Гороскоп на сегодня 6 февраля: Тельцам нужно отдохнуть, а у Козерогов благоприятный день для шопинга

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 6 февраля 2020 для Овнов Сильно возрастет честолюбие, стремление к занятию начальственных должностей и получению высоких титулов, даже если вы до сих пор об этом не помышляли. Может проявиться склонность использовать любые средства для достижения власти и высокого материального положения. Если ваш образ жизни не предполагает больших социальных и материальных достижений, вы можете возлагать свои надежды на мужа (жену) или ближайших родственников.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 6 февраля 2020 для Тельцов Сейчас хорошее время для того, чтобы отдохнуть вдали от дома, отправиться в поездку. Впрочем, благоприятная психологическая атмосфера будет царить и в вашем жилище. Это хорошее время для спокойного домашнего отдыха или занятий творческой работой на дому. Подходящее время для устройства на работу и реализации амбициозных планов. Некоторые представители данного знака смогут продвинуться по служебной лестнице или сформировать доверительные отношения со старшими по должности, что будет способствовать профессиональным успехам.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 6 февраля 2020 для Близнецов В данный период могут возникнуть болезни зубов и костей, а также недомогания, связанные с недостаточно сбалансированным питанием или с недостатком сна. Поэтому внимательнее относитесь к продуктам, которые употребляете, постарайтесь разнообразить ваше меню. Чтобы лучше спать и избавиться от неприятных сновидений, чаще гуляйте на свежем воздухе, полезны занятия физкультурой.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 6 февраля 2020 для Раков Сегодня Раки получат шанс узнать, чего на самом деле хотят. Наступит время принимать ключевые решения. Вы, естественно, заручитесь поддержкой людей, которые смогут вам помочь. Поверьте, что вы можете сделать все, что угодно.

5 Лев (26 июля – 27 августа) Гороскоп на 6 февраля 2020 для Львов Материальный успех может принести преподавание и воспитание и опекунство. А также деятельность, касающаяся духовных и религиозных вопросов. Часто будет требоваться скрытность в ведении финансовых дел, так как вмешательство других может вызвать ситуации, грозящие убытками или отсрочкой успеха. Не исключены конфликты или препятствия из-за завещаний или налогов.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 6 февраля 2020 для Дев Постарайтесь не хамить начальству, просто усердно выполняйте свои обязанности и добьётесь поставленной цели. Девы редко совершают какие-либо смелые и рискованные поступки, пора начинать. Запомните одно важное правило: чтобы добиться успеха в жизни необходимо научиться ставить на кон всё, что у вас есть и лишь тогда риск можно будет назвать оправданным. Не отказывайте в помощи друзьям, прямо говорите о проблеме и не замыкайтесь в себе. Вечер следует потратить на чтению книг и самосовершенствованию.

7 Весы (29 сентября – 26 октября) Гороскоп на 6 февраля 2020 для Весов Представители этого знака плохо ладят с окружающими, пора исправить ситуацию. Начните изучать психологию, погружайтесь с головой постепенно в этот невероятно увлекательный и в то же время тонкий мир познаний. Старайтесь больше времени проводить с людьми, не стесняйтесь в компании предлагать новые темы для разговоров. Важно сосредоточиться на духовных практиках, можете смело начать практиковать медитацию, благодаря которой можно будет расслабиться и привести в порядок свои мысли. Не стоит принимать важных решений, не посоветовавшись перед этим с близкими людьми.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 6 февраля 2020 для Скорпионов Благодаря своей целеустремлённости и смелости вам удастся в этот день свернуть горы. Постарайтесь не принимать участие в сомнительных авантюрах, лучше придерживаться стандартного плана действий. Скорпион склонен принимать импульсивные решения, которые не всегда являются правильными, лучше тщательно взвесить все «за» и «против» и продумать до мелочей всё. Вы забросили творческую самореализацию, пора заняться чем-то новым и не сомневайтесь даже, у вас обязательно всё получится. Не стоит тратить денежки на всякую ерунду, постарайтесь избегать походов по торговым центрам и супермаркетам.

9 Стрелец (26 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 6 февраля 2020 для Стрельцов Вам постоянно не хватает общения, вы привыкли находиться в эпицентре внимания друзей и близких. Ухудшение отношений в семье может привести к депрессивному состоянию, постарайтесь не впадать в крайности. Всегда есть возможность нарисовать себе несколько интересных событий, можно смело отправляться к друзьям в гости. Вечером ждите в гости родственников, стоит заранее продумать сценарий тематической вечеринки, испечь ароматный пирог и устроить праздничный ужин для самых дорогих на свете людей. Можете смело знакомиться с новыми людьми – это всегда полезные контакты.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 6 февраля 2020 для Козерогов Постарайтесь не тратить денежные средства, лучше воздержаться от любых финансовых расходов. Козероги весьма азартные личности, поэтому вам следует обходить стороной онлайн-казино, иначе рискуете погрязнуть в долгах. Сегодня идеальный день для расслабления, можно смело отправляться в баню или сауну, заняться духовной практикой и медитацией. Помните о том, что виртуальное общение всегда можно перевести в разряд реального, обязательно отправляйтесь на свидание и проведите время за чашечкой ароматного кофе. Благоприятный период для шопинга.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 6 февраля 2020 для Водолеев Представителям этого знака зодиака не стоит принимать участие в слухах и офисных сплетнях. Окружающие слишком часто манипулируют Водолеями, и они просто не замечают, что творится вокруг них. Тщательно стоит перепроверять любую информацию, которая поступает в поле вашего зрения, иначе можете стать заложником неприятных слухов. Если вы давно мечтали завести домашнее животное, то сейчас самое время сделать это. С любовными свиданиями лучше повременить, если будете торопить события, придётся потом снова начинать всё с самого начала – знакомиться и налаживать контакт с представителем противоположного пола.