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Гороскоп на завтра 4 февраля: яркий день у Близнецов, и благоприятный для общения у Водолеев

Гороскоп на завтра 4 февраля: яркий день у Близнецов, и благоприятный для общения у Водолеев
19:18 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Пригодится полученный раньше опыт: благодаря ему вы не повторите своих ошибок, найдете верное решение.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 4 февраля 2020 для Овнов 

    Поладить с окружающими будет не так-то просто, а все потому, что вы ждете от них слишком многого. Проявите снисходительность к чужим слабостям, и вам ответят тем же, а многие проблемы останутся в прошлом. Очень осторожно, сдержанно и тактично стоит говорить о семейных трудностях. Объединившись с близкими людьми, вы найдете способ преодолеть их. Будет возможность заняться каким-то полезным делом. Поначалу оно покажется не слишком интересным, а потом увлечет вас всерьез, и вы без всяких сожалений отложите все остальное.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 4 февраля 2020 для Тельцов 

    Многое дается нелегко. Хочется действовать самостоятельно, руководствуясь только собственными представлениями о прекрасном и правильном, но это не всегда возможно. Чем больше людей вас окружает, чем теснее вы сотрудничаете с ними, тем более сложным для вас будет этот день. Старайтесь не обижаться на необдуманные слова близких, критические замечания и непрошеные советы. Умение пропускать мимо ушей то, чего не хочется слышать, вам сегодня очень пригодится. Важные вопросы стоит обсуждать во второй половине дня: легче будет достичь компромисса.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 4 февраля 2020 для Близнецов 

    Начало дня будет ярким, неоднозначным и запоминающимся. Если вам давно хотелось приключений, сейчас вы их наверняка найдете. Появляются новые дела, необычные задачи, требующие творческого подхода. Не пытайтесь ориентироваться на других: сейчас бесполезно руководствоваться даже самыми лучшими примерами. Вторая половина дня подходит для встреч с друзьями, общения с членами семьи. Чем больше времени вы проводите с людьми, которых хорошо знаете и любите, тем лучше себя чувствуете.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 4 февраля 2020 для Раков

    Вас ждет беспокойный и интересный день. Будет много разных дел; выбирайте то, к которому лежит душа, и вы не пожалеете об этом. Вы быстро учитесь новому, и легко находите применение полученным знаниям. Полезным оказывается общение с опытными людьми. Многие эксперименты оказываются удачными. Хорошо, если рядом будут единомышленники, люди, разделяющие ваши цели и интересы: вместе вы многого добьетесь. Не исключено, что в дружеских или деловых отношениях отчетливо зазвучат романтические нотки, и вы будете этому очень рады.

  • 5

    Лев (26 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 4 февраля 2020 для Львов   

    Вы стараетесь не откладывать запланированные дела, даже если обстоятельства складываются не самым благоприятным образом. Такой подход отнимает немало сил, но позволяет изменить ситуацию к лучшему, решить какие-то старые проблемы и не допустить появления новых. Стоит прислушаться к советам старых знакомых: это позволит избежать мелких, но неприятных ошибок. Во второй половине дня споров и разногласий будет больше, чем обычно, а отношения даже с самыми близкими людьми станут складываться напряженнее. Не исключено, что вам придется мирить ссорящихся, улаживать чужие конфликты.

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 4 февраля 2020 для Дев  

    На этот день не стоит строить масштабных планов: едва ли их удастся реализовать. Чем значительнее ваши цели, тем серьезнее преграды, возникающие на пути. Но все сложится неплохо, если вы сосредоточитесь на текущих делах, постараетесь справиться с ними как можно лучше. Стоит быть осторожнее с женщинами, особенно малознакомыми: не исключено, что они попытаются воспользоваться вашей добротой. Возможны семейные разногласия. Однако если вы постараетесь сгладить острые углы и достичь компромисса с близкими, это у вас наверняка получится.

  • 7

    Весы (29 сентября – 26 октября)

    Гороскоп на 4 февраля 2020 для Весов 

    Вы стремитесь к стабильности и покою, и правильно делаете: сейчас очень важно обрести душевное равновесие, совладать с эмоциями и восстановить силы. Суета и спешка крайне нежелательны. Лучше не пытайтесь успеть все и решить много вопросов сразу, а расставьте приоритеты и сосредоточьтесь на самом важном. Полезно общаться с людьми, которые уже не раз помогали вам и делились своим опытом. Старшим родственникам может потребоваться ваша помощь; постарайтесь не отказывать в ней. Домашние дела отнимают больше времени, чем обычно, и кажутся особенно утомительными.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 4 февраля 2020 для Скорпионов 

    Подходящий день для того, чтобы решать сложные задачи и думать о важном. Вспомните о недавних проблемах: не исключено, что вы поймете, почему они возникли, как с ними справиться и что делать дальше. С людьми, которым доверяете, стоит поговорить о будущем. Вам дадут хорошие советы и помогут осуществить задуманное. Вероятны хорошие новости и приятные сюрпризы. Не исключено, что вы получите известия от друзей, по которым в последнее время скучали. Можно отправляться в поездки: они оказываются неутомительными и интересными, а смена обстановки надолго улучшает настроение.

  • 9

    Стрелец (26 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 4 февраля 2020 для Стрельцов 

    Все, что происходит в этот день, вы принимаете очень близко к сердцу. Поэтому даже незначительные события кажутся важными и серьезными. Нежелательно принимать важные решения: не исключено, что позже, успокоившись, вы о них пожалеете. Вы чаще обычного ссоритесь с близкими. Обычно разногласия касаются уже решенных проблем, завершенных дел. Вам напоминают о старых ошибках, промахах, допущенных раньше. Это неприятно, и кого-то другого вывело бы из равновесия. Вы тоже не останетесь равнодушными, но постараетесь сохранить хотя бы видимость самообладания и сгладить все острые углы.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 4 февраля 2020 для Козерогов

    Звезды на вашей стороне, и этим стоит воспользоваться. Какие бы цели вы ни ставили перед собой, не сомневайтесь в том, что их можно достичь, причем очень быстро. Вы добьетесь даже большего, чем ожидали, если не станете откладывать дела и лениться. Возможны денежные поступления, выгодные сделки и удачные покупки. Вы охотно помогаете окружающим, и часто это вам же идет на пользу. Будет шанс познакомиться с необычными и интересными людьми, объединиться с ними для достижения целей, важных для всех.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 4 февраля 2020 для Водолеев

    Благоприятный день для общения и знакомств. Вы на многих производите хорошее впечатление и умело пользуетесь своим обаянием. Едва ли кто-то сегодня сможет ответить отказом на вашу просьбу, раскритиковать вашу идею. Удастся поладить даже с теми, с кем прежде никто не находил общего языка. Необычными и запоминающимися будут романтические свидания. Вы не упустите возможности приятно удивить любимого человека. Во всем, что касается личных отношений, можно полагаться на интуицию: ее подсказки будут своевременными и точными.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 4 февраля 2020 для Рыб

    Очень плодотворный день. Вы многое успеете, и ради этого не придется сбиваться с ног: времени на отдых тоже останется вполне достаточно. Острым будет деловое чутье. Возможно, вы найдете способ увеличить свои доходы, заключите выгодные сделки. Успехов вы добиваетесь там, где требуются фантазия и творческий подход. Однообразные, рутинные дела даются трудно, но и их не стоит откладывать на потом. Во второй половине дня вам неожиданно помогут люди, от которых вы не ждали поддержки. Не исключено, что общие цели помогут вам сблизиться, узнать друг друга лучше.

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