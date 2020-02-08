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Суббота, 08.02.2020
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Гороскоп на сегодня 8 февраля: Водолеям не стоит спешить, а Стрельцам - бояться мечтать

Гороскоп на сегодня 8 февраля: Водолеям не стоит спешить, а Стрельцам - бояться мечтать
07:45 Сегодня Телеграф

Этот день идеален для того, чтобы знакомиться, экспериментировать, удивлять окружающих и ждать от них ответных сюрпризов.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 8 февраля 2020 для Овнов 

    Напряженным и беспокойным будет начало дня. Всего за несколько часов вам предстоит сделать многое, рассчитывать на чью-то помощь не приходится. Но перемены к лучшему не заставят себя ждать: влияние позитивных тенденций с каждым часом становится сильнее. Во второй половине дня вы получите предложения, от которых не захочется отказываться. В это же время вероятны неожиданные подарки, какие-то приятные сюрпризы и денежные поступления. Вечер подходит для общения с друзьями. Можно отправиться к ним в гости или пригласить к себе.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 8 февраля 2020 для Тельцов 

    Все сложно, но вы отлично справляетесь. Помогает умение ладить с людьми: вы находите помощников и союзников, получаете поддержку там, где даже не рассчитывали на нее. На вашу сторону могут встать недавние соперники - им станет ясно, что вместе с вами будет куда проще добиться успеха. Нужна осторожность во всем, что связано с деньгами и имуществом. К сожалению, есть опасность стать жертвой мошенничества, потерять значительную сумму. В конце дня вероятны хорошие новости и интересные предложения. Некоторых Тельцов в это время ждут романтические сюрпризы.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 8 февраля 2020 для Близнецов 

    Постарайтесь не нервничать в начале дня. Это не самый благоприятный период, особенно для впечатлительных и ранимых людей. Однако с течением времени влияние позитивных тенденций набирает силу, обстоятельства складываются все удачнее, многое дается проще. Прислушайтесь к интуиции - она обязательно подскажет, когда именно стоит начинать действовать. Вечер обещает хорошие новости, а также встречи, которые запомнятся вам и надолго поднимут настроение. Это неплохое время для начала учебы, поскольку вы быстро запоминаете все, что может пригодиться.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 8 февраля 2020 для Раков

    Непростой день, но вам удается преодолеть все трудности, найти выход из сложных ситуаций и справиться с неблагоприятными обстоятельствами. Многое зависит от вашего отношения к происходящему. Старайтесь сохранять оптимизм, что бы ни происходило, не теряйте веры в свои силы. Возможны разногласия с коллегами и другими людьми, с которыми вас связывают деловые интересы. С близкими поладить гораздо проще: они часто понимают вас с полуслова, стараются поддержать и помочь. Вечер подходит для семейных мероприятий и дружеских встреч.

  • 5

    Лев (26 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 8 февраля 2020 для Львов   

    Сохранять равновесие сегодня будет труднее, чем обычно. Вы стараетесь не паниковать из-за пустяков, не горячиться, если что-то выходит из-под контроля, но получается это не всегда. Некоторым Львам не удается избежать ссор с самыми близкими людьми. Другие так много спорят со всеми вокруг, что просто не могут сосредоточиться на делах, поэтому не доводят начатое до конца. Полезно будет вспомнить о каких-то старых делах и планах. Возможно, у вас именно сегодня будет шанс воплотить в жизнь хорошую идею, в которую никто раньше не верил.

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 8 февраля 2020 для Дев  

    События развиваются гораздо медленнее, чем вам хотелось бы, день требует терпения. Не всем Девам удается достичь поставленных целей сразу, однако позже обязательно появится шанс наверстать упущенное. Стоит быть осторожнее с деньгами. Старайтесь не тратить на пустяки слишком много. Вторая половина дня требует особой осторожности в общении с малознакомыми людьми, помните, что не всем стоит доверять. Близкие больше, чем обычно, нуждаются в вашем внимании, да и просто в общении. Имейте это в виду, когда будете строить планы на день.

  • 7

    Весы (29 сентября – 26 октября)

    Гороскоп на 8 февраля 2020 для Весов 

    День принесет интересные идеи и важную информацию. Некоторые Весы получат ответы на вопросы, тревожившие их в последнее время. Вы становитесь гораздо увереннее в себе, понимаете, что не стоит отказываться от задуманного, если что-то пошло не по плану. Не исключены заманчивые предложения о сотрудничестве, в том числе долгосрочном. Также вероятны денежные поступления. Вероятны перемены к лучшему в личных отношениях. Близкие внимательны к вашим желаниям, стараются порадовать и вдохновить вас. Многие разногласия остаются в прошлом.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 8 февраля 2020 для Скорпионов 

    Не самый удачный день. Будьте внимательны и осторожны: наделать ошибок сегодня легко, а вот исправить их быстро едва ли удастся. Окружающие не скупятся на предложения и советы, но ни то, ни другое не идет вам на пользу. Любые важные решения принимайте самостоятельно, только так вы сможете достичь целей. Обратите внимание на то, как складываются отношения с близкими. Накопилось немало обид, едва ли не единственная причина которых - недопонимание. Сейчас можно многое прояснить, если поговорить спокойно. Будьте готовы признать свои ошибки.

  • 9

    Стрелец (26 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 7 февраля 2020 для Стрельцов 

    Удачный плодотворный день. Нет сомнений в том, что вы примете верные решения, не допустите даже незначительных ошибок. Вероятны полезные знакомства, не исключены встречи с людьми, благодаря поддержке которых вы многого добьетесь. Этот день благоприятен и с точки зрения личных отношений. Вряд ли возникнут какие-то причины для споров с близкими. Возможны лишь мелкие разногласия, которые удастся преодолеть. Вечер подходит для того, чтобы строить планы на будущее. Не бойтесь мечтать - велика вероятность того, что самые смелые мечты сбудутся.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 8 февраля 2020 для Козерогов

    Насыщенный плодотворный день, который дает вам шанс сделать много полезного и для себя, и для других. Вы не боитесь трудностей, наоборот: чем серьезнее преграды, возникающие на пути, тем с большим энтузиазмом вы беретесь за их преодоление. Будет шанс многому научиться, раньше других получить полезную информацию. Ваши успехи не остаются незамеченными. Не исключено, что к концу дня вы получите какие-то интересные предложения. Друзья порадуют: у них найдутся для вас хорошие новости. Удачно сложатся поездки.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 8 февраля 2020 для Водолеев

    Не спешите. День требует взвешенных решений, обдуманных поступков, тщательно рассчитанных действий. Едва ли кто-то лучше, чем вы, сможет разобраться в сложившейся ситуации, поэтому советы вряд ли будут вам полезны. А вот к подсказкам собственной интуиции стоит прислушаться, они всегда точны и оказываются кстати. В конце дня возможны приятные встречи, какие-то важные разговоры. Полезно будет вспомнить о событиях недавнего прошлого. Не исключено, что именно сейчас вы извлечете из них важные уроки, сделаете выводы, которые позволят избежать ошибок в будущем.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 8 февраля 2020 для Рыб

    Сохраняйте спокойствие. Это не слишком удачный день, к тому же довольно непредсказуемый и утомительный. Возможно, вы не успеете сделать то, что запланировали. Не огорчайтесь! Вы вернетесь к этому позже и сможете достичь отличных результатов. Люди, которые сейчас не готовы поддержать вас, вскоре изменят свое мнение. Нежелательно делать крупные покупки, особенно спонтанные. Вещи, которые на первый взгляд кажутся красивыми и нужными, могут разочаровать. Обращаться к кому-то за советами тут, увы, бесполезно: рекомендации только сбивают с толку.

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