Скачать
Суббота, 01.02.2020
Итоги дня 31 января: Помпео в Украине, день Brexit и распространяющийся коронавирус
Итоги дня 31 января: Помпео в Украине, день Brexit и распространяющийся коронавирус
Данилов: В Ухане остаются более 50 украинцев
Данилов: В Ухане остаются более 50 украинцев
Манчестер Юнайтед арендовал нигерийского нападающего
Манчестер Юнайтед арендовал нигерийского нападающего
Рецепт дня: вкуснейшая рыбная солянка
Рецепт дня: вкуснейшая рыбная солянка

Гороскоп для всех знаков зодиака на месяц: февраль 2020 года

Гороскоп для всех знаков зодиака на месяц: февраль 2020 года
07:48 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

Наиболее удачные дни в феврале: 4, 5, 19, 20, 25, 26. Напряженные дни: 1, 12, 13, 23, 23, 29.

Гороскоп на февраль 2020 для знака Овен

Откройтесь всему новому, что приходит в вашу жизнь! Февраль для вас - один из самых благоприятных месяцев 2020 года. Чем бы вы ни занимались, удача будет на вашей стороне. Оказавшись на вершине успеха, дайте себе время насладиться триумфом. Хорошо отдыхать в феврале необходимо.

Гороскоп на февраль 2020 для знака Телец

Смотрите в будущее с оптимизмом! Движение планет указывает на то, что в феврале какой-то этап жизни подойдет к концу. Для многих Тельцов это время наступления определенности, осознания ближайших целей, постановки четких задач, выхода из кризиса (психологического, финансового, кризиса идей или личных отношений).

Гороскоп на февраль 2020 для знака Близнецы

Дорожите теми, кто рядом с вами! Месяц вас ждет активный и богатый на общение. Проводить его в четырех стенах - значит лишать себя массы замечательных возможностей изменить течение жизни в лучшую сторону. Родные, друзья, приятели в феврале - источник вашей силы и вашего вдохновения.

Гороскоп на февраль 2020 для знака Рак

Стремитесь стать лучшей версией себя! Энергия февраля - это энергия - движения, борьбы. Появится возможность занять лучшее место под солнцем - не упустите ее, поддавшись страху и сомнениям. Стремитесь к большему, каждый день бросайте себе вызовы - и успех не заставит себя ждать.

Гороскоп на февраль 2020 для знака Лев

Следуйте за своими желаниями! Дорогие Львы, февраль - месяц который подарит силы и энергию для реализации самых смелых планов. За что бы вы ни взялись, все получится.

Гороскоп на февраль 2020 для знака Дева

Не заставляйте себя делать что-либо через силу! Внимательно прислушивайтесь к внутреннему "Я". Если оно хочет отдохнуть, побездельничать, уважайте это желание. Февраль - время уединения, размышлений, саморефлексии. Не переживайте: поставив жизнь на паузу, вы ничего не упустите.

Гороскоп на февраль 2020 для знака Весы

Направьте фокус внимания на внешний мир! Главный совет звезд на февраль: "Не будьте равнодушными!" Не проходите мимо тех, кто нуждается в вашей поддержке, помощи, совете. Вы даже не представляете, какая сила в вас заключена. Сейчас, как никогда, вы можете повлиять на жизни тех, кто рядом, изменив их к лучшему.

Гороскоп на февраль 2020 для знака Скорпион

Заявите миру о себе! Худшее, что вы можете сделать для себя в феврале, это быть скромными. Несправедливо по отношению к своим талантам скрывать их от других. Участвуйте в конкурсах, концертах, всячески рекламируйте себя!

Гороскоп на февраль 2020 для знака Стрелец

Смотрите на жизнь широко раскрытыми глазами! Всё самое интересное будет происходить с вами вдали от дома: имеет смысл запланировать на февраль поездку - за границу или в соседний регион. Ждите гостей издалека - с приятными подарками.

Гороскоп на февраль 2020 для знака Козерог

Не поступайте против собственной воли! В феврале важно не игнорировать собственные мысли и чувства. Делая что-то через "не хочу", вы практически обрекаете себя на неудачу. У вас есть два выхода:

1) заниматься только тем, что по душе;

2) изменить свое отношение к тому, что делать не хочется, но нужно.

Постарайтесь придумать правильную мотивацию.

Гороскоп на февраль 2020 для знака Водолей

Не усложняйте и не драматизируйте! Дорогие Водолеи, чем проще вы будете относиться ко всему, что с вами происходит в феврале, тем лучше. Что-то не получается? Улыбнитесь и продолжайте идти к цели. Ваш оптимизм - ключик ко многим вершинам и заветным дверям.

Гороскоп на февраль 2020 для знака Рыбы

Помните: глаза боятся, а руки делают! Последний месяц зимы окажется самым "жарким": дел будет много, а вот времени на их выполнение - нет. Не паникуйте! Сделайте глубокий вдох и два коротких выдоха - и приступайте к планированию.

Финансовый гороскоп на неделю (27.01.2019 - 02.02.2020): все знаки зодиака

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (27.01.2019- 02.02.2020)

Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (27.01.2020 - 02.02.2020)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Февраль, Гороскоп на месяц, Гороскоп на февраль, Астропрогноз, Февраль 2020 года.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Магнитные бури: чего ждать украинцам в феврале
02 "Неприятный запах": В Майами еврейских пассажиров сняли с рейса
03 "Не более 15% от бюджета семьи": в Кабмине хотят снизить расходы украинцев на "коммуналку"
04 "Мы готовы к любым сценариям": в Кабмине готовят план по эвакуации украинцев из Китая
05 Дело Шеремета: МВД опровергло алиби у Антоненко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дождливо и очень сыро: какой будет погода в Украине в первый день февраля
Погода в Украине в первый день февраля
В Боливии автобус упал с обрыва: 15 погибших
В Боливии автобус упал с обрыва: 15 погибших
Дубилет: Каждый день украинцев становится меньше
Дубилет: Каждый день украинцев становится меньше
1 февраля - приметы и обряды в Макарьев день
1 февраля - приметы и обряды в Макарьев день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь