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Вторник, 04.02.2020
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Гороскоп на завтра 5 февраля: Скорпионов ждут новые знакомства, а Ракам стоит запастись терпением

Гороскоп на завтра 5 февраля: Скорпионов ждут новые знакомства, а Ракам стоит запастись терпением
19:40 Сегодня Телеграф

Вторая половина дня будет спокойнее и приятнее первой.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 5 февраля 2020 для Овнов 

    Постарайтесь ни с кем не поссориться. Это не так-то просто, потому что вас часто выводят из равновесия, а с языка так и норовят сорваться обидные слова. Приложите усилия, чтобы сохранить самообладание, и вы не пожалеете об этом! Особенно это важно в работе – тут лишние эмоции очень мешают. Полезно заниматься делами, которые интересны именно вам, не требуют вмешательства других людей. Вторая половина дня – благоприятное время для творчества, поиска новых, оригинальных решений. Будет возможность решить какие-то старые проблемы, и вы ее не упустите.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 5 февраля 2020 для Тельцов 

    Не фантазируйте. Этот день сложится очень удачно, если вы будете реально смотреть на вещи, не станете строить иллюзий. Возможно, вы не успеете сделать всего, что запланировали, поэтому начинать стоит с самых важных дел. Середина дня подходит для деловых переговоров, обсуждения вопросов, связанных со сменой работы или началом долгосрочного сотрудничества. Вечер может быть ярким и запоминающимся. Можно побывать на каких-то светских мероприятиях, там вы наверняка окажетесь в центре внимания, сможете завязать интересные знакомства.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 5 февраля 2020 для Близнецов 

    Неплохой плодотворный день. Вряд ли что-то получится само собой, но, приложив усилия, вы добьетесь отличных результатов. Помогут люди, которым вы когда-то оказали важные услуги. Возможно, именно сейчас удастся положить начало взаимовыгодному сотрудничеству. Не исключены хорошие новости, касающиеся работы или финансов. Этот день очень хорошо проходит для общения в неформальной обстановке. И не важно, где проходят встречи, впервые ли вы видите людей или давно знаете. В любом случае удастся найти общий язык.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 5 февраля 2020 для Раков

    Начинается день непросто. Вам предстоит иметь дело с очень разными людьми, и с каждым нужно договориться о чем-то важным. Запаситесь терпением, едва ли нужных результатов удастся достичь быстро. Вероятны хорошие новости, могут напомнить о себе те, кто прежде играл важную роль в вашей жизни. Старайтесь меньше времени тратить на разговоры и споры, сосредоточьтесь на делах, которые позволяют достичь реальных результатов. Чем ближе вечер, тем выше вероятность приятных сюрпризов, удивительных совпадений, которые вас порадуют. Достаточно будет и запоминающихся романтических моментов.

  • 5

    Лев (26 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 5 февраля 2020 для Львов   

    День складывается удачно. Появляется много новых идей – смелых, неожиданных и очень своевременных. Вы сможете заинтересовать окружающих своими планами, найдете людей, которые помогут воплотить задуманное в жизнь. Хорошо проходят деловые встречи и переговоры. Знакомые женщины часто помогают вам и дают толковые советы, на них можно положиться в трудный момент. Домашние дела могут показаться более утомительными, чем обычно. Возможно, их стоит отложить на потом, а сегодня постараться хорошо отдохнуть.

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 5 февраля 2020 для Дев  

    День довольно сложный. Поэтому будьте осторожны и не совершайте необдуманных поступков. Лучше всего составить план действий заранее и придерживаться его даже в мелочах. Так вас никто не собьет с толку, не заставит нервничать из-за пустяков. Особенно внимательными стоит быть тем, кто работает или тесно сотрудничает с женщинами: найти с ними общий язык сегодня может быть трудновато. Несмотря на все неприятные моменты, шансы достичь успеха и просто приятно провести день у вас есть. Очень важно доверять своей интуиции. Именно ее подсказки помогут вам найти верный путь к цели.

  • 7

    Весы (29 сентября – 26 октября)

    Гороскоп на 5 февраля 2020 для Весов 

    Вам предстоит обсудить много важных вопросов. Придется искать подход к людям, о которых мало что известно. Это будет нелегко, но вы справитесь: интуиция подскажет, что лучше говорить и как лучше себя вести. Возможны важные новости. Не поленитесь проверить полученную информацию, убедиться, что вас не ввели в заблуждение. Чужими делами придется заниматься едва ли не больше, чем своими собственными, и это окажется интересно и полезно. Вы научитесь тому, что вскоре пригодится, и завяжете полезные знакомства.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 5 февраля 2020 для Скорпионов 

    Используйте начало дня с толком. Это время может быть очень плодотворным, если вы не станете откладывать дела на потом, избегать общения с нужными, но неприятными людьми и просто лениться. Будет шанс научиться чему-то полезному и быстро применить полученные знания. Возможны знакомства, которые получат приятное романтическое продолжение. Поездки сложатся неплохо, если вы запланируете их на вторую половину дня. А еще в это время можно обсудить с близкими какие-то важные вопросы: удастся найти решение, которое устроит всех.

  • 9

    Стрелец (26 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 5 февраля 2020 для Стрельцов 

    Трудно будет сохранять спокойствие в первой половине дня. В это время очень легко попасть под дурное влияние, стать пешкой в чьей-то сложной игре. Чтобы этого не произошло, помните о своих интересах и приоритетах, не поддавайтесь на провокации и не увлекайтесь фантазиями. Хладнокровие и здравый смысл сейчас – ваши лучшие союзники. Вторая половина дня удачнее и проще. В это время рядом много будет людей, на которых можно положиться. Полезно будет откровенно поговорить со старыми друзьями о том, что вас волнует и тревожит.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 5 февраля 2020 для Козерогов

    День вряд ли принесет серьезные проблемы, но пройдет довольно беспокойно. Дел будет больше, чем вы ожидали, и едва ли что-то удастся отложить на потом. Вы стараетесь не тратить время зря и порой отказываетесь от отдыха. Это – не лучшее решение, поскольку в результате может заметно ухудшиться самочувствие. С мужчинами часто проще поладить, чем с женщинами. Это стоит учитывать при планировании деловых встреч и важных переговоров. Если вы задумали что-то важное, не торопитесь с выбором союзников: сегодня вам будет непросто правильно оценить людей, их мотивы и интересы.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 5 февраля 2020 для Водолеев

    День удачный и приятный. Многое получается хорошо, и есть шанс почти без усилий получить то, к чему вы давно стремились. Не исключены приятные новости. То, что вы узнаете, не только поднимет настроение, но и позволит принять правильное решение. Вы не тратите времени на сомнения и бессмысленные споры, вовремя беретесь за дела и успеваете даже больше, чем ожидали. Сегодня многое зависит от вас. Не бойтесь брать на себя ответственность, что-то менять в жизни. Интуиции можно доверять: ее подсказки всегда точны.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 5 февраля 2020 для Рыб

    День принесет хорошие новости и интересные предложения. Будьте готовы действовать быстро: не исключено, что именно от этого будет зависеть успех ваших начинаний. Возможны выгодные сделки и удачные покупки. Легко будет найти общий язык с женщинами, а их советы окажутся очень полезными. Открываются новые перспективы, становится ясно, что нужно предпринять, чтобы добиться желанных перемен. Важно проявлять инициативу, не ждать, пока другие обратятся к вам с предложениями или просьбами. Это касается и профессиональной сферы, и личных отношений.

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