Скачать
Вторник, 10.03.2020
Итоги дня 9 марта: суд по делу MH17, обвал нефтяного рынка и День рождения Шевченко
Итоги дня 9 марта: суд по делу MH17, обвал нефтяного рынка и День рождения Шевченко
Разумков: Мы высоко ценим гуманитарную и техническую помощь Швейцарии
Разумков: Мы высоко ценим гуманитарную и техническую помощь Швейцарии
Зинченко - о матче с МЮ: Футбол - это не только про владение, но и голы
Зинченко - о матче с МЮ: Футбол - это не только про владение, но и голы
10 марта - приметы и обряды в День Тараса
10 марта - приметы и обряды в День Тараса

Гороскоп на сегодня 10 марта: Овнам нужно забыть обиды, а Раков ожидает резкая смена настроения

Гороскоп на сегодня 10 марта: Овнам нужно забыть обиды, а Раков ожидает резкая смена настроения
07:17 Сегодня Телеграф

Гороскоп на сегодня, 10 марта 2020 года, предусматривает суматошный день.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 10 марта 2020 для Овнов 

    Ссора с любимым человеком может иметь затяжной характер. Постарайтесь не доводить дело до конфликта, забудьте обиды. Конец дня хорош для процедур по уходу за собой. Проводить их можно как в салоне красоты, так и дома. На работе сейчас тишина и покой, наслаждайтесь этим.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 10 марта 2020 для Тельцов 

    Ваши пожелания другим людям возвратятся к вам подобно бумерангу, поэтому старайтесь желать всем только хорошее. Сдерживайте себя, если вы не в духе: лучше промолчать, чем произнести слова, о которых впоследствии придется жалеть. По возможности проведите вечер в кругу семьи. Близким может понадобиться ваша помощь.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 10 марта 2020 для Близнецов 

  • 4

    Ваш авторитет в коллективе может пошатнуться. Завоевать его снова будет непросто, поэтому до критической точки лучше не доводить. В отношениях с домочадцами вам захочется сплоченности, в то время как они будут жить по принципу «каждый сам по себе». В ваших силах изменить эту ситуацию, дерзайте.

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 10 марта 2020 для Раков

    Начало дня может принести Ракам резкую смену настроения. Старайтесь не действовать под влиянием эмоций, иначе рискуете принять ошибочные решения и поругаться с близкими людьми. Снять напряжение поможет хорошая физическая нагрузка - сходите в спортзал, сделайте пробежку или просто выполните комплекс несложных упражнений.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 10 марта 2020 для Львов   

    Это время активности мужской энергии, поэтому постарайтесь освободиться от груза накопившихся проблем, энергично взявшись за их решение. Не сомневайтесь в успехе начатого: все получится, если вами будет двигать желание дойти до конца. Помните: сегодня удаются только предварительно продуманные и подготовленные дела.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 10 марта 2020 для Дев  

    Стрессовых ситуаций будет не избежать. Но если вы сможете контролировать свои эмоции, справиться с проблемами будет гораздо проще. Возможно, будет ситуация, в которой вам придется проявить смелость. Не помешает и повышенное внимание. Например, при подписании важных бумаг.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 10 марта 2020 для Весов 

    Любые эксперименты в этот день поощряются! Не бойтесь делать то, чего раньше боялись. Не исключено, что напомнят о себе старые знакомые. Будьте осторожны с ними, некоторые связи лучше не восстанавливать. День будет не столь насыщенными, как вечер.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 10 марта 2020 для Скорпионов 

    Не обращайте внимания на пустяки. Лучше сосредоточьтесь на действительно важных вещах. Может начать шалить здоровье у близких родственников. Не пропустите этот момент. Вам придется переключить все свое внимание на них. Отвлечься от рутины помогут домашние хлопоты.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 10 марта 2020 для Стрельцов 

    Спокойствие вам сохранить не удастся: раздражать будет буквально все! Главное - держать себя в руках на работе. Стрельцы-одиночки сейчас должны быть особенно внимательными: где-то неподалеку находится ваша судьба. Будьте на высоте в этот день, чтобы вас непременно заметили.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 10 марта 2020 для Козерогов

    Звезды советуют вам делать подарки окружающим, пусть даже они будут символическими. А вот вам презентов ждать не стоит. В отношениях с любимым может начаться холод, а с родителями - непонимание. Козерогов-родителей порадуют дети: будет найдено взаимопонимание с ними.

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 10 марта 2020 для Водолеев

    Могут испортиться отношения сразу с несколькими людьми. Восстановить их получится не сразу. Карьерный рост также пока не предвидится, наоборот, останется много нерешенных вопросов. Зато порадует любимый человек: подарит подарок или устроит романтический вечер.

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 10 марта 2020 для Рыб

    Вы можете оказаться в центре сплетен и пересудов. Не давайте поводов! Служебный роман, возникший у представителей знака, имеет шансы перерасти в нечто большее. А вот на отдых в этот период рассчитывать не стоит. Лучше спланируйте отпуск: самое время для этого!

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (09.03.- 15.03.2020)

Финансовый гороскоп на неделю (0.03. - 15.03.2020): все знаки зодиака

Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (09.03. - 15.03.2020)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Гороскоп на сегодня, Гороскоп на 10 марта, 10 марта, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тест: Выберите драгоценный камень, чтобы получить характеристику Вашей личности
02 "Это не моя сила": Алена Шоптенко рассказала, почему не участвует в откровенных фотосессиях
03 Игрок сборной Украины оштрафован на приличную сумму из-за драки (Видео)
04 Медики назвали природное снотворное, которое действительно работает
05 Marvel представили финальный трейлер супергеройского фильма "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Убийство Гандзюк: Левин пытается затянуть экстрадицию в Украину
Убийство Гандзюк: Левин пытается затянуть экстрадицию в Украину
Украину накроет всепоглощающий туман: прогноз погоды 10 марта
Украину накроет туман: прогноз погоды 10 марта
Ситуация в ООС: противник бил из запрещенных пулеметов
Ситуация в ООС: противник бил из запрещенных пулеметов
Вторая неделя Великого поста 2020: церковные традиции праздника
Вторая неделя Великого поста 2020: церковные традиции праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь