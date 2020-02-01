Гороскоп для всех знаков зодиака на месяц: февраль 2020 года

Наиболее удачные дни в феврале: 4, 5, 19, 20, 25, 26. Напряженные дни: 1, 12, 13, 23, 23, 29.

Гороскоп на февраль 2020 для знака Овен

Откройтесь всему новому, что приходит в вашу жизнь! Февраль для вас - один из самых благоприятных месяцев 2020 года. Чем бы вы ни занимались, удача будет на вашей стороне. Оказавшись на вершине успеха, дайте себе время насладиться триумфом. Хорошо отдыхать в феврале необходимо.

Гороскоп на февраль 2020 для знака Телец

Смотрите в будущее с оптимизмом! Движение планет указывает на то, что в феврале какой-то этап жизни подойдет к концу. Для многих Тельцов это время наступления определенности, осознания ближайших целей, постановки четких задач, выхода из кризиса (психологического, финансового, кризиса идей или личных отношений).

Гороскоп на февраль 2020 для знака Близнецы

Дорожите теми, кто рядом с вами! Месяц вас ждет активный и богатый на общение. Проводить его в четырех стенах - значит лишать себя массы замечательных возможностей изменить течение жизни в лучшую сторону. Родные, друзья, приятели в феврале - источник вашей силы и вашего вдохновения.

Гороскоп на февраль 2020 для знака Рак

Стремитесь стать лучшей версией себя! Энергия февраля - это энергия - движения, борьбы. Появится возможность занять лучшее место под солнцем - не упустите ее, поддавшись страху и сомнениям. Стремитесь к большему, каждый день бросайте себе вызовы - и успех не заставит себя ждать.

Гороскоп на февраль 2020 для знака Лев

Следуйте за своими желаниями! Дорогие Львы, февраль - месяц который подарит силы и энергию для реализации самых смелых планов. За что бы вы ни взялись, все получится.

Гороскоп на февраль 2020 для знака Дева

Не заставляйте себя делать что-либо через силу! Внимательно прислушивайтесь к внутреннему "Я". Если оно хочет отдохнуть, побездельничать, уважайте это желание. Февраль - время уединения, размышлений, саморефлексии. Не переживайте: поставив жизнь на паузу, вы ничего не упустите.

Гороскоп на февраль 2020 для знака Весы

Направьте фокус внимания на внешний мир! Главный совет звезд на февраль: "Не будьте равнодушными!" Не проходите мимо тех, кто нуждается в вашей поддержке, помощи, совете. Вы даже не представляете, какая сила в вас заключена. Сейчас, как никогда, вы можете повлиять на жизни тех, кто рядом, изменив их к лучшему.

Гороскоп на февраль 2020 для знака Скорпион

Заявите миру о себе! Худшее, что вы можете сделать для себя в феврале, это быть скромными. Несправедливо по отношению к своим талантам скрывать их от других. Участвуйте в конкурсах, концертах, всячески рекламируйте себя!

Гороскоп на февраль 2020 для знака Стрелец

Смотрите на жизнь широко раскрытыми глазами! Всё самое интересное будет происходить с вами вдали от дома: имеет смысл запланировать на февраль поездку - за границу или в соседний регион. Ждите гостей издалека - с приятными подарками.

Гороскоп на февраль 2020 для знака Козерог

Не поступайте против собственной воли! В феврале важно не игнорировать собственные мысли и чувства. Делая что-то через "не хочу", вы практически обрекаете себя на неудачу. У вас есть два выхода:

1) заниматься только тем, что по душе;

2) изменить свое отношение к тому, что делать не хочется, но нужно.

Постарайтесь придумать правильную мотивацию.

Гороскоп на февраль 2020 для знака Водолей

Не усложняйте и не драматизируйте! Дорогие Водолеи, чем проще вы будете относиться ко всему, что с вами происходит в феврале, тем лучше. Что-то не получается? Улыбнитесь и продолжайте идти к цели. Ваш оптимизм - ключик ко многим вершинам и заветным дверям.

Гороскоп на февраль 2020 для знака Рыбы

Помните: глаза боятся, а руки делают! Последний месяц зимы окажется самым "жарким": дел будет много, а вот времени на их выполнение - нет. Не паникуйте! Сделайте глубокий вдох и два коротких выдоха - и приступайте к планированию.