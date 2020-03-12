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Четверг, 12.03.2020
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Гороскоп на завтра 13 марта: Стрельцов ждут хорошие новости, а Весам стоит поберечь здоровье

Гороскоп на завтра 13 марта: Стрельцов ждут хорошие новости, а Весам стоит поберечь здоровье
19:05 Сегодня Телеграф

Этот удачный день отличается особенно благоприятным эмоциональным фоном.

  • 1

    Овен (10 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 13 марта 2020 для Овнов 

    Гороскоп на 13 марта 2020 говорит Овнам, что в этот день вам нужно приложить усилия, чтобы не позволить своим эмоциям перевесить над разумом. Вы будете слишком экспрессивны и можете ненароком обидеть близкого человека. И эта обида останется надолго.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 13 марта 2020 для Тельцов 

    Тельцам сегодня не стоит отказываться от знакомства с человеком противоположного пола, если вы одиноки и хотели бы найти пару. Сегодняшний день располагает к началу новых отношений и улучшению личной жизни. Все в ваших руках, а случай сам представится.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 13 марта 2020 для Близнецов 

    Гороскоп на 13 марта 2020 говорит, что сегодня Близнецам не стоит общаться и вообще как-либо контактировать с людьми, которые вам малосимпатичны. Так уж сложится, что к вам потянутся не самые честные люди. Лучше избегать общения с ними.

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 13 марта 2020 для Раков

    Звезды говорят, что Ракам в этот день нужно быть готовыми к тому, что ваши идеи будут раскритикованы. Но не спешите унывать. Не за горами новые возможности, которые приведут вас к успеху. И там ваши идеи придутся к месту.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 13 марта 2020 для Львов   

    Львам в пятницу не стоит принимать кардинальные решения касательно работы или своих отношений. Вы сегодня очень предвзяты и можете судить о ситуации неверно. Поэтому решения, принятые в этот день, будут слишком уж субъективными. Лучше с ними повременить.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 13 марта 2020 для Дев  

    Гороскоп на сегодня 13 марта 2020 говорит, что Девам сегодня повезет пережить очень счастливый день, который принесет новую любовь, захватывающее знакомство и человека, от которого внутри все дрожит. В работе тоже намечаются положительные сдвиги.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 13 марта 2020 для Весов 

    Весам сегодня нужно поберечь свое здоровье, отказаться от дальних путешествий, ограничить тяжелую физическую работу и спортивные тренировки. Больше гуляйте на природе, встретьтесь с друзьями, проведите вечер в кругу семьи.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 13 марта 2020 для Скорпионов 

    Звезды говорят Скорпионам, что 13 марта вам придется ощутить, как много работы навалилось на ваши плечи. Будет тяжело со всем справиться самостоятельно. Но унывать не стоит, а стоит попросить о помощи. Вам помогут все, кого вы попросите. Люди будут безотказны.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 13 марта 2020 для Стрельцов 

    Гороскоп на 13 марта 2020 говорит, что сегодня Стрельцам можно осуществлять любые свои планы и не ограничивать свою фантазию. День будет удачен для любых начинаний. Помощь придет сама и из неожиданного источника. Вы узнаете хорошую новость.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 13 марта 2020 для Козерогов

    Козерогам 13 марта звезды советуют брать силы и энергию для работы и карьерных свершений из своей личной жизни, которая сейчас радует взаимопониманием и поддержкой. Любимый человек поддержит и поможет во всем. Вы от него такого даже не ждали.

  • 11

    Водолей (20 января - 19 февраля)

    Гороскоп на 13 марта 2020 для Водолеев

    Гороскоп на 13 марта 2020 говорит, что Водолеям сегодня лучше всего поставить свою жизнь на небольшую паузу. Это плохой день для решений и действий. Новые отношения не стоит начинать, за новую работу тоже не беритесь, иначе результаты будут плачевными.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 13 марта 2020 для Рыб

    Гороскоп на 13 марта говорит, что сегодня Рыбам будет везти в завершении старых дел, которые вы давно не могли закончить. Вам могут помочь неожиданные люди. Вы тоже в помощи не отказывайте, если вас попросят – так завяжется новая дружба.

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