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Четверг, 12.03.2020
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Гороскоп на сегодня 12 марта: Львам придется просить о помощи, а Весам придется решить несколько непростых задач

Гороскоп на сегодня 12 марта: Львам придется просить о помощи, а Весам придется решить несколько непростых задач
07:15 Сегодня Телеграф

Гороскоп на сегодня, 12 марта 2020 года, предусматривает день, в который стоит думать ясно и критически.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 12 марта 2020 для Овнов 

    В этот период все будут от вас чего-то требовать. Разорваться и помочь всем сразу вы вряд ли сможете, поэтому заранее грамотно расставьте приоритеты. Аккуратнее совершайте любые денежные операции - велик риск обмана. В случае плохого настроения побалуйте себя красивыми обновками.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 12 марта 2020 для Тельцов 

    Взаимодействие с людьми в этот период будет происходить не лучшим образом. Так что решение серьезных вопросов лучше отложить. В вашей жизни появится советчик, который будет склонять вас к определенному поведению. Никому не доверяйте, кроме себя!

  • 3

    Близнецы (21 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 12 марта 2020 для Близнецов 

  • 4

    На работе вы будете чувствовать напряжение, а домой бежать со всех ног. Там обстановка будет более благоприятной. Дачные хлопоты отложите: здоровье не позволит потрудиться на все сто. Вы рискуете совершить ненужные покупки, о которых пожалеете. Лучше не покупать лишнего!

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 12 марта 2020 для Раков

    Пересмотрите личный или семейный бюджет, если вы живете не одни. Его стоит скорректировать, уменьшив траты. Кто долгое время находился в ссоре с любимым человеком, наконец помирится с ним. В решении важных вопросов верьте в свои силы, даже если другие сомневаются.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 12 марта 2020 для Львов   

    В этот период вам придется просить о помощи: возникнет проблема, с которой вы не справитесь в одиночку. На работе откроется много возможностей для самореализации. Не хватайтесь сразу за все, выберите приоритетное. Среди друзей есть человек, которому не стоит доверять.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 12 марта 2020 для Дев  

    Ваши отношения с возлюбленным дадут трещину. Настроение из-за этого будет на нуле. Особенно тяжелым будет начало дня. Дадут о себе знать и хронические болячки. Главное в этот период понимать, что проблемы скоро закончатся. Чаще отдыхайте и гуляйте на природе.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 12 марта 2020 для Весов 

    Вам придется решить несколько непростых задач сейчас. Помощи не ждите, если ее и окажут, то не так, как хотелось бы. Посвятите это время уходу за собой. Со спокойной душой потратьте деньги на косметику. Работайте без фанатизма, берегите себя и собственные нервы.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 12 марта 2020 для Скорпионов 

    Возможно, именно сейчас начнется ваш путь вверх по карьерной лестнице. Устанавливайте нужные связи, которые потом вам пригодятся. Дома все будет не так гладко. С домашними возможны ссоры и разногласия. На компромисс придется пойти вам, иначе конфликт затянется.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 12 марта 2020 для Стрельцов 

    Личная жизнь будет в радость, а страсть бить ключом. Однако берегитесь завистников, которым может не понравиться ваше счастливое лицо. Желательно провести время с родными и близкими, вероятнее всего, им понадобится ваша помощь в бытовых делах. Не отказывайте!

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 12 марта 2020 для Козерогов

    В данный период занимайтесь саморазвитием. Чем больше в себя вложите сейчас, тем больше дивидендов получите. Не помешает завести дружбу с начальством. В дальнейшем это может повлиять на размер вашей зарплаты. Кстати, с деньгами сейчас все отлично, копите их!

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 12 марта 2020 для Водолеев

    В этот день вас ждет важная встреча, от исхода которой будет зависеть ваша дальнейшая судьба. Следите за словами, которые будете произносить в этот период. Некоторые могут обидеть ваших близких. Особенно чутко отнеситесь к проблемам старшего поколения.

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 12 марта 2020 для Рыб

    Вы будете полны энтузиазма и веры в собственные силы. Это поможет вам выполнить рабочие задачи, которые раньше казались сложными. Прекрасное время для здорового образа жизни и правильного питания. Если давно об этом мечтали - действуйте! Этот период благоприятен для отдыха и отпуска. 

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