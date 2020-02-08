Гороскоп на завтра 9 февраля: Овнам стоит прислушаться к интуиции, а Тельцам - побыть наедине

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 9 февраля 2020 для Овнов В это время вы сможете решить даже самые сложные задачи благодаря изобретательности и интуиции. Также содействие и помощь вам могут оказать друзья и знакомые. Благоприятный период для установления дружеских связей и новых знакомств. Сейчас в вас может проснуться дух исследователя и изобретателя. Если вы давно хотели отправиться в путешествие, то сейчас наступает благоприятное время. Вы можете заняться изучением других культур и существенно расширить горизонты своего восприятия. Время благоприятно для науки и творчества.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 9 февраля 2020 для Тельцов Хорошая идея в это время – побыть немного наедине с собственными чувствами и желаниям. Звезды рекомендуют вам избегать задушевных разговоров с друзьями и родственниками, поскольку все они могут далеко не самым лучшим образом сказаться на текущем положении дел. Вечером не стоит выходить из дома.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 9 февраля 2020 для Близнецов Есть риск получения телесных повреждений в результате конфликта или неосторожности в пути. Заболеваниям больше подвержена половая и выделительная системы. Но при этом возможно быстрое восстановление сил, если только ваш организм не ослаблен чрезмерными нагрузками и вредными привычками. Особенно вредно спиртное, оно может вызвать проблемы с психикой и нервной системой, плохо отразиться на мыслительных способностях. В это время полезно больше общаться с домашними животными, заниматься спортом.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 9 февраля 2020 для Раков Не самое подходящее время для того, чтобы предпринимать какие-либо попытки самоутвердиться за счет окружающих. Вы можете столкнуться с раздражением и непониманием, так что будьте предельно внимательны в своих высказываниях. Старайтесь не нагружать себя важными делами, чтобы не попасть впросак.

5 Лев (26 июля – 27 августа) Гороскоп на 9 февраля 2020 для Львов Напряженный для Львов период, несущий повышенные физические и психические нагрузки, требующая постоянного контроля над собой. Заболевания могут происходить от неосторожности, неумеренности и неблагоразумия и протекать бурно и быстро, часто с высокой температурой. Внимательнее надо быть и к мелким травмам: порезам, царапинам, ожогам, чтобы не допустить воспаления. Перенапряжение может плохо отражаться на нервной системе.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 9 февраля 2020 для Дев В этот день вам будет довольно сложно найти общий язык с окружающими. Постарайтесь избегать ненужных контактов, чтобы свести к минимуму любую возможность появления конфликта. Во второй половине дня любимый человек может повести себя не совсем адекватно. Постарайтесь ограничиться серьезным разговором, избегая повышенных интонаций.

7 Весы (29 сентября – 26 октября) Гороскоп на 9 февраля 2020 для Весов Ваше здоровье во многом зависит от обмена веществ в организме. Очень важно правильно питаться, чтобы пища давала энергию, а не отягощала лишними килограммами. Больше всего энергии и бодрости завтра вам мог бы дать солнечный свет. Но это редкое явление в это время года. Постарайтесь больше гулять днем, а вечером не экономьте на освещении, при отсутствии естественного света и лампа может сыграть роль солнца.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 9 февраля 2020 для Скорпионов Самое подходящее время, чтобы упорядочить собственную жизнь. Сейчас вам необходимо посвятить максимум времени самоанализу. Поскольку велика вероятность, что вашим мыслям требуется хорошая встряска, чтобы они наконец-таки встали на место. Близкие люди с радостью помогут разобраться с любой непонятной ситуацией.

9 Стрелец (26 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 9 февраля 2020 для Стрельцов Многим представителям этого знака в этот период будет сопутствовать удача, особенно в установлении дружеских отношений. Сейчас вы можете обрести единомышленников, однако в личных отношениях возможна некоторая нестабильность. Присутствует вероятность разрыва. Чтобы этого не произошло, старайтесь не принимать радикальных, необдуманных решений, о которых вы позже можете пожалеть. Многие проблемы в это время будут решаться благодаря изобретательности и способности применить нестандартный подход.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 9 февраля 2020 для Козерогов В этот день Судьба даст вам прекрасный шанс воплотить в жизнь свои самые сокровенные мечты. Хорошенько подумайте о том, чего страстно желаете всем сердцем. Вы легко сможете заручиться поддержкой окружающих в любой сложной ситуации. Вечер прекрасно подойдет для того, чтобы провести его в компании близких друзей.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 9 февраля 2020 для Водолеев Психологически тяжелый период, ослабляющий здоровье и вызывающий чувство душевного дискомфорта. Повышенное беспокойство и чувствительность могут ослабить здоровье. Уязвима эндокринная и лимфатическая системы. Рассеянность, невнимательность может приводить к травмам и несчастным случаям. Велика польза от пассивного отдыха, расслабления, спокойствия и уединения.