Гороскоп на сегодня 11 марта: у Овнов прекрасное время для начала отпуска, а Ракам нужно быть готовым к трудностям

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 11 марта 2020 для Овнов Старайтесь думать только в позитивном ключе, поскольку все, что вы на этот день пожелаете, в скором времени обретет реальное воплощение. Не лгите и не сплетничайте. Сегодня, прекрасное время для начала отпуска или путешествия.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 11 марта 2020 для Тельцов Настало время ставить перед собой важные цели. Не бойтесь трудностей: сегодня они не встретятся на вашем пути. В этот период лучше воздержаться от любых конфликтов. Если не получится, терпеть последствия придется очень долго. Постарайтесь остаться в стороне от интриг.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 11 марта 2020 для Близнецов

4 Звезды советуют вам вплотную заняться решением финансовых вопросов. В долг сейчас лучше не брать, особенно у родственников. На работе вам поможет врожденная целеустремленность. Вы наконец закончите важный проект. Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 11 марта 2020 для Раков Задумайтесь об обустройстве собственной личной жизни. Если возлюбленного нет, попробуйте поискать его в Интернете. На работе будьте готовы к трудностям. Не все у вас будет получаться, из-за чего возможны депрессии и плохое настроение. В денежных вопросах старайтесь быть практичными.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 11 марта 2020 для Львов В этот период о вас могут вспомнить старые друзья. Выделите время для встречи с ними. Не исключены путешествия или короткие командировки. Смена обстановки пойдет вам на пользу. Велика вероятность, что вы возобновите некоторые из своих вредных привычек. Старайтесь этого не допустить.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 11 марта 2020 для Дев Коллеги начнут прислушиваться к вам. Так что именно сейчас вы можете продвигать свои идеи - их поддержат. А вот про семью в водовороте событий вы совсем забудете. Не удивляйтесь, если домочадцы не простят вам столь пренебрежительное отношение. Устройте семейный ужин, и они оттают.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 11 марта 2020 для Весов Будьте готовы к критике в свой адрес. Обижаться на нее не стоит: лучше прислушайтесь и вынесите что-то полезное для себя. Вечером вам понадобится помощь друзей. Обращаться к ним вам будет неловко, но вы зря переживаете.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 11 марта 2020 для Скорпионов Много мыслей будет вертеться в вашей голове - хороших и плохих. Чтобы избавить себя от лишних раздумий, сосредоточьтесь на работе. Благо дела найдутся. В этот период надо будет проявить терпение к недостаткам окружающих. Вам придется быть «мисс спокойствие», чтобы не выйти из себя.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 11 марта 2020 для Стрельцов Хороший период для приглашения в дом гостей. Вместе вы прекрасно проведете время. Сейчас можно решать любые вопросы, связанные с недвижимостью: никаких проблем не будет. В это время вам захочется поделиться с подругами личными секретами. Лучше этого не делать, они не смогут держать их в тайне.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 11 марта 2020 для Козерогов Новые любовные романы маячат на горизонте. А почему бы и нет? Вам пора внести нотку легкомысленности в свою жизнь. Окружающие люди по отношению к вам могут проявлять агрессию. Будьте начеку и не давайте себя в обиду. Аккуратнее на дорогах и в качестве пешехода, и в качестве водителя.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 11 марта 2020 для Водолеев Этот день будет одним из самых счастливых для Водлеев за последнее время. От второй половинки можете ждать приятных сюрпризов, от посторонних мужчин - внимания и ухаживаний, а от коллег - признания ваших заслуг. Единственное, может начать шалить здоровье, следите за ним.