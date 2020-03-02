Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (02.03.- 08.03.2020)

Советы астрологов направят вас по верному пути, который будет наполнен оптимизмом и удачей.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 марта 2020 года Овен

Овны — люди, которые постоянно живут за пределами своей зоны комфорта, потому что им это нравится. Так они чувствуют себя живыми и сильными. В этот раз для повышенной активности в любви и на работе им стоит воспользоваться еще одним качеством — осторожностью. Необходимо помнить о советах, касающихся общения с негативными людьми, влияние которых может быть крайне опасным.

Астрологи рекомендуют все дела и проблемы решать в одиночку, не пользуясь советами или помощью других людей. Чем меньше знают вокруг, тем лучше. Большой успех ждет Овнов в работе, бизнесе и в ходе совершения покупок. Начало марта — начало обновления, поэтому также можно посетить стилиста, парикмахера, обновить гардероб, сделать перестановку мебели дома.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 марта 2020 года Телец

Для Тельцов наступает очень благоприятное время в амурной сфере. Большую удачу сулят звезды тем, кто находится в отношениях или даже в браке. На этой неделе можно достичь взаимопонимания, довольно быстро решить внутренние семейные неурядицы. Это очень позитивное время и для поисков второй половинки. Лучшие заговоры, обряды и талисманы на любовь помогут тельцам избавиться от одиночества.

В начале марта желательно сделать генеральную уборку, чтобы встретить весну правильно. Это можно запланировать на выходные, так что не обязательно начинать убираться в понедельник утром. Астрологи советуют не откладывать дела на потом, но и торопиться тоже нет никакого смысла. Если браться за все сразу, то неделя может выдаться крайне напряженной.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 марта 2020 года Близнецы

Для Близнецов успех должен рождаться изнутри, то есть приходить с правильными мыслями. Вместе с тем есть мысли, от которых необходимо отказаться как можно скорее. Речь об обидах и ревности, зависти и злобе. Астрологи считают, что Близнецам на этой неделе придется сделать важный выбор в жизни. Это будет дилемма любовного характера, хотя не исключено, что и в рабочих вопросах придется тоже сделать важный шаг.

Желательно не давать окружающим пустых обещаний, не бояться проявлять инициативу в отношениях и на работе. Активность поможет найти вторую половинку, повысить свой авторитет на работе. Близнецам нужно показать все, на что они способны. Вместе с успехом могут появиться новые конфликты, но на них не стоит обращать внимания. Они уладятся сами собой.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 марта 2020 года Рак

Ракам в самом конце недели желательно не забывать о тактичности и сдержанности. Это поможет избежать конфликтов в семье, на работе, позволит всем планам реализоваться на сто процентов. Если близкие предложат свою помощь, лучше не отказываться. С другой стороны, погружаться в ответ в чужие проблемы пока не стоит. Лучше дать возможность близким людям самим решить, нужна им помощь или нет.

Доброта и открытость помогут погасить конфликты на работе. Есть вероятность того, что враги и недоброжелатели поменяют свое отношение к Ракам. Также полезными будут сильные заговоры на удачу и богатство. Они помогут людям этого Знака больше заработать и меньше потратить. В веренице дней желательно не забывать про заботу о здоровье. Нужно больше бывать на свежем воздухе.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 марта 2020 года Лев

Львам на этой неделе потребуется умение быстро принимать решения и правильно реагировать на все изменения, полагаясь в том числе и на свою интуицию. Астрологи советуют не отворачиваться от близких, когда им понадобится помощь, а также не стесняться просить о поддержке. Вечера после работы лучше проводить в семье, в окружении близких людей.

Ближе к выходным Львам может показаться, что они идут по неверному пути, но это не так. Ритуалы на счастье помогут им повысить свой оптимизм, вспомнить о том, что счастье рождается внутри нас. Не нужно ждать, пока оно придет. Нужно действовать, ведь звезды и планеты в начале марта не прощают лени и прокрастинации, особенно с 4 по 7 число.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 марта 2020 года Дева

Планеты и звезды сейчас находятся в довольно благоприятном положении. Астрологи советуют больше времени уделять общению с людьми, новым знакомствам. Это повысит энергетику Дев и даст им сил для движения вперед. Уже в начале недели можно отправиться за покупками, чтобы поднять себе настроение и уверенность. Можно обновить гардероб, купить что-нибудь для дома, для создания уюта.

