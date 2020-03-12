Гороскоп на сегодня 12 марта: Львам придется просить о помощи, а Весам придется решить несколько непростых задач

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 12 марта 2020 для Овнов В этот период все будут от вас чего-то требовать. Разорваться и помочь всем сразу вы вряд ли сможете, поэтому заранее грамотно расставьте приоритеты. Аккуратнее совершайте любые денежные операции - велик риск обмана. В случае плохого настроения побалуйте себя красивыми обновками.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 12 марта 2020 для Тельцов Взаимодействие с людьми в этот период будет происходить не лучшим образом. Так что решение серьезных вопросов лучше отложить. В вашей жизни появится советчик, который будет склонять вас к определенному поведению. Никому не доверяйте, кроме себя!

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 12 марта 2020 для Близнецов

4 На работе вы будете чувствовать напряжение, а домой бежать со всех ног. Там обстановка будет более благоприятной. Дачные хлопоты отложите: здоровье не позволит потрудиться на все сто. Вы рискуете совершить ненужные покупки, о которых пожалеете. Лучше не покупать лишнего! Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 12 марта 2020 для Раков Пересмотрите личный или семейный бюджет, если вы живете не одни. Его стоит скорректировать, уменьшив траты. Кто долгое время находился в ссоре с любимым человеком, наконец помирится с ним. В решении важных вопросов верьте в свои силы, даже если другие сомневаются.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 12 марта 2020 для Львов В этот период вам придется просить о помощи: возникнет проблема, с которой вы не справитесь в одиночку. На работе откроется много возможностей для самореализации. Не хватайтесь сразу за все, выберите приоритетное. Среди друзей есть человек, которому не стоит доверять.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 12 марта 2020 для Дев Ваши отношения с возлюбленным дадут трещину. Настроение из-за этого будет на нуле. Особенно тяжелым будет начало дня. Дадут о себе знать и хронические болячки. Главное в этот период понимать, что проблемы скоро закончатся. Чаще отдыхайте и гуляйте на природе.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 12 марта 2020 для Весов Вам придется решить несколько непростых задач сейчас. Помощи не ждите, если ее и окажут, то не так, как хотелось бы. Посвятите это время уходу за собой. Со спокойной душой потратьте деньги на косметику. Работайте без фанатизма, берегите себя и собственные нервы.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 12 марта 2020 для Скорпионов Возможно, именно сейчас начнется ваш путь вверх по карьерной лестнице. Устанавливайте нужные связи, которые потом вам пригодятся. Дома все будет не так гладко. С домашними возможны ссоры и разногласия. На компромисс придется пойти вам, иначе конфликт затянется.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 12 марта 2020 для Стрельцов Личная жизнь будет в радость, а страсть бить ключом. Однако берегитесь завистников, которым может не понравиться ваше счастливое лицо. Желательно провести время с родными и близкими, вероятнее всего, им понадобится ваша помощь в бытовых делах. Не отказывайте!

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 12 марта 2020 для Козерогов В данный период занимайтесь саморазвитием. Чем больше в себя вложите сейчас, тем больше дивидендов получите. Не помешает завести дружбу с начальством. В дальнейшем это может повлиять на размер вашей зарплаты. Кстати, с деньгами сейчас все отлично, копите их!

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 12 марта 2020 для Водолеев В этот день вас ждет важная встреча, от исхода которой будет зависеть ваша дальнейшая судьба. Следите за словами, которые будете произносить в этот период. Некоторые могут обидеть ваших близких. Особенно чутко отнеситесь к проблемам старшего поколения.