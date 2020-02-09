Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (10.02. - 16.02.2020)

Загляните в гороскоп любви и узнайте, как сложится вторая февральская неделя у каждого Знака Зодиака.

Любовный гороскоп на неделю для Овна

Тайные свидания, страстные признания, двойная жизнь — все это выглядит заманчиво, и пылкая натура Овнов может не устоять перед соблазном. Масла в огонь подольет жаркая атмосфера Дня влюбленных, когда шуточный обмен валентинками может получить неожиданное продолжение. В любом случае неделя запомнится надолго: Овны будут настолько романтично настроены, что пойдут на любые безумства ради любви. Остается пожелать им удержаться от слишком сумасшедших поступков.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

Марс подарит Тельцам довольно насыщенную неделю, провоцируя их на самые непредсказуемые и безумные поступки: спонтанные свидания, смелые подарки, знакомства в странных местах. С таким количеством инициативы, энергии и импульсивности можно оказаться в омуте интриг, а можно встретить новую страсть или воспылать новыми чувствами к своему партнеру — право выбора, к счастью, остается за Тельцами.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов

За окном Близнецов — февраль, а в их сердцах — временное затишье. Представители этого Знака будут так эмоциональны и ранимы, что им будет очень трудно угодить. Астрологи советуют поработать с эмоциями и взять себя в руки. В противном случае День святого Валентина придется провести в одиночестве или в ссоре. Сейчас очень важно избегать охлаждения в чувствах из-за повышенных требований и обид. Найдя место для романтики и время для сюрпризов, получится выиграть гораздо большее.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

Раков ждет волшебная сказка с очень интересным продолжением до весны. Святой Валентин наконец принесет им все самое лучшее, что есть в его арсенале: поцелуи до мурашек, головокружительные свидания и подарки до слез радости. Некоторые Раки могут получить на этой неделе заветное предложение руки и сердца. Правда, сидеть и ждать, когда все это упадет с неба, не стоит. Звезды не освобождают от инициативы, напротив, пришло время достать амурные стрелы.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

На этой неделе Львы, пожалуй, единственные представители зодиакального круга, кому астрологи советуют не расслабляться, особенно в новых отношениях. Все дело в том, что возрастет опасность быть втянутыми в двойную игру или токсичные отношения. Хорошую службу сыграет бдительность, спокойствие и интуиция — не стоит игнорировать внутренний голос. Ну а Львам, которые состоят в прочных отношениях, звезды рекомендуют не увлекаться сюрпризами. Спокойный и романтичный вечер для двоих — достойный подарок ко Дню Влюбленных.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

Вселенная предупреждает Дев: на этой неделе вам будут многие завидовать. Причина лежит на поверхности: планеты обещают яркий и чувственный роман. Даже если Девы уже сто лет в отношениях, Святой Валентин напомнит им о том, как сходят с ума от любви. Главную роль сыграют мечты. Если захочется устроить праздник и удивить партнера, добиться внимания человека или признаться в чувствах, достаточно вспомнить о своих желаниях и обыграть все так, как представляли в своих мечтах.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

В череде зодиакальных созвездий нет более романтичного Знака, чем Весы. Им под силу превратить любой, даже самый ужасный день в настоящий праздник. На этой неделе таланты Весов помогут растопить чье-то сердце. Правда, есть один неприятный момент: могут вспыхнуть чувства, о которых потом можно пожалеть. Человек окажется «не тем», поэтому одиноким Весам астрологи советуют держаться подальше от незнакомцев и чаще проверять астрологическую совместимость.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

Звезды уверены: на этой неделе у Скорпионов все получится. Стрела амура может настичь их в поездке, по пути на работу и даже в кино. Среди серых будней получится разглядеть приметы приближающейся любви. Ключ к сердцу любимого человека окажется в умении заинтересовать собой. Рекомендуется приложить все усилия для того, чтобы окружить интересующего человека нежностью, и тогда ответные чувства превзойдут все ожидания.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

Настроение и желания Стрельцов на этой неделе будут меняться чуть ли ни каждый час. Приступы тоски могут перемежаться сценами ревности, чувство радости — неудовлетворенностью, а смех — слезами. Спокойное и романтичное настроение — именно то, что требуется, чтобы стать счастливее в этом месяце.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

Перед 14 февраля любовная тема может взволновать и таких неприступных людей, как Козероги. Это вызов, который приготовили им звезды. Сейчас наступает такой момент, когда пришло время уделить внимание романтике, чувствам, побаловать и себя, и своего партнера. Но сидя в засаде, достоинств не проявишь, так что нужно выйти в свет и заявить о себе. Если по какой-то причине ситуация выйдет из-под контроля, всегда есть способ все равно оказаться победителем.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев

Многие Водолеи в середине февраля решатся изменить что-то в своих отношениях, и этот шаг позитивно повлияет на их будущее. Самое главное — не торопиться с принятием решения, а проанализировать свое положение максимально бесстрастно: кому-то удачу принесет признание в чувствах, а кому-то, вероятно, придется поставить точку в токсичных отношениях. Астрологи советуют слушать свое сердце, тогда удастся привлечь позитивные перемены.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

Перед праздником Святого Валентина влюбленные и сентиментальные Рыбы окажутся в своей стихии. Но для счастливого развития событий потребуется приложить встречные усилия. К счастью, планеты на стороне Рыб, а значит, в 2020 году у Рыб все может получиться — все пазлы совпадут. Особенно если Рыбы решат провести праздник вне дома. Звезды устроят все лучшим образом: романтика, свечи и слова, которые вы так давно ждали.