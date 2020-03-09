Скачать
Понедельник, 09.03.2020
Коронавирус в Украине: ВОЗ пришлет врача в Черновцы
Коронавирус в Украине: ВОЗ пришлет врача в Черновцы
Зампредседателя фракции "Слуга народа" об Авакове: Вечных людей нет нигде
Кравчук об Авакове: Вечных людей нет нигде
Звезда голландского футбола сегодня отмечает юбилей: лучшие голы за Баварию (Видео)
Звезда голландского футбола сегодня отмечает юбилей: лучшие голы за Баварию (Видео)
В кожаном красном: звезда "Тихого места" посетила премьеру фильма (Фото)
Эмили Блант на премьере фильма "Тихое место 2" (Фото)

Гороскоп на завтра 10 марта: Водолеев ждет романтический ужин, а Козерогам нужно избегать шумных компаний

Гороскоп на завтра 10 марта: Водолеев ждет романтический ужин, а Козерогам нужно избегать шумных компаний
18:44 Сегодня Телеграф

Завтра может появиться настрой для переговоров, консультаций, окончательных соглашений. Инициатива станет рискованна: можно нарушить баланс интересов и спровоцировать конфликт. Опасно демонстрировать настойчивость, властность, агрессию.

  • 1

    Овен (10 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 10 марта 2020 для Овнов 

    Ссора с любимым человеком может иметь затяжной характер. Постарайтесь не доводить дело до конфликта, забудьте обиды. Конец дня хорош для процедур по уходу за собой. Проводить их можно как в салоне красоты, так и дома. На работе сейчас тишина и покой, наслаждайтесь этим.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 10 марта 2020 для Тельцов 

    Хорошее время для того, чтобы обратить самое пристальное внимание на собственное материальное положение. Возможно стоит больше времени уделять качеству сделанной работы. Постарайтесь не принимать слишком близко к сердцу комментарии окружающих относительно вашей деятельности. Избегайте двусмысленных ситуаций.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 10 марта 2020 для Близнецов 

    Ваш авторитет в коллективе может пошатнуться. Завоевать его снова будет непросто, поэтому до критической точки лучше не доводить. В отношениях с домочадцами вам захочется сплоченности, в то время как они будут жить по принципу "каждый сам по себе". В ваших силах изменить эту ситуацию, дерзайте.

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 10 марта 2020 для Раков

    Во второй половине дня у вас появится отличная возможность улучшить собственное материальное положение. Возможно, вам предложат неплохую перспективу дополнительного заработка. Постарайтесь не бросаться в омут с головой и внимательно ознакомьтесь со всей информацией. Решения принимайте продуманно и рассудительно.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 10 марта 2020 для Львов   

    Это время активности мужской энергии, поэтому постарайтесь освободиться от груза накопившихся проблем, энергично взявшись за их решение. Не сомневайтесь в успехе начатого: все получится, если вами будет двигать желание дойти до конца. Помните: завтра удаются только предварительно продуманные и подготовленные дела.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 10 марта 2020 для Дев  

    В этот день благоприятно будут складываться дела на любовном фронте, так что не бойтесь с головой окунуться в отношения с любимым человеком. Если вторую половинку вы еще не встретили, то появится отличная возможность это исправить. Вечером не стоит оставаться дома. Договоритесь с друзьями о небольшой прогулке и повеселитесь.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 10 марта 2020 для Весов 

    Любые эксперименты в этот день поощряются! Не бойтесь делать то, чего раньше боялись. Не исключено, что напомнят о себе старые знакомые. Будьте осторожны с ними, некоторые связи лучше не восстанавливать. День будет не столь насыщенными, как вечер.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 10 марта 2020 для Скорпионов 

    Не стоит придавать слишком большого значения поступкам окружающих, если вдруг они не поддержат вас в той или иной ситуации. В этот день рассчитывать придется лишь на собственные силы, так что наберитесь терпения и приступайте к работе. Во второй половине дня у вас появится отличная возможность повлиять на обстоятельства.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 10 марта 2020 для Стрельцов 

    Спокойствие вам сохранить не удастся: раздражать будет буквально все! Главное - держать себя в руках на работе. Стрельцы-одиночки сейчас должны быть особенно внимательными: где-то неподалеку находится ваша судьба. Будьте на высоте в этот день, чтобы вас непременно заметили.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 10 марта 2020 для Козерогов

    Ближе к вечеру звезды предоставят вам отличную возможность отдохнуть и расслабиться. Вот только шумных компаний постарайтесь избегать, поскольку велик риск конфликтов с неприятными последствиями. Хорошей идеей будет остаться дома и провести время уединенно. Релаксация за просмотром любимых фильмов станет отличным решением.

  • 11

    Водолей (20 января - 19 февраля)

    Гороскоп на 10 марта 2020 для Водолеев

    Могут испортиться отношения сразу с несколькими людьми. Восстановить их получится не сразу. Карьерный рост также пока не предвидится, наоборот, останется много нерешенных вопросов. Зато порадует любимый человек: подарит подарок или устроит романтический вечер.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 10 марта 2020 для Рыб

    Не будьте слишком суровы по отношению к своим родственником. Придется немало потрудиться, чтобы не выплеснуть на них накопившееся за долгое время раздражение. Однако, самым страшным в этот день для вас окажется стена непонимания, которая может возникнуть между вами и любимым человеком. Вечер, по возможности, проведите уединенно.

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (09.03.- 15.03.2020)

Финансовый гороскоп на неделю (09.03. - 15.03.2020): все знаки зодиака

Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (09.03. - 15.03.2020)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Гороскоп на завтра, Гороскоп на 10 марта, 10 марта, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какую миссию уготовила вам судьба: древний китайский тест "Ханьцзы"
02 Резкое оживление на рынке недвижимости в Киеве: в чем причины и что покупают
03 Коалиция с ОПЗЖ: в "Слуге народа" дали комментарий
04 В Сирии произошло масштабное ДТП: 32 погибших, более 70 раненых
05 Кашель как рукой снимет: что нужно пить при простуде
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус наступает: Ватикан закрывает музеи
Коронавирус наступает: Ватикан закрывает музеи
&quot;Хорошо для потребителей&quot;: Трампа обрадовал обвал цен на нефть
"Хорошо для потребителей": Трампа обрадовал обвал цен на нефть
В Румынии у границы с Украиной произошло землетрясение
В Румынии у границы с Украиной произошло землетрясение
Полнолуние 9 марта: что можно и нельзя делать в этот день
Полнолуние 9 марта: что можно и нельзя делать в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь