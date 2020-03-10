Гороскоп на сегодня 10 марта: Овнам нужно забыть обиды, а Раков ожидает резкая смена настроения

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 10 марта 2020 для Овнов Ссора с любимым человеком может иметь затяжной характер. Постарайтесь не доводить дело до конфликта, забудьте обиды. Конец дня хорош для процедур по уходу за собой. Проводить их можно как в салоне красоты, так и дома. На работе сейчас тишина и покой, наслаждайтесь этим.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 10 марта 2020 для Тельцов Ваши пожелания другим людям возвратятся к вам подобно бумерангу, поэтому старайтесь желать всем только хорошее. Сдерживайте себя, если вы не в духе: лучше промолчать, чем произнести слова, о которых впоследствии придется жалеть. По возможности проведите вечер в кругу семьи. Близким может понадобиться ваша помощь.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 10 марта 2020 для Близнецов

4 Ваш авторитет в коллективе может пошатнуться. Завоевать его снова будет непросто, поэтому до критической точки лучше не доводить. В отношениях с домочадцами вам захочется сплоченности, в то время как они будут жить по принципу «каждый сам по себе». В ваших силах изменить эту ситуацию, дерзайте. Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 10 марта 2020 для Раков Начало дня может принести Ракам резкую смену настроения. Старайтесь не действовать под влиянием эмоций, иначе рискуете принять ошибочные решения и поругаться с близкими людьми. Снять напряжение поможет хорошая физическая нагрузка - сходите в спортзал, сделайте пробежку или просто выполните комплекс несложных упражнений.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 10 марта 2020 для Львов Это время активности мужской энергии, поэтому постарайтесь освободиться от груза накопившихся проблем, энергично взявшись за их решение. Не сомневайтесь в успехе начатого: все получится, если вами будет двигать желание дойти до конца. Помните: сегодня удаются только предварительно продуманные и подготовленные дела.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 10 марта 2020 для Дев Стрессовых ситуаций будет не избежать. Но если вы сможете контролировать свои эмоции, справиться с проблемами будет гораздо проще. Возможно, будет ситуация, в которой вам придется проявить смелость. Не помешает и повышенное внимание. Например, при подписании важных бумаг.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 10 марта 2020 для Весов Любые эксперименты в этот день поощряются! Не бойтесь делать то, чего раньше боялись. Не исключено, что напомнят о себе старые знакомые. Будьте осторожны с ними, некоторые связи лучше не восстанавливать. День будет не столь насыщенными, как вечер.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 10 марта 2020 для Скорпионов Не обращайте внимания на пустяки. Лучше сосредоточьтесь на действительно важных вещах. Может начать шалить здоровье у близких родственников. Не пропустите этот момент. Вам придется переключить все свое внимание на них. Отвлечься от рутины помогут домашние хлопоты.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 10 марта 2020 для Стрельцов Спокойствие вам сохранить не удастся: раздражать будет буквально все! Главное - держать себя в руках на работе. Стрельцы-одиночки сейчас должны быть особенно внимательными: где-то неподалеку находится ваша судьба. Будьте на высоте в этот день, чтобы вас непременно заметили.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 10 марта 2020 для Козерогов Звезды советуют вам делать подарки окружающим, пусть даже они будут символическими. А вот вам презентов ждать не стоит. В отношениях с любимым может начаться холод, а с родителями - непонимание. Козерогов-родителей порадуют дети: будет найдено взаимопонимание с ними.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 10 марта 2020 для Водолеев Могут испортиться отношения сразу с несколькими людьми. Восстановить их получится не сразу. Карьерный рост также пока не предвидится, наоборот, останется много нерешенных вопросов. Зато порадует любимый человек: подарит подарок или устроит романтический вечер.