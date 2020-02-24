Финансовый гороскоп на неделю (24.02. - 01.03.2020): все знаки зодиака

Влияние звезд и планет довольно гармонично, что удачно как для завершения работы, так и для претворения в жизнь новых грандиозных проектов.

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

Овнам в конце зимы астрологи рекомендуют больше времени уделять саморазвитию и работе над собой. С 24 февраля по 1 марта будет возможность справиться с любыми трудностями, если не действовать наобум, а осторожно прощупывать почву и не торопиться с выводами. В деловой среде важно соблюдать нейтралитет: конфликты не приведут ни к счастью, ни к материальному благополучию.

Дела пойдут в гору, если с самого начала недели выбрать спокойный режим и разумно экономить. Спонтанные траты могут стать причиной длительного безденежья, поэтому астрологи рекомендуют Овнам повременить с крупными покупками, дождаться акций и скидок, чтобы вещь радовала длительное время и не становилась причиной безденежья.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Тельцам последнюю неделю зимы астрологи рекомендуют провести размеренно и по возможности отказаться от дел, ведущих к переутомлению. На этой неделе влияние звезд и планет может спровоцировать непредвиденные дела, разбираться с которыми придется незамедлительно. В связи с этим Тельцам стоит расходовать энергию с умом и не забывать пополнять запас сил вне работы.

В дороге могут случаться казусы, и Тельцам нужно быть бдительными: не отвлекаться во время управления транспортными средствами, проверять наличие документов и билетов, раньше выезжать в аэропорт или на вокзал. Деньги придут к тем, кто не торопится и соблюдает осторожность во всем, в том числе следит за состоянием здоровья.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Близнецам достичь новых успехов в деловой среде не составит труда, если с понедельника активно приняться за завершение необходимых дел и не оставлять их на первый месяц весны. Зима подходит к концу, и уже видны первые результаты трудов, а значит, есть чем похвалиться и над чем поработать. Успех придет к тем представителям Знака, кто сможет настроиться на работу и гнать прочь грустные мысли.

Самыми удачными днями для проведения сделок, поиска дополнительного источника доходов и расчета по кредитам астрологи называют выходные дни. В остальное время не будут лишними талисманы, привлекающие удачу. С их помощью будет проще обходить препятствия и находить выход из затруднительного положения.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Ракам в последнюю неделю зимы предстоит успеть многое, а значит, расслабляться рано. Справиться со всеми обязанностями и выполнить дела в срок получится, если составить план действий и не откладывать дела на весну. Тем, кто планирует шопинг, стоит отказаться от покупок в первый и последний день недели, чтобы не потратить лишнего.

Финансовое благополучие не придет само, и Ракам с 24 февраля предстоит потратить значительное количество сил. В этот период дел будет много, и каждое из них будет ступенькой к новым вершинам и успехам. Преодолеть трудности получится, если не отвлекаться на развлечения и ответственно относиться к выполнению своих обязанностей.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Львам астрологи рекомендуют провести неделю в размеренном темпе. Энергетика звезд и планет не даст разогнаться, однако для обретения финансового благополучия не будет преград. Замедление поможет исключить ошибки и вовремя находить пути отступления в случае непредвиденных трудностей. Материальное положение пошатнется лишь в том случае, если Львы будут потакать желанию потратиться на развлечения и ненужные мелочи.

Неприятности могут произойти на этой неделе и из-за невыполнения данного кому-то слова, поэтому Львам так важно не обещать того, что они не смогут выполнить в срок. С 24 февраля по 1 марта Львам можно смело отправляться на обучение, чтобы претендовать на повышение или более ответственную должность.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

Девам в последнюю неделю февраля астрологи рекомендуют использовать позитивное влияние звезд и планет для новых успехов. В начале недели удачным будет решение пополнить багаж знаний, которые пригодятся для продвижения по карьерной лестнице или для получения должности мечты. Справиться с нагрузкой помогут распределение времени и своевременный отдых.

К концу недели энергетика пространства изменится. К выходным деловой настрой сменится желанием наладить личную жизнь, поэтому с вечера пятницы по воскресенье Девам лучше не планировать серьезных финансовых операций или сделок. Этот период лучше всего посвятить тратам на романтические свидания и подарки близким. Позитивный настрой и заряд бодрости помогут начать первую неделю весны с успехом.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Весам астрологи рекомендуют провести последнюю неделю зимы в спокойном состоянии. Нервозность, спешка и агрессия замедлят путь к успеху и вполне могут стать причиной проблем с финансами. Настроиться на успех можно благодаря аффирмациям, а также умению абстрагироваться от нападок завистников. Соблюдение золотой середины во всем станет ключом к успехам в деловой среде.

Реализовывать потребность в творчестве на этой неделе также важно, и Весы вполне смогут превратить свое увлечение если не в заработок, то в дело, которое будет окупать само себя. Траты на этой неделе лучше ограничить, чтобы не приобрести некачественные вещи, поддавшись на уговоры продавцов.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

На этой неделе звезды и планеты внесут свои коррективы, которым не стоит противоречить. Астрологи рекомендуют Скорпионам не откладывать дел в долгий ящик и посвятить время завершению всего начатого. Так Скорпионы смогут освободиться от груза ответственности и с первых дней весны приступить к новым долгосрочным проектам. Награда не заставит себя ждать, если правильно расставить приоритеты и не бояться сложностей.

Скорпионам в деловой среде придется оставить много сил и времени, поэтому в вечернее время так важно расслабляться и находить себе занятия по душе. Справиться со стрессом и восстановить силы, а также зарядиться отличным настроением позволит арт-терапия.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Стрельцам повезет с поддержкой планет, которые всю неделю будут наделять их энергией и силами для решения важных деловых вопросов. С понедельника по пятницу можно как работать над завершением проектов, так и приступать к новым делам. Ответственность и самостоятельная работа будут предпочтительными: на этой неделе завистники могут навредить, если узнают о планах.

К выходным энергетика пространства изменится, и в этот период Стрельцам стоит быть осторожными. Неверный шаг может привести к оттоку финансов, а значит, нелишними будут заговоры, направленные на привлечение материального благополучия. Справиться с проблемами поможет и поддержка близких, которых Стрельцам не нужно отталкивать из одного лишь упрямства.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Козерогам последняя неделя зимы принесет успех, если не отказываться от возможностей, предоставленных судьбой. Активная работа принесет долгожданные плоды уже в конце недели, а умение выходить из затруднительных ситуаций приведет к пополнению счета. Благодаря сноровке и заговорам на богатство получится приумножить накопления и в выходные приобрести долгожданную вещь.

Затраты сил и энергии потребуют восполнения, и для этого Козерогам стоит вспомнить о физических упражнениях, прогулках на свежем воздухе и укреплении иммунитета. Благодаря активности получится избежать неприятностей, связанных с простудными заболеваниями.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Водолеям справиться с трудностями в деловой среде поможет не только воля к победе, но и отказ от разглашения своих планов. Одиночная работа будет предпочтительной, и Водолеи смогут спокойно разобраться с делами, а также увеличить финансовый поток. Неприятности могут поджидать на каждом шагу, а значит, нельзя торопиться и принимать скоропалительные решения.

Траты с 24 февраля по 1 марта лучше отложить, придерживаясь некоторой экономии. Покупки, связанные с развлечениями, могут больно ударить по кошельку, поэтому их лучше отложить до более благоприятных времен. Не принесут успехов и авантюры, особенно если они связаны с необходимостью работы с незнакомцами.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

С 24 февраля астрологи рекомендуют Рыбам на время оставить новые проекты, чтобы посвятить время завершению ранее начатых дел. Зима подходит к концу, и чтобы весной не было задержек, работу стоит завершить в последнюю неделю февраля. Рутинная работа может показаться скучной, поэтому в вечернее время рыбам стоит находить способы отвлечься.

Дела и обязанности не должны занимать все время, поэтому Рыбы могут смело планировать на один из будних вечеров шопинг. Смена гардероба и наполнение его яркими красками станут залогом отличного настроения, а яркие расцветки помогут привлечь любовь и счастье.