Гороскоп на сегодня 3 февраля: Ракам придется решать важные вопросы, а Рыб ожидают перемены

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 3 февраля 2020 для Овнов Прекрасное время для финансового планирования и капиталовложения. Только заранее стоит обдумать все «за» и «против» и только потом принимать стратегически важное решение. Уделите внимание родственникам, когда вы в последний раз проведывали бабушку? Проявите инициативу и помогите близким людям решить проблемы, возможно, в квартире может потребоваться ремонт. Могут возникнуть в семье бытовые неурядицы, постарайтесь не реагировать на всё эмоционально.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 3 февраля 2020 для Тельцов Проявите настойчивость и целеустремлённость, только благодаря такому поведению есть возможность добиться поставленных целей. Это время порадует финансовыми перспективами, у вас всё будет получаться свободно и легко. Постепенно повышайте планку и старайтесь усерднее работать над собой, тогда ожидания точно оправдают себя. Не забывайте о здоровье, одевайтесь теплее, вирусные заболевания не дремлют. Эмоциональные и физические нагрузки должны быть в пределах допустимой нормы.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 3 февраля 2020 для Близнецов Смело укрепляйте сегодня отношения с партнёром по бизнесу или по браку. Не замыкайтесь в себе, обязательно настраивайтесь на открытый стиль поведения и уверенно преодолевайте трудности. На работе постарайтесь с коллегами держать дистанцию, не рассказывать особо о своей личной жизни и планах. Сотрудничество будет взаимовыгодным, только если люди меньше знают о вас. Если решите отметить какой-то праздник, то сделать это необходимо без шика и лоска. Всё равно окружающие вряд ли оценят ваш щедрый порыв души, лучше воздержаться от крупных покупок.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 3 февраля 2020 для Раков Вас постоянно мучают какие-то сомнения, и приходится решать важные вопросы на работе и дома. Переживания словно преследуют Раков, и они никак не могут от них избавиться. Постарайтесь не рассказывать окружающим о себе слишком много информации. Можно смело примерить маску серого кардинала, и она обязательно придётся вам к лицу. Интуиция готова направлять вас в правильное русло, стоит ей полностью довериться. На личном фронте всё активно налаживается, уделяйте больше времени второй половинке.

5 Лев (26 июля – 27 августа) Гороскоп на 3 февраля 2020 для Львов Львы готовы грызть гранит науки – это лучшее время для обучения. Любые контрольные и тесты будут даваться вам легко, в том числе и тесты на квалификацию. Отличное время для разговора с партнёром о дальнейшем развитии отношений, пора переходить на новый уровень. Не ограничивайте себя в общении, если друзья приглашают отправиться в караоке, вы обязательно должны согласиться.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 3 февраля 2020 для Дев Представители этого знака зодиака будут рады внезапной премии, которая упадёт им на голову. Самое главное – держать себя в руках и не потратить все средства сразу. Начальник вас уважает и готов помочь с продвижением по карьерной лестнице. Девы, которые решили поменять работу, пора незамедлительно действовать, вам удастся изменить свою жизнь к лучшему.

7 Весы (29 сентября – 26 октября) Гороскоп на 3 февраля 2020 для Весов В этот день вам удастся наладить контакты с людьми, в последнее время вы сознательно избегали общения с близкими. Пора переступить через свою гордость и попросить прощения. Вокруг вас постоянно происходят интересные события, не упустите возможность принять в них активное участие. На работе всё будет складываться удачно, благоприятный период для путешествий. Эмоциональный настрой может резко ухудшиться, только если вы не придумаете заранее, как можно интересно провести свой досуг.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 3 февраля 2020 для Скорпионов Для рождённых под этим знаком зодиака, этот период будет складываться максимально благоприятно. Уделяйте больше времени и внимания родным и друзьям, работа вас так искренне встречать в дверях не будет. Пора устроить косметический ремонт в квартире и затеять потом генеральную уборку. Скорпионы не всегда могут довести начатое дело до конца, обычно они опускают руки и начинают что-то новое. Не рассчитывайте на какие-либо увеселительные мероприятия, лучше расположиться в удобной позе на диванчике и почитать книгу. Не стоит быть резкими со своим партнёром, иначе скандала избежать не получится.

9 Стрелец (26 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 3 февраля 2020 для Стрельцов Вы словно принимаете участие в каком-то квесте, и цель – проверить на прочность все таланты. Стрелец прекрасно понимает, что способен на большее и достоин, покорять эти вершины. Пора действовать, звёзды советуют постепенно раскрывать свой потенциал, экспериментировать с разными хобби. Не упустите возможность самореализоваться, сейчас самое время. Не забывайте о личном фронте, обязательно стоит сходить на свидание и покорить сердце человека, который будет сидеть напротив вас в кафе.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 3 февраля 2020 для Козерогов Представителям этого знака зодиака повезёт в решении материальных вопросов. Есть возможность неплохо заработать, если подойти к делу с умом. Прежде чем проявлять на работе инициативу и хвататься за все проекты, вам стоит спланировать правильно свой распорядок дня. Не забывайте о здоровье, сбалансированном и правильном питании. Трудоголичность Козерогов порой зашкаливает, важно научиться чередовать работу и отдых и соблюдать основные правила гигиены. Во всём следует соблюдать порядок, начните с рабочего стола, а потом уже и мысли можно разложить по полочкам.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 3 февраля 2020 для Водолеев Начало недели сулит Водолеям много работы, и повышенная загруженность может негативно отразиться на состоянии вашего здоровья. Не доверяйте коллегам по работе, тем более не стоит с ними дружить вне рабочего времени. В самый неожиданный момент вас могут подставить тот самый «друг», которому вы доверили все свои самые сокровенные мысли и тайны. Необходимо научиться расходовать жизненные силы, иначе рискуете отправиться на больничный. Воздержитесь от покупок в интернете, они могут не оправдать ваши ожидания.