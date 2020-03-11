Гороскоп на сегодня 11 марта: у Овнов прекрасное время для начала отпуска, а Ракам нужно быть готовым к трудностям

Овен (21 марта – 19 апреля)
Гороскоп на 11 марта 2020 для Овнов
Старайтесь думать только в позитивном ключе, поскольку все, что вы на этот день пожелаете, в скором времени обретет реальное воплощение. Не лгите и не сплетничайте. Сегодня, прекрасное время для начала отпуска или путешествия.
Телец (20 апреля - 20 мая)
Гороскоп на 11 марта 2020 для Тельцов
Настало время ставить перед собой важные цели. Не бойтесь трудностей: сегодня они не встретятся на вашем пути. В этот период лучше воздержаться от любых конфликтов. Если не получится, терпеть последствия придется очень долго. Постарайтесь остаться в стороне от интриг.
Близнецы (21 мая – 20 июня)
Гороскоп на 11 марта 2020 для Близнецов
Звезды советуют вам вплотную заняться решением финансовых вопросов. В долг сейчас лучше не брать, особенно у родственников. На работе вам поможет врожденная целеустремленность. Вы наконец закончите важный проект.
Рак (21 июня - 22 июля)
Гороскоп на 11 марта 2020 для Раков
Задумайтесь об обустройстве собственной личной жизни. Если возлюбленного нет, попробуйте поискать его в Интернете. На работе будьте готовы к трудностям. Не все у вас будет получаться, из-за чего возможны депрессии и плохое настроение. В денежных вопросах старайтесь быть практичными.
Лев (23 июля - 22 августа)
Гороскоп на 11 марта 2020 для Львов
В этот период о вас могут вспомнить старые друзья. Выделите время для встречи с ними. Не исключены путешествия или короткие командировки. Смена обстановки пойдет вам на пользу. Велика вероятность, что вы возобновите некоторые из своих вредных привычек. Старайтесь этого не допустить.
Дева (23 августа - 22 сентября)
Гороскоп на 11 марта 2020 для Дев
Коллеги начнут прислушиваться к вам. Так что именно сейчас вы можете продвигать свои идеи - их поддержат. А вот про семью в водовороте событий вы совсем забудете. Не удивляйтесь, если домочадцы не простят вам столь пренебрежительное отношение. Устройте семейный ужин, и они оттают.
Весы (23 сентября - 22 октября)
Гороскоп на 11 марта 2020 для Весов
Будьте готовы к критике в свой адрес. Обижаться на нее не стоит: лучше прислушайтесь и вынесите что-то полезное для себя. Вечером вам понадобится помощь друзей. Обращаться к ним вам будет неловко, но вы зря переживаете.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)
Гороскоп на 11 марта 2020 для Скорпионов
Много мыслей будет вертеться в вашей голове - хороших и плохих. Чтобы избавить себя от лишних раздумий, сосредоточьтесь на работе. Благо дела найдутся. В этот период надо будет проявить терпение к недостаткам окружающих. Вам придется быть «мисс спокойствие», чтобы не выйти из себя.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 11 марта 2020 для Стрельцов
Хороший период для приглашения в дом гостей. Вместе вы прекрасно проведете время. Сейчас можно решать любые вопросы, связанные с недвижимостью: никаких проблем не будет. В это время вам захочется поделиться с подругами личными секретами. Лучше этого не делать, они не смогут держать их в тайне.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Гороскоп на 11 марта 2020 для Козерогов
Новые любовные романы маячат на горизонте. А почему бы и нет? Вам пора внести нотку легкомысленности в свою жизнь. Окружающие люди по отношению к вам могут проявлять агрессию. Будьте начеку и не давайте себя в обиду. Аккуратнее на дорогах и в качестве пешехода, и в качестве водителя.
Водолей (20 января - 18 февраля)
Гороскоп на 11 марта 2020 для Водолеев
Этот день будет одним из самых счастливых для Водлеев за последнее время. От второй половинки можете ждать приятных сюрпризов, от посторонних мужчин - внимания и ухаживаний, а от коллег - признания ваших заслуг. Единственное, может начать шалить здоровье, следите за ним.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 11 марта 2020 для Рыб
От рутины никуда вам будет не деться. На работе потребуют дополнительные отчеты, документы. Выдохните! Спешка - не лучший помощник сейчас. Оставьте немного времени для общения с детьми. У них накопилось немало новостей для вас. При возможности посетите стоматолога.