распределить время для выполнения необходимых дел.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Ракам на этой неделе понадобится ответственность. Благодаря развитому чувству интуиции и поддержке звезд и планет получится свернуть горы. В конце января удача будет улыбаться им в деловой среде, и если Раки будут осторожны, то сумеют добиться успехов и не пострадать из-за спешки. В начале февраля нельзя оставлять без внимания финансовую сторону жизни и тратить деньги безрассудно. В этот период есть вероятность приобрести некачественные вещи, а значит, не стоит доверять ярким рекламным плакатам и словам незнакомых продавцов.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Львам с 27 января по 2 февраля придется столкнуться с трудностями в деловой среде. Чрезмерная активность планет может стать причиной перепадов настроения, что в свою очередь приведет к конфликтам. Их как раз нужно избегать, чтобы исключить проблемы как с сослуживцами, так и с непосредственным начальством. Разумная осторожность и расчетливость позволят избежать казусов и размолвок в коллективе. Тратить в этот период также нужно с умом, чтобы потом не кусать локти из-за неправильно вложенных средств.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

Девам астрологи рекомендуют запастись силами и спланировать дела таким образом, чтобы в перерывах восполнять запасы затраченной энергии с помощью простых упражнений. Переход к последнему зимнему месяцу нельзя назвать простым, однако благодаря находчивости и ответственности получится обойти ловушки, расставленные судьбой. Самостоятельное решение возникающих проблем и задач зарекомендует Дев как отличных специалистов, что станет причиной для повышения, получения премии или иных бонусов от работодателя.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Самыми удачными днями для прорыва в деловой среде астрологи называют первую половину недели. В это время Весы смогут полностью сосредоточиться на важных вопросах и решать их по мере поступления. Удача будет на их стороне, а значит, можно не переживать за исход затеянного. Приятные перспективы несколько омрачит хаотичность, свойственная субботнему дню, однако Весы при должном усердии смогут воплотить в жизнь планы до наступления Новолуния.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Скорпионам добиться успехов в деловой среде может помешать настрой. На этой неделе влияние планет велико, однако сильным Скорпионам это не помешает, если они поймут, что позитив ведет к успехам, а желание поспорить или вспомнить старые обиды — к регрессу в делах. Тратить деньги на этой неделе стоит лишь в том случае, если покупки запланированы заранее. Крупные приобретения, выбранные спонтанно, вряд ли доставят удовольствие, и могут стать причиной длительных трудностей с финансами.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Стрельцам на этой неделе не стоит рассчитывать на помощь планет-покровителей. Их влияние скорее будет сбивать с толку и давать ложную уверенность в том, что сил будет достаточно для решения самых сложных проблем. На этой неделе представителям этого Знака пригодятся ответственность и находчивость. В середине недели возможны непредвиденные обстоятельства, которые вряд ли получится решить быстро, а значит, Стрельцам нужно обзавестись запасным планом, чтобы не терять времени зря.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Козерогам в конце января улыбнется удача, и чтобы не упустить ее, астрологи рекомендуют привлекать деньги не только силой мысли, но и с использованием проверенных заговоров. Фортуна капризна, поэтому Козерогам на этой неделе так важно проявить свои лучшие качества. Умение находить компромиссы, ответственность и желание найти путь к финансовому благополучию будут отличными спутниками успеха. Не стоит сбрасывать со счетов помощь со стороны наставников или мудрых коллег, которые смогут выручить и подсказать верное решение.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Водолеям на этой неделе не составит труда добиться успехов, если они без промедления займутся намеченными ранее делами. С 27 января по 6 февраля поговорка "‎Глаза боятся, а руки делают"‎ будет актуальной, и про нее нельзя забывать. Даже если на пути намечаются трудности, не стоит опускать рук. Воля к победе поможет находить оригинальные решения и способы разрешения сложных вопросов. Поддержка звезд и планет позволит Водолеям достичь финансовой независимости, а значит, эту неделю можно назвать временем прорыва и успеха.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

Рыбам звезды и планеты не дадут шанса расслабиться и провести неделю в спокойном режиме. Достичь успехов в деловой среде поможет железная хватка и умение принимать быстрые решения в условиях ограниченного времени. Тем, кто сумеет справиться с эмоциями, судьба предоставит шанс заявить о себе, а также обрести материальную независимость. Астрологи рекомендуют Рыбам с понедельника активно включаться в работу, чтобы не упустить возможности подняться еще на одну ступень к заветной мечте.