В первую неделю весны лучше не чинить старые вещи, а сразу выбрасывать их. Особенно осторожными стоит быть со сломанными часами. Им место на помойке. Большое количество хлама дома может спутать мысли Дев, затуманить разум и привести к появлению недомогания. Также беспорядок в доме может привести к повышению раздражительности. Эксперты советуют Девам научиться мыслить позитивно. Это поможет сохранить успех и хорошее настроение.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 марта 2020 года Весы

У Весов начинается время, когда можно существенно преуспеть в сфере финансов и работы. В этом направлении им поможет трудолюбие, честность и опыт, но нельзя недооценивать и интуицию этих людей, усилить которую помогут полезные упражнения. Дополнить же и без того сильное шестое чувство помогут также советы близких людей. Весам стоит всерьез рассмотреть возможность командной работы.

Небольшой риск может стать началом чего-то нового и грандиозного. Например, можно сфокусировать свое внимание на тех задачах, которые принесут максимально позитивный эффект, вместо того чтобы заниматься чем-то стандартным и обыденным. Стоит быть более инициативными на работе и в любви. Это поможет стать гораздо успешнее, завоевать чужое уважение.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 марта 2020 года Скорпион

В середине недели лучше отказаться от общения с неприятными или негативными людьми. Они могут заставить Скорпионов сомневаться в себе. Чтобы выполнить все дела и задачи ровно в срок, Скорпионам понадобится выдержка и самообладание, позитивные эмоции и трудолюбие. Будние дни могут оказаться очень неблагоприятными, но на выходных звезды как по заказу повысят свою энергетику. Это поможет улучшить настроение и удачу.

В начале недели важно очистить свои мысли от негатива. Избавиться от неудач и проблем помогут три простых способа. Также полезными окажутся домашние дела, уборка, увлечения. Астрологи советуют в начале марта не тратить много денег и не начинать сложных дел. Лучше проявлять как можно больше осторожности.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 марта 2020 года Стрелец

В период со 2 по 8 марта звезды и планеты будут очень неоднозначными по отношению к Стрельцам. Настроение может меняться каждый день, а вместе с ним и удача начнет то приходить, то уходить. Чтобы хоть как-то стабилизировать обстановку, необходимо навести порядок дома и на рабочем месте. Также полезными будут ритуалы на удачу.

Конец недели идеально подойдет для романтических встреч и знакомств. Звезды и планеты войдут в гармоничное положение, что послужит причиной роста вдохновения. Это будет отличное время для семейных праздников, приема гостей. Что до работы, то лучше не гнаться за прибылью, а наслаждаться процессом. Нужно трезво оценивать ситуацию и стараться держать все под контролем.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 марта 2020 года Козерог

У Козерогов самой главной станет сфера денег и работы. Аффирмации на успех, удачу и процветание сделают свое дело, повысив веру этих людей в себя. Это идеальное время для дорогостоящих приобретений, начала ремонта, путешествий. Помимо удачных покупок звезды сулят неплохие заработки. Козерогам стоит сфокусироваться на самых важных задачах на работе и в бизнесе.

Больше всего будет везти Козерогам, которые не откладывают ничего на потом. Даже в амурной сфере это будет играть важнейшую роль. Если хочется пригласить человека на свидание, не стоит ждать у моря погоды. Нужно действовать, пока звезды и планеты готовы помогать. Хладнокровие и вера в себя — вот главные качества, которыми должны обладать Козероги сейчас.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 марта 2020 года Водолей

Водолеи могут подмочить свою репутацию в глазах начальства, коллег и партнеров по бизнесу. Чтобы этого не случилось, придется тщательнее продумывать каждый свой шаг. Не стоит рисковать и делиться первым, что приходит в голову. Важно говорить людям то, что они хотят слышать. Конфликты сейчас не нужны никому, потому что в начале марта хочется чувствовать легкость и свободу.

Очень важно поддерживать порядок дома. Если жить в окружении хлама и беспорядка, это может спутать мысли. Также астрологи советуют прислушиваться к интуиции, особенно в пяти ситуациях, когда она будет просто незаменимым помощником.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 марта 2020 года Рыбы

У Рыб в начале марта улучшится память. Это значит, что их будет сопровождать удача в делах, в обучении и в интеллектуальной работе. Рыбы относятся к Знакам Зодиака, которым не везет с деньгами, но на этой неделе многое изменится в лучшую сторону. Они смогут преуспеть в заработках и правильно потратить свои накопления. Можно вложиться в отпуск, в ремонт, в обновление гардероба.

Очень полезными будут подарки для любимых и близких. Можно тратить деньги на развлечения и хобби. Что касается любви, то в этой сфере Рыбы тоже будут впереди планеты всей. Звезды повысят их обаяние и харизму, из-за чего на них станут чаще обращать внимание представители противоположного пола.