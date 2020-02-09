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Гороскоп на сегодня 9 февраля: у Овнов появятся новые знакомые, а у Раков отличный день для путешествий

Гороскоп на сегодня 9 февраля: у Овнов появятся новые знакомые, а у Раков отличный день для путешествий
07:19 Сегодня Телеграф

Гороскоп на сегодня, 9 февраля 2020 года, предусматривает сутки, благоприятные для размышлений.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 9 февраля 2020 для Овнов 

    В это время вы сможете решить даже самые сложные задачи благодаря изобретательности и интуиции. Также содействие и помощь вам могут оказать друзья и знакомые. Благоприятный период для установления дружеских связей и новых знакомств. Сейчас в вас может проснуться дух исследователя и изобретателя. Если вы давно хотели отправиться в путешествие, то сейчас наступает благоприятное время. Вы можете заняться изучением других культур и существенно расширить горизонты своего восприятия. Время благоприятно для науки и творчества.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 9 февраля 2020 для Тельцов 

    Время травмоопасное, следует избегать чрезмерных физических нагрузок и не ходить по местам, где на вас могут напасть агрессивные люди или животные. Болезней вам избежать будет легче, но не исключены воспалительные процессы, если вы будете легкомысленно относиться к мелким травмам и не обеспечивать стерильность. Если есть проблемы с печенью, стоит сесть на щадящую этот орган диету.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 9 февраля 2020 для Близнецов 

    Есть риск получения телесных повреждений в результате конфликта или неосторожности в пути. Заболеваниям больше подвержена половая и выделительная системы. Но при этом возможно быстрое восстановление сил, если только ваш организм не ослаблен чрезмерными нагрузками и вредными привычками. Особенно вредно спиртное, оно может вызвать проблемы с психикой и нервной системой, плохо отразиться на мыслительных способностях. В это время полезно больше общаться с домашними животными, заниматься спортом.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 9 февраля 2020 для Раков

    Сегодня многие представители знака получат возможность раскрыть свой творческий потенциал. Для тех, кто занимается наукой и спортом, это также благоприятный период. Время будет способствовать расширению различных сфер вашей жизни. Если у вас есть возможность отправиться в путешествие — сделайте это сейчас. Поездка откроет вам новые горизонты. Также сейчас вы можете обрести преданных друзей и единомышленников или понять, что ваши отношения с любимым человеком построены на дружбе и верности.

  • 5

    Лев (26 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 9 февраля 2020 для Львов   

    Напряженный для Львов период, несущий повышенные физические и психические нагрузки, требующая постоянного контроля над собой. Заболевания могут происходить от неосторожности, неумеренности и неблагоразумия и протекать бурно и быстро, часто с высокой температурой. Внимательнее надо быть и к мелким травмам: порезам, царапинам, ожогам, чтобы не допустить воспаления. Перенапряжение может плохо отражаться на нервной системе.

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 9 февраля 2020 для Дев  

    Сейчас Девам надо больше заботиться о своем здоровье, поскольку жизненные силы несколько снижены. Потворство вредным привычкам и излишества в удовольствиях могут больше навредить организму, чем тяжелая работа. Возможны травмы, воспаления, гинекологические проблемы, есть риск стать жертвой насилия. Сердце и система кровообращения тоже требуют бережного отношения. Стоит упорядочить питание, уменьшить количество вредных для вас продуктов.

  • 7

    Весы (29 сентября – 26 октября)

    Гороскоп на 9 февраля 2020 для Весов 

    Ваше здоровье во многом зависит от обмена веществ в организме. Очень важно правильно питаться, чтобы пища давала энергию, а не отягощала лишними килограммами. Больше всего энергии и бодрости сегодня вам мог бы дать солнечный свет. Но это редкое явление в это время года. Постарайтесь больше гулять днем, а вечером не экономьте на освещении, при отсутствии естественного света и лампа может сыграть роль солнца.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 9 февраля 2020 для Скорпионов 

    Этот период подходит для тихого, спокойного отдыха, путешествий. В дом к творческим представителям этого знака в это время может прийти вдохновение. Реализация планов может быть затруднена. Есть вероятность, что вы окажетесь в несвободном положении, которое помешает достижению целей. Не исключено, что такая ситуация может быть связана со здоровьем. Почувствовав неприятные симптомы, не откладывайте лечение — лучше самостоятельно обратитесь к врачу. Для медицинских процедур это подходящий период.

  • 9

    Стрелец (26 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 9 февраля 2020 для Стрельцов 

    Многим представителям этого знака в этот период будет сопутствовать удача, особенно в установлении дружеских отношений. Сейчас вы можете обрести единомышленников, однако в личных отношениях возможна некоторая нестабильность. Присутствует вероятность разрыва. Чтобы этого не произошло, старайтесь не принимать радикальных, необдуманных решений, о которых вы позже можете пожалеть. Многие проблемы в это время будут решаться благодаря изобретательности и способности применить нестандартный подход.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 9 февраля 2020 для Козерогов

    Ваше физическое самочувствие будет сильно зависеть от психологического настроя, очень важно больше улыбаться, радоваться даже мелочам. В это время желательно больше внимания уделять своей внешности. Новая прическа, ухоженная кожа будут для вас источником позитивных эмоций и сделают вас неуязвимыми для болезней. Избегайте алкоголя и непроверенных лекарств, возможны отравления и аллергии.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 9 февраля 2020 для Водолеев

    Психологически тяжелый период, ослабляющий здоровье и вызывающий чувство душевного дискомфорта. Повышенное беспокойство и чувствительность могут ослабить здоровье. Уязвима эндокринная и лимфатическая системы. Рассеянность, невнимательность может приводить к травмам и несчастным случаям. Велика польза от пассивного отдыха, расслабления, спокойствия и уединения.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 9 февраля 2020 для Рыб

    Может проявиться подверженность заболеваниям дыхательной системы, обострение хронических процессов. Курение и простуды могут принести гораздо больший вред, чем обычно. Травмы вероятнее всего получить в пути, на улице, больше всего им подвержена область рук, плеч, грудной клетки. Энергия в этот день к вам идет от огня, полезно жечь свечи, смотреть на пламя в камине. Мясная пища многим пойдет на пользу, а вот алкоголь может сильно навредить.

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