Скачать
Среда, 11.03.2020
Итоги дня 10 марта: новые врио министров, Федина в суде и дело MH17
Итоги дня 10 марта: новые врио министров, Федина в суде и дело MH17
Суд открыл для Конгресса США доступ к "российскому" расследованию
Суд открыл для Конгресса США доступ к "российскому" расследованию
Лейпциг смял Тоттенхэм в Лиге чемпионов (Фото, Видео)
Лейпциг смял Тоттенхэм в Лиге чемпионов (Фото, Видео)
11 марта - приметы и обряды в День Порфирия
11 марта - приметы и обряды в День Порфирия

Гороскоп на сегодня 11 марта: у Овнов прекрасное время для начала отпуска, а Ракам нужно быть готовым к трудностям

Гороскоп на сегодня 11 марта: у Овнов прекрасное время для начала отпуска, а Ракам нужно быть готовым к трудностям
07:15 Сегодня Телеграф

Гороскоп на сегодня, 11 марта 2020 года, предусматривает день, в который стоит отказаться от планирования.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 11 марта 2020 для Овнов 

    Старайтесь думать только в позитивном ключе, поскольку все, что вы на этот день пожелаете, в скором времени обретет реальное воплощение. Не лгите и не сплетничайте. Сегодня, прекрасное время для начала отпуска или путешествия.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 11 марта 2020 для Тельцов 

    Настало время ставить перед собой важные цели. Не бойтесь трудностей: сегодня они не встретятся на вашем пути. В этот период лучше воздержаться от любых конфликтов. Если не получится, терпеть последствия придется очень долго. Постарайтесь остаться в стороне от интриг.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 11 марта 2020 для Близнецов 

  • 4

    Звезды советуют вам вплотную заняться решением финансовых вопросов. В долг сейчас лучше не брать, особенно у родственников. На работе вам поможет врожденная целеустремленность. Вы наконец закончите важный проект.

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 11 марта 2020 для Раков

    Задумайтесь об обустройстве собственной личной жизни. Если возлюбленного нет, попробуйте поискать его в Интернете. На работе будьте готовы к трудностям. Не все у вас будет получаться, из-за чего возможны депрессии и плохое настроение. В денежных вопросах старайтесь быть практичными.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 11 марта 2020 для Львов   

    В этот период о вас могут вспомнить старые друзья. Выделите время для встречи с ними. Не исключены путешествия или короткие командировки. Смена обстановки пойдет вам на пользу. Велика вероятность, что вы возобновите некоторые из своих вредных привычек. Старайтесь этого не допустить.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 11 марта 2020 для Дев  

    Коллеги начнут прислушиваться к вам. Так что именно сейчас вы можете продвигать свои идеи - их поддержат. А вот про семью в водовороте событий вы совсем забудете. Не удивляйтесь, если домочадцы не простят вам столь пренебрежительное отношение. Устройте семейный ужин, и они оттают.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 11 марта 2020 для Весов 

    Будьте готовы к критике в свой адрес. Обижаться на нее не стоит: лучше прислушайтесь и вынесите что-то полезное для себя. Вечером вам понадобится помощь друзей. Обращаться к ним вам будет неловко, но вы зря переживаете.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 11 марта 2020 для Скорпионов 

    Много мыслей будет вертеться в вашей голове - хороших и плохих. Чтобы избавить себя от лишних раздумий, сосредоточьтесь на работе. Благо дела найдутся. В этот период надо будет проявить терпение к недостаткам окружающих. Вам придется быть «мисс спокойствие», чтобы не выйти из себя.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 11 марта 2020 для Стрельцов 

    Хороший период для приглашения в дом гостей. Вместе вы прекрасно проведете время. Сейчас можно решать любые вопросы, связанные с недвижимостью: никаких проблем не будет. В это время вам захочется поделиться с подругами личными секретами. Лучше этого не делать, они не смогут держать их в тайне.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 11 марта 2020 для Козерогов

    Новые любовные романы маячат на горизонте. А почему бы и нет? Вам пора внести нотку легкомысленности в свою жизнь. Окружающие люди по отношению к вам могут проявлять агрессию. Будьте начеку и не давайте себя в обиду. Аккуратнее на дорогах и в качестве пешехода, и в качестве водителя.

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 11 марта 2020 для Водолеев

    Этот день будет одним из самых счастливых для Водлеев за последнее время. От второй половинки можете ждать приятных сюрпризов, от посторонних мужчин - внимания и ухаживаний, а от коллег - признания ваших заслуг. Единственное, может начать шалить здоровье, следите за ним.

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 11 марта 2020 для Рыб

    От рутины никуда вам будет не деться. На работе потребуют дополнительные отчеты, документы. Выдохните! Спешка - не лучший помощник сейчас. Оставьте немного времени для общения с детьми. У них накопилось немало новостей для вас. При возможности посетите стоматолога.

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (09.03.- 15.03.2020)

Финансовый гороскоп на неделю (0.03. - 15.03.2020): все знаки зодиака

Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (09.03. - 15.03.2020)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, 11 марта, Гороскоп на сегодня, Гороскоп на 11 марта, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Что о Вас может рассказать печенье: простой психологический тест
02 "Почти 30 лет никто не мог даже начать обсуждение": Зеленский назвал "самую сложную реформу"
03 Эрдоган: Турецкие БПЛА уничтожили восемь российских ЗРПК "Панцирь" в Сирии
04 Зеленский: Мы уже выполнили больше, чем предыдущее правительство, и в МВФ это подтверждают
05 Зеленский внес в Раду законопроект об усовершенствовании основ деятельности СБУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
День в ООС: двое украинских военнослужащих погибли, еще девять ранены
День в ООС: двое украинских военнослужащих погибли
Работа может остановиться: &quot;Общественное&quot; обратилось в Кабмин
"Общественное" обратилось в Кабмин
Боевики на Донбассе снова стреляют из-за спин мирных людей
Боевики снова стреляют из-за спин мирных людей
Когда точно день весеннего равноденствия в 2020 году – дата и время
Когда точно день весеннего равноденствия в 2020 году – дата и время
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь