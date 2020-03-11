Гороскоп на завтра 12 марта: у Близнецов сложный день, а у Скорпионов открыт путь к успеху

Овен (10 марта – 19 апреля)
Гороскоп на 12 марта 2020 для Овнов
Гороскоп на 12 марта 2020 говорит Овнам, что в этот день вам нужно избегать любых действий, связанных с деньгами. Вы рискуете потерять большую сумму. Также будьте готовы к тому, что к вам сегодня будет много претензий от окружающих. Не стоит на них реагировать конфликтно.
Телец (20 апреля - 20 мая)
Гороскоп на 12 марта 2020 для Тельцов
Тельцам сегодня придется столкнуться с человеком, который будет буквально вас заставлять принять выгодное для него решение. Он будет его описывать как такое, которое нужно вам. Но это не так. Думайте только о себе и не отступайтесь от своей точки зрения.
Близнецы (21 мая – 20 июня)
Гороскоп на 12 марта 2020 для Близнецов
Гороскоп на 12 марта 2020 говорит, что сегодня Близнецам будет больше всего хотеться оказаться дома, подальше от работы и склочных коллег. День будет довольно сложным. Но вот дома вы сможете расслабиться в окружении любящих людей.
Рак (21 июня - 22 июля)
Гороскоп на 12 марта 2020 для Раков
Звезды говорят, что Ракам в этот день предстоит поссориться с близким человеком. Не стоит зацикливаться на ссоре, иначе возникнут большие проблемы в отношениях. Также стоит перераспределить бюджет семьи и начать экономить, если не хотите остаться в конце месяца в минусах.
Лев (23 июля - 22 августа)
Гороскоп на 12 марта 2020 для Львов
Львам в четверг важные люди предложат не одну, а много возможностей для карьерного роста. Вам захочется схватиться сразу за все. Но этого делать не стоит. Расставьте приоритеты, иначе, погнавшись за двумя зайцами, вы не поймаете ни одного.
Дева (23 августа - 22 сентября)
Гороскоп на 12 марта 2020 для Дев
Гороскоп на сегодня 12 марта 2020 говорит, что Девам сегодня будет тяжело встать с постели и включиться в работу. Вас будет беспокоить размолвка с близким человеком. Ваша трудоспособность пострадает. Нужно быстрее собраться, так как ваши конкуренты не дремлют.
Весы (23 сентября - 22 октября)
Гороскоп на 12 марта 2020 для Весов
Весам сегодня придется столкнуться с некоторыми сложными задачами в работе. Но вы можете смело попросить о помощи — тогда успех вам гарантирован. Если сможете справиться, то повышение зарплаты не заставит себя долго ждать.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)
Гороскоп на 12 марта 2020 для Скорпионов
Звезды говорят Скорпионам, что 12 марта вам повезет встретить несколько новых полезных знакомых, которые предложат вам лучшие перспективы в карьере. У вас начинается путь успеха и перемен. В личной жизни все оживится. Если вы одиноки, то это ненадолго.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 12 марта 2020 для Стрельцов
Гороскоп на 12 марта 2020 говорит, что сегодня Стрельцам не стоит никому рассказывать о том, как вы счастливы в любви. Вам могут позавидовать и начать распускать сплетни. Личная жизнь бьет ключом, чувства сильные и чистые, кажется, вы встретили судьбу.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Гороскоп на 12 марта 2020 для Козерогов
Козерогам 12 марта звезды советуют подружиться с руководством — сейчас все к этому располагает. Также займитесь саморазвитием. Пойдите на курсы, научитесь чему-то новому — это лучшие инвестиции, которые принесут вам успех в будущем.
Водолей (20 января - 19 февраля)
Гороскоп на 12 марта 2020 для Водолеев
Гороскоп на 12 марта 2020 говорит, что Водолеям сегодня предстоит встретить человека, общение с которым будет для вас судьбоносным. От него будет многое зависеть. А потому попробуйте себя подать достойно, производят впечатление перспективного человека.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 12 марта 2020 для Рыб
Гороскоп на 12 марта говорит, что сегодня Рыбам захочется свернуть горы. Вы будете чувствовать себя энергично, активно, жизнерадостно. Сегодня вам все по плечу. Смело беритесь за решение сложных задач — успешный исход станет вашим билетом в жизнь.