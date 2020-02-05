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Среда, 05.02.2020
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Гороскоп на завтра 6 февраля: Овнов ожидают продвижения по службе, а Дев - непростые времена

Гороскоп на завтра 6 февраля: Овнов ожидают продвижения по службе, а Дев - непростые времена
19:17 Сегодня Телеграф

Луна в Раке усиливает потребность в доме, уюте, доверии, душевном комфорте. Желателен отказ от излишней суеты и публичности, например, приватный разговор вместо открытых слушаний.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 6 февраля 2020 для Овнов 

    Сильно возрастет честолюбие, стремление к занятию начальственных должностей и получению высоких титулов, даже если вы до сих пор об этом не помышляли. Может проявиться склонность использовать любые средства для достижения власти и высокого материального положения. Если ваш образ жизни не предполагает больших социальных и материальных достижений, вы можете возлагать свои надежды на мужа (жену) или ближайших родственников.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 6 февраля 2020 для Тельцов 

    Вам предстоит столкнуться с непростой жизненной дилеммой, отмахнуться от которой не удастся, как бы вы не старались. Придется собрать волю в кулак и бросить все свои силы на то, чтобы разобраться наконец в своих отношениях с окружающими. Не стоит общаться с теми, кто не ценит вашего внимания. Самое время побыть немного эгоистом.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 6 февраля 2020 для Близнецов 

    В данный период могут возникнуть болезни зубов и костей, а также недомогания, связанные с недостаточно сбалансированным питанием или с недостатком сна. Поэтому внимательнее относитесь к продуктам, которые употребляете, постарайтесь разнообразить ваше меню. Чтобы лучше спать и избавиться от неприятных сновидений, чаще гуляйте на свежем воздухе, полезны занятия физкультурой.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 6 февраля 2020 для Раков

    На редкость удачный день. Постарайтесь запланировать сразу несколько важных дел, поскольку вас ожидает успех в любых начинаниях. В это время будет легко даваться поиск решения в финансовых вопросах. У вас появится отличная возможность улучшить собственное материальное положение. Вечер следует провести в узком семейном кругу.

  • 5

    Лев (26 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 6 февраля 2020 для Львов   

    Материальный успех может принести преподавание и воспитание и опекунство. А также деятельность, касающаяся духовных и религиозных вопросов. Часто будет требоваться скрытность в ведении финансовых дел, так как вмешательство других может вызвать ситуации, грозящие убытками или отсрочкой успеха. Не исключены конфликты или препятствия из-за завещаний или налогов.

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 6 февраля 2020 для Дев  

    Особое внимание в этот день следует обратить на эмоциональное состояние окружающих. Вы можете столкнуться с непониманием и раздражением, так что не стоит искать близкого общения с кем-либо. Не будьте предвзяты и субъективны в принятых решениях. Вам предстоит непростое время, когда любое слово может стать решающим в той или иной проблеме.

  • 7

    Весы (29 сентября – 26 октября)

    Гороскоп на 6 февраля 2020 для Весов 

    Представители этого знака плохо ладят с окружающими, пора исправить ситуацию. Начните изучать психологию, погружайтесь с головой постепенно в этот невероятно увлекательный и в то же время тонкий мир познаний. Старайтесь больше времени проводить с людьми, не стесняйтесь в компании предлагать новые темы для разговоров. Важно сосредоточиться на духовных практиках, можете смело начать практиковать медитацию, благодаря которой можно будет расслабиться и привести в порядок свои мысли. Не стоит принимать важных решений, не посоветовавшись перед этим с близкими людьми.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 6 февраля 2020 для Скорпионов 

    Как можно больше внимания в этот день стоит уделить собственному внешнему виду. Пойдут на пользу походы по магазинам или в салон красоты. Если посторонним людям вы свою внешность не доверяете, то неплохой альтернативой будут домашние спа-процедуры. Примите расслабляющую ванну, сделайте маску для волос и заварите себе вкусного чая.

  • 9

    Стрелец (26 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 6 февраля 2020 для Стрельцов 

    Вам постоянно не хватает общения, вы привыкли находиться в эпицентре внимания друзей и близких. Ухудшение отношений в семье может привести к депрессивному состоянию, постарайтесь не впадать в крайности. Всегда есть возможность нарисовать себе несколько интересных событий, можно смело отправляться к друзьям в гости. Вечером ждите в гости родственников, стоит заранее продумать сценарий тематической вечеринки, испечь ароматный пирог и устроить праздничный ужин для самых дорогих на свете людей. Можете смело знакомиться с новыми людьми – это всегда полезные контакты.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 6 февраля 2020 для Козерогов

    Вам будет довольно сложно ограничить себя и свои амбиции доступными целями. Однако звезды предупреждают, чтобы вы не брались за невыполнимые дела, поскольку последствия вашей деятельности могут оказаться весьма непредсказуемыми. Свободное время стоит посвятить активному отдыху. Сходите в гости или просто прогуляйтесь.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 6 февраля 2020 для Водолеев

    Представителям этого знака зодиака не стоит принимать участие в слухах и офисных сплетнях. Окружающие слишком часто манипулируют Водолеями, и они просто не замечают, что творится вокруг них. Тщательно стоит перепроверять любую информацию, которая поступает в поле вашего зрения, иначе можете стать заложником неприятных слухов. Если вы давно мечтали завести домашнее животное, то сейчас самое время сделать это. С любовными свиданиями лучше повременить, если будете торопить события, придётся потом снова начинать всё с самого начала – знакомиться и налаживать контакт с представителем противоположного пола.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 6 февраля 2020 для Рыб

    Вашей главной задачей будет просто сидеть и получать удовольствие от происходящего вокруг. Почувствуйте себя настоящем баловнем Судьбы. И все-то у вас будет получаться, за что не возьметесь. Во второй половине дня велика вероятность, что ваши родственники настойчиво потребуют вашего внимания. Не сопротивляйтесь, а расслабьтесь и плывите по течению.

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