Гороскоп на сегодня 13 марта: у Тельцов благоприятное время для отдыха, а у Раков появятся новые перспективы

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 13 марта 2020 для Овнов На этот день смело планируйте дела, которые вы откладывали до лучших времен. Не позволяйте чувствам возобладать над разумом, иначе можете незаслуженно обидеть тех, кто находится рядом с вами.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 13 марта 2020 для Тельцов Данное время подходит для отдыха и развлечений. Если вы что-то давно хотели купить, с кем-то встретиться или куда-то сходить, не откладывайте на потом. День благоприятный для новых отношений. Если в поле вашего зрения попал симпатичный человек, не отказывайтесь от знакомства.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 13 марта 2020 для Близнецов

4 Сосредоточьтесь на проблемах, с которыми можете справиться, а на все остальное не обращайте внимания. Держитесь подальше от людей, которые вам не по душе, не планируйте с ними совместных дел. Сейчас к вам могут тянуться те, чьи помыслы не слишком хороши. Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 13 марта 2020 для Раков Не все ваши идеи будут находить поддержку у окружающих. Это может вызвать обиду и раздражение. Но в ближайшее время у вас появятся новые перспективы, касающиеся профессиональной деятельности. И хоть ясности еще не будет, но нужно начать собирать информацию.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 13 марта 2020 для Львов Сейчас вы не способны объективно оценивать ситуацию как на профессиональном поприще, так и в личных отношениях. Поэтому повремените с принятием судьбоносных решений. Ко всему, что вам предложат или пообещают, отнеситесь с недоверием.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 13 марта 2020 для Дев Вы можете начать дела, которые давно задумали. Деловые переговоры, подписание документов - все должно пройти на высоком уровне. День может оказаться многообещающим в вопросах, касающихся любви. Не исключены новые знакомства.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 13 марта 2020 для Весов День больше располагает к неспешному выполнению повседневных обязанностей. Не планируйте слишком много дел - