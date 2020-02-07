Гороскоп на завтра 8 февраля: Водолеям нужно завершить старые дела, а Весам - прислушаться к советам близких

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 8 февраля 2020 для Овнов Завтра все ваши помыслы и активность могут быть направлены на обретение финансового благополучия и приобретение необходимых для вашего комфорта вещей, преимущественно крупных по размеру и длительного пользования. Возможна покупка украшений и предметов искусства не только из любви к прекрасному, но чтобы выделиться, обратить на себя внимание и удовлетворить свое самолюбие.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 8 февраля 2020 для Тельцов Ваша удача полностью будет зависеть только от вас. Не верьте в Судьбу или Фортуну. В этот день вам предстоит рассчитывать лишь на свои силы. Будьте внимательны и сосредоточены, и уже к вечеру получите приятные новости, которые могут перевернуть с ног на голову весь ваш привычный образ жизни.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 8 февраля 2020 для Близнецов Близнецам в данное время требуется большое внимание к своему телу. Вам нельзя переохлаждаться, но осторожное закаливание не повредит. Надо хорошо питаться, но нежелательно переедать. Полезно больше двигаться, но не перенапрягаться физически. Все должно быть в меру и доставлять вам удовольствие, а не страдания. Ваше общее самочувствие в основном зависит от обмена веществ в организме и душевного равновесия.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 8 февраля 2020 для Раков Наступило то самое время, когда перед вами откроется интересная перспективная возможность проявить на практике накопленный деловой опыт. Придется проявить немалую активность и прилежность. В серьезных вопросах постарайтесь быть предельно сосредоточены и внимательны. Уже к концу дня вы сможете начать пожинать плоды своих усилий.

5 Лев (26 июля – 27 августа) Гороскоп на 8 февраля 2020 для Львов Неплохое время для начала бизнеса, планирования масштабных финансовых мероприятий, решения вопросов, связанных с наследством, налогами, страховками. Прибыль может принести и деятельность в области астрологии, эзотерики, психологического консультирования. Финансовые проблемы могут быть из-за расточительности партнеров или неправильного управления совместным имуществом. Возможны траты на красоту, одежду, дорогие вещи.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 8 февраля 2020 для Дев Не кажется ли вам, что на протяжении всего последнего месяца вы с головой погрузились в работу, не оставив ни минуты свободного времени для своей второй половинки? Возможно, вы уже замечали, что ссоры и скандалы с любимым человеком участились. А причиной тому ваше невнимание. Будьте помягче и проявите немного заботы и участия.

7 Весы (29 сентября – 26 октября) Гороскоп на 8 февраля 2020 для Весов Стремление к обогащению может совпадать с интересом к эзотерике, целительству и другим не очень материальным вещам. Если вы являетесь специалистом в подобных профессиях, заработаете благодаря способностям и стараниям. Неплохо пойдет и работа с информацией, в сфере услуг. В предпринимательстве преуспеть поможет храбрость и везение, поскольку возможен риск. Работа по найму требует дипломатии и аккуратности, как в словах, так и в работе. Во всех делах, касающихся денег, вам помогут советом близкие.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 8 февраля 2020 для Скорпионов Отличное время, чтобы заняться личными планами. Задумайтесь, какую цель вы перед собой ставите? Судьба подарит вам отличную возможность не просто изменить собственную жизнь, а поставить все с ног на голову. Окружающие могут быть немало шокированы некоторыми вашими действиями, но будьте уверены, оно того стоит.

9 Стрелец (26 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 8 февраля 2020 для Стрельцов Много хлопот в этот период Стрельцам может принести недвижимое имущество. Но у вас будет возможность решить проблемы, связанные с ним или с налогами. В данное время могут быть доходы от руководящей работы и от использования творческих талантов. Неплохой период для рекламы, преподавания, деятельности в области спорта. В денежных делах поможет интуиция, убережет от рискованных поступков, ведущих к материальному ущербу.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 8 февраля 2020 для Козерогов Самое подходящее время для того, чтобы привести в порядок свои мысли и чувства. Ни в коем случае не поддавайтесь раздражению и не допускайте агрессии в адрес окружающих. Ближе к вечеру перед вами откроется отличная возможность оказать помощь и поддержку близкому человеку. Будьте внимательны и тактичны.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 8 февраля 2020 для Водолеев Неплохое время для возобновления и завершения старых дел. Не исключено, что неудачное когда-то занятие в этот раз окажется доходным, хотя, возможно, не сразу. Вообще, не стоит спешить, рваться вперед, гнаться за успехом. Гонка эта будет с большими препятствиями и очень утомительной, а материальных призов от судьбы вы, скорее всего, не получите. Все надо делать спокойно, вдумчиво, перепроверять несколько раз любые документы, ведь ошибки в них иногда очень дорого обходятся.