Гороскоп на завтра 6 февраля: Овнов ожидают продвижения по службе, а Дев - непростые времена

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 6 февраля 2020 для Овнов Сильно возрастет честолюбие, стремление к занятию начальственных должностей и получению высоких титулов, даже если вы до сих пор об этом не помышляли. Может проявиться склонность использовать любые средства для достижения власти и высокого материального положения. Если ваш образ жизни не предполагает больших социальных и материальных достижений, вы можете возлагать свои надежды на мужа (жену) или ближайших родственников.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 6 февраля 2020 для Тельцов Вам предстоит столкнуться с непростой жизненной дилеммой, отмахнуться от которой не удастся, как бы вы не старались. Придется собрать волю в кулак и бросить все свои силы на то, чтобы разобраться наконец в своих отношениях с окружающими. Не стоит общаться с теми, кто не ценит вашего внимания. Самое время побыть немного эгоистом.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 6 февраля 2020 для Близнецов В данный период могут возникнуть болезни зубов и костей, а также недомогания, связанные с недостаточно сбалансированным питанием или с недостатком сна. Поэтому внимательнее относитесь к продуктам, которые употребляете, постарайтесь разнообразить ваше меню. Чтобы лучше спать и избавиться от неприятных сновидений, чаще гуляйте на свежем воздухе, полезны занятия физкультурой.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 6 февраля 2020 для Раков На редкость удачный день. Постарайтесь запланировать сразу несколько важных дел, поскольку вас ожидает успех в любых начинаниях. В это время будет легко даваться поиск решения в финансовых вопросах. У вас появится отличная возможность улучшить собственное материальное положение. Вечер следует провести в узком семейном кругу.

5 Лев (26 июля – 27 августа) Гороскоп на 6 февраля 2020 для Львов Материальный успех может принести преподавание и воспитание и опекунство. А также деятельность, касающаяся духовных и религиозных вопросов. Часто будет требоваться скрытность в ведении финансовых дел, так как вмешательство других может вызвать ситуации, грозящие убытками или отсрочкой успеха. Не исключены конфликты или препятствия из-за завещаний или налогов.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 6 февраля 2020 для Дев Особое внимание в этот день следует обратить на эмоциональное состояние окружающих. Вы можете столкнуться с непониманием и раздражением, так что не стоит искать близкого общения с кем-либо. Не будьте предвзяты и субъективны в принятых решениях. Вам предстоит непростое время, когда любое слово может стать решающим в той или иной проблеме.

7 Весы (29 сентября – 26 октября) Гороскоп на 6 февраля 2020 для Весов Представители этого знака плохо ладят с окружающими, пора исправить ситуацию. Начните изучать психологию, погружайтесь с головой постепенно в этот невероятно увлекательный и в то же время тонкий мир познаний. Старайтесь больше времени проводить с людьми, не стесняйтесь в компании предлагать новые темы для разговоров. Важно сосредоточиться на духовных практиках, можете смело начать практиковать медитацию, благодаря которой можно будет расслабиться и привести в порядок свои мысли. Не стоит принимать важных решений, не посоветовавшись перед этим с близкими людьми.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 6 февраля 2020 для Скорпионов Как можно больше внимания в этот день стоит уделить собственному внешнему виду. Пойдут на пользу походы по магазинам или в салон красоты. Если посторонним людям вы свою внешность не доверяете, то неплохой альтернативой будут домашние спа-процедуры. Примите расслабляющую ванну, сделайте маску для волос и заварите себе вкусного чая.

9 Стрелец (26 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 6 февраля 2020 для Стрельцов Вам постоянно не хватает общения, вы привыкли находиться в эпицентре внимания друзей и близких. Ухудшение отношений в семье может привести к депрессивному состоянию, постарайтесь не впадать в крайности. Всегда есть возможность нарисовать себе несколько интересных событий, можно смело отправляться к друзьям в гости. Вечером ждите в гости родственников, стоит заранее продумать сценарий тематической вечеринки, испечь ароматный пирог и устроить праздничный ужин для самых дорогих на свете людей. Можете смело знакомиться с новыми людьми – это всегда полезные контакты.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 6 февраля 2020 для Козерогов Вам будет довольно сложно ограничить себя и свои амбиции доступными целями. Однако звезды предупреждают, чтобы вы не брались за невыполнимые дела, поскольку последствия вашей деятельности могут оказаться весьма непредсказуемыми. Свободное время стоит посвятить активному отдыху. Сходите в гости или просто прогуляйтесь.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 6 февраля 2020 для Водолеев Представителям этого знака зодиака не стоит принимать участие в слухах и офисных сплетнях. Окружающие слишком часто манипулируют Водолеями, и они просто не замечают, что творится вокруг них. Тщательно стоит перепроверять любую информацию, которая поступает в поле вашего зрения, иначе можете стать заложником неприятных слухов. Если вы давно мечтали завести домашнее животное, то сейчас самое время сделать это. С любовными свиданиями лучше повременить, если будете торопить события, придётся потом снова начинать всё с самого начала – знакомиться и налаживать контакт с представителем противоположного пола.