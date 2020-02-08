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Гороскоп на завтра 9 февраля: Овнам стоит прислушаться к интуиции, а Тельцам - побыть наедине

Гороскоп на завтра 9 февраля: Овнам стоит прислушаться к интуиции, а Тельцам - побыть наедине
19:12 Сегодня Телеграф

Завтра хорошо устраивать детские и другие праздники, командные и парные игры, спортивные состязания, поездки, шествия, демонстрировать социальную активность, проводить выставки, презентации и политические мероприятия.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 9 февраля 2020 для Овнов 

    В это время вы сможете решить даже самые сложные задачи благодаря изобретательности и интуиции. Также содействие и помощь вам могут оказать друзья и знакомые. Благоприятный период для установления дружеских связей и новых знакомств. Сейчас в вас может проснуться дух исследователя и изобретателя. Если вы давно хотели отправиться в путешествие, то сейчас наступает благоприятное время. Вы можете заняться изучением других культур и существенно расширить горизонты своего восприятия. Время благоприятно для науки и творчества.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 9 февраля 2020 для Тельцов 

    Хорошая идея в это время – побыть немного наедине с собственными чувствами и желаниям. Звезды рекомендуют вам избегать задушевных разговоров с друзьями и родственниками, поскольку все они могут далеко не самым лучшим образом сказаться на текущем положении дел. Вечером не стоит выходить из дома.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 9 февраля 2020 для Близнецов 

    Есть риск получения телесных повреждений в результате конфликта или неосторожности в пути. Заболеваниям больше подвержена половая и выделительная системы. Но при этом возможно быстрое восстановление сил, если только ваш организм не ослаблен чрезмерными нагрузками и вредными привычками. Особенно вредно спиртное, оно может вызвать проблемы с психикой и нервной системой, плохо отразиться на мыслительных способностях. В это время полезно больше общаться с домашними животными, заниматься спортом.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 9 февраля 2020 для Раков

    Не самое подходящее время для того, чтобы предпринимать какие-либо попытки самоутвердиться за счет окружающих. Вы можете столкнуться с раздражением и непониманием, так что будьте предельно внимательны в своих высказываниях. Старайтесь не нагружать себя важными делами, чтобы не попасть впросак.

  • 5

    Лев (26 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 9 февраля 2020 для Львов   

    Напряженный для Львов период, несущий повышенные физические и психические нагрузки, требующая постоянного контроля над собой. Заболевания могут происходить от неосторожности, неумеренности и неблагоразумия и протекать бурно и быстро, часто с высокой температурой. Внимательнее надо быть и к мелким травмам: порезам, царапинам, ожогам, чтобы не допустить воспаления. Перенапряжение может плохо отражаться на нервной системе.

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 9 февраля 2020 для Дев  

    В этот день вам будет довольно сложно найти общий язык с окружающими. Постарайтесь избегать ненужных контактов, чтобы свести к минимуму любую возможность появления конфликта. Во второй половине дня любимый человек может повести себя не совсем адекватно. Постарайтесь ограничиться серьезным разговором, избегая повышенных интонаций.

  • 7

    Весы (29 сентября – 26 октября)

    Гороскоп на 9 февраля 2020 для Весов 

    Ваше здоровье во многом зависит от обмена веществ в организме. Очень важно правильно питаться, чтобы пища давала энергию, а не отягощала лишними килограммами. Больше всего энергии и бодрости завтра вам мог бы дать солнечный свет. Но это редкое явление в это время года. Постарайтесь больше гулять днем, а вечером не экономьте на освещении, при отсутствии естественного света и лампа может сыграть роль солнца.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 9 февраля 2020 для Скорпионов 

    Самое подходящее время, чтобы упорядочить собственную жизнь. Сейчас вам необходимо посвятить максимум времени самоанализу. Поскольку велика вероятность, что вашим мыслям требуется хорошая встряска, чтобы они наконец-таки встали на место. Близкие люди с радостью помогут разобраться с любой непонятной ситуацией.

  • 9

    Стрелец (26 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 9 февраля 2020 для Стрельцов 

    Многим представителям этого знака в этот период будет сопутствовать удача, особенно в установлении дружеских отношений. Сейчас вы можете обрести единомышленников, однако в личных отношениях возможна некоторая нестабильность. Присутствует вероятность разрыва. Чтобы этого не произошло, старайтесь не принимать радикальных, необдуманных решений, о которых вы позже можете пожалеть. Многие проблемы в это время будут решаться благодаря изобретательности и способности применить нестандартный подход.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 9 февраля 2020 для Козерогов

    В этот день Судьба даст вам прекрасный шанс воплотить в жизнь свои самые сокровенные мечты. Хорошенько подумайте о том, чего страстно желаете всем сердцем. Вы легко сможете заручиться поддержкой окружающих в любой сложной ситуации. Вечер прекрасно подойдет для того, чтобы провести его в компании близких друзей.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 9 февраля 2020 для Водолеев

    Психологически тяжелый период, ослабляющий здоровье и вызывающий чувство душевного дискомфорта. Повышенное беспокойство и чувствительность могут ослабить здоровье. Уязвима эндокринная и лимфатическая системы. Рассеянность, невнимательность может приводить к травмам и несчастным случаям. Велика польза от пассивного отдыха, расслабления, спокойствия и уединения.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 9 февраля 2020 для Рыб

    Весьма подходящее время, чтобы все свои силы направить на реализацию давних проектов. Возможно,на некоторые вещи придется взглянуть несколько иначе. Не бойтесь обратиться за советом к более взрослым людям. Вечер лучше провести вне дома. Договоритесь с друзьями о совместном развлекательном досуге.

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