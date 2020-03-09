Гороскоп на завтра 10 марта: Водолеев ждет романтический ужин, а Козерогам нужно избегать шумных компаний

1 Овен (10 марта – 19 апреля) Гороскоп на 10 марта 2020 для Овнов Ссора с любимым человеком может иметь затяжной характер. Постарайтесь не доводить дело до конфликта, забудьте обиды. Конец дня хорош для процедур по уходу за собой. Проводить их можно как в салоне красоты, так и дома. На работе сейчас тишина и покой, наслаждайтесь этим.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 10 марта 2020 для Тельцов Хорошее время для того, чтобы обратить самое пристальное внимание на собственное материальное положение. Возможно стоит больше времени уделять качеству сделанной работы. Постарайтесь не принимать слишком близко к сердцу комментарии окружающих относительно вашей деятельности. Избегайте двусмысленных ситуаций.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 10 марта 2020 для Близнецов Ваш авторитет в коллективе может пошатнуться. Завоевать его снова будет непросто, поэтому до критической точки лучше не доводить. В отношениях с домочадцами вам захочется сплоченности, в то время как они будут жить по принципу "каждый сам по себе". В ваших силах изменить эту ситуацию, дерзайте.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 10 марта 2020 для Раков Во второй половине дня у вас появится отличная возможность улучшить собственное материальное положение. Возможно, вам предложат неплохую перспективу дополнительного заработка. Постарайтесь не бросаться в омут с головой и внимательно ознакомьтесь со всей информацией. Решения принимайте продуманно и рассудительно.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 10 марта 2020 для Львов Это время активности мужской энергии, поэтому постарайтесь освободиться от груза накопившихся проблем, энергично взявшись за их решение. Не сомневайтесь в успехе начатого: все получится, если вами будет двигать желание дойти до конца. Помните: завтра удаются только предварительно продуманные и подготовленные дела.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 10 марта 2020 для Дев В этот день благоприятно будут складываться дела на любовном фронте, так что не бойтесь с головой окунуться в отношения с любимым человеком. Если вторую половинку вы еще не встретили, то появится отличная возможность это исправить. Вечером не стоит оставаться дома. Договоритесь с друзьями о небольшой прогулке и повеселитесь.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 10 марта 2020 для Весов Любые эксперименты в этот день поощряются! Не бойтесь делать то, чего раньше боялись. Не исключено, что напомнят о себе старые знакомые. Будьте осторожны с ними, некоторые связи лучше не восстанавливать. День будет не столь насыщенными, как вечер.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 10 марта 2020 для Скорпионов Не стоит придавать слишком большого значения поступкам окружающих, если вдруг они не поддержат вас в той или иной ситуации. В этот день рассчитывать придется лишь на собственные силы, так что наберитесь терпения и приступайте к работе. Во второй половине дня у вас появится отличная возможность повлиять на обстоятельства.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 10 марта 2020 для Стрельцов Спокойствие вам сохранить не удастся: раздражать будет буквально все! Главное - держать себя в руках на работе. Стрельцы-одиночки сейчас должны быть особенно внимательными: где-то неподалеку находится ваша судьба. Будьте на высоте в этот день, чтобы вас непременно заметили.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 10 марта 2020 для Козерогов Ближе к вечеру звезды предоставят вам отличную возможность отдохнуть и расслабиться. Вот только шумных компаний постарайтесь избегать, поскольку велик риск конфликтов с неприятными последствиями. Хорошей идеей будет остаться дома и провести время уединенно. Релаксация за просмотром любимых фильмов станет отличным решением.

11 Водолей (20 января - 19 февраля) Гороскоп на 10 марта 2020 для Водолеев Могут испортиться отношения сразу с несколькими людьми. Восстановить их получится не сразу. Карьерный рост также пока не предвидится, наоборот, останется много нерешенных вопросов. Зато порадует любимый человек: подарит подарок или устроит романтический вечер.