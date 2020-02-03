Гороскоп на завтра 4 февраля: яркий день у Близнецов, и благоприятный для общения у Водолеев

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 4 февраля 2020 для Овнов Поладить с окружающими будет не так-то просто, а все потому, что вы ждете от них слишком многого. Проявите снисходительность к чужим слабостям, и вам ответят тем же, а многие проблемы останутся в прошлом. Очень осторожно, сдержанно и тактично стоит говорить о семейных трудностях. Объединившись с близкими людьми, вы найдете способ преодолеть их. Будет возможность заняться каким-то полезным делом. Поначалу оно покажется не слишком интересным, а потом увлечет вас всерьез, и вы без всяких сожалений отложите все остальное.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 4 февраля 2020 для Тельцов Многое дается нелегко. Хочется действовать самостоятельно, руководствуясь только собственными представлениями о прекрасном и правильном, но это не всегда возможно. Чем больше людей вас окружает, чем теснее вы сотрудничаете с ними, тем более сложным для вас будет этот день. Старайтесь не обижаться на необдуманные слова близких, критические замечания и непрошеные советы. Умение пропускать мимо ушей то, чего не хочется слышать, вам сегодня очень пригодится. Важные вопросы стоит обсуждать во второй половине дня: легче будет достичь компромисса.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 4 февраля 2020 для Близнецов Начало дня будет ярким, неоднозначным и запоминающимся. Если вам давно хотелось приключений, сейчас вы их наверняка найдете. Появляются новые дела, необычные задачи, требующие творческого подхода. Не пытайтесь ориентироваться на других: сейчас бесполезно руководствоваться даже самыми лучшими примерами. Вторая половина дня подходит для встреч с друзьями, общения с членами семьи. Чем больше времени вы проводите с людьми, которых хорошо знаете и любите, тем лучше себя чувствуете.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 4 февраля 2020 для Раков Вас ждет беспокойный и интересный день. Будет много разных дел; выбирайте то, к которому лежит душа, и вы не пожалеете об этом. Вы быстро учитесь новому, и легко находите применение полученным знаниям. Полезным оказывается общение с опытными людьми. Многие эксперименты оказываются удачными. Хорошо, если рядом будут единомышленники, люди, разделяющие ваши цели и интересы: вместе вы многого добьетесь. Не исключено, что в дружеских или деловых отношениях отчетливо зазвучат романтические нотки, и вы будете этому очень рады.

5 Лев (26 июля – 27 августа) Гороскоп на 4 февраля 2020 для Львов Вы стараетесь не откладывать запланированные дела, даже если обстоятельства складываются не самым благоприятным образом. Такой подход отнимает немало сил, но позволяет изменить ситуацию к лучшему, решить какие-то старые проблемы и не допустить появления новых. Стоит прислушаться к советам старых знакомых: это позволит избежать мелких, но неприятных ошибок. Во второй половине дня споров и разногласий будет больше, чем обычно, а отношения даже с самыми близкими людьми станут складываться напряженнее. Не исключено, что вам придется мирить ссорящихся, улаживать чужие конфликты.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 4 февраля 2020 для Дев На этот день не стоит строить масштабных планов: едва ли их удастся реализовать. Чем значительнее ваши цели, тем серьезнее преграды, возникающие на пути. Но все сложится неплохо, если вы сосредоточитесь на текущих делах, постараетесь справиться с ними как можно лучше. Стоит быть осторожнее с женщинами, особенно малознакомыми: не исключено, что они попытаются воспользоваться вашей добротой. Возможны семейные разногласия. Однако если вы постараетесь сгладить острые углы и достичь компромисса с близкими, это у вас наверняка получится.

7 Весы (29 сентября – 26 октября) Гороскоп на 4 февраля 2020 для Весов Вы стремитесь к стабильности и покою, и правильно делаете: сейчас очень важно обрести душевное равновесие, совладать с эмоциями и восстановить силы. Суета и спешка крайне нежелательны. Лучше не пытайтесь успеть все и решить много вопросов сразу, а расставьте приоритеты и сосредоточьтесь на самом важном. Полезно общаться с людьми, которые уже не раз помогали вам и делились своим опытом. Старшим родственникам может потребоваться ваша помощь; постарайтесь не отказывать в ней. Домашние дела отнимают больше времени, чем обычно, и кажутся особенно утомительными.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 4 февраля 2020 для Скорпионов Подходящий день для того, чтобы решать сложные задачи и думать о важном. Вспомните о недавних проблемах: не исключено, что вы поймете, почему они возникли, как с ними справиться и что делать дальше. С людьми, которым доверяете, стоит поговорить о будущем. Вам дадут хорошие советы и помогут осуществить задуманное. Вероятны хорошие новости и приятные сюрпризы. Не исключено, что вы получите известия от друзей, по которым в последнее время скучали. Можно отправляться в поездки: они оказываются неутомительными и интересными, а смена обстановки надолго улучшает настроение.

9 Стрелец (26 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 4 февраля 2020 для Стрельцов Все, что происходит в этот день, вы принимаете очень близко к сердцу. Поэтому даже незначительные события кажутся важными и серьезными. Нежелательно принимать важные решения: не исключено, что позже, успокоившись, вы о них пожалеете. Вы чаще обычного ссоритесь с близкими. Обычно разногласия касаются уже решенных проблем, завершенных дел. Вам напоминают о старых ошибках, промахах, допущенных раньше. Это неприятно, и кого-то другого вывело бы из равновесия. Вы тоже не останетесь равнодушными, но постараетесь сохранить хотя бы видимость самообладания и сгладить все острые углы.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 4 февраля 2020 для Козерогов Звезды на вашей стороне, и этим стоит воспользоваться. Какие бы цели вы ни ставили перед собой, не сомневайтесь в том, что их можно достичь, причем очень быстро. Вы добьетесь даже большего, чем ожидали, если не станете откладывать дела и лениться. Возможны денежные поступления, выгодные сделки и удачные покупки. Вы охотно помогаете окружающим, и часто это вам же идет на пользу. Будет шанс познакомиться с необычными и интересными людьми, объединиться с ними для достижения целей, важных для всех.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 4 февраля 2020 для Водолеев Благоприятный день для общения и знакомств. Вы на многих производите хорошее впечатление и умело пользуетесь своим обаянием. Едва ли кто-то сегодня сможет ответить отказом на вашу просьбу, раскритиковать вашу идею. Удастся поладить даже с теми, с кем прежде никто не находил общего языка. Необычными и запоминающимися будут романтические свидания. Вы не упустите возможности приятно удивить любимого человека. Во всем, что касается личных отношений, можно полагаться на интуицию: ее подсказки будут своевременными и точными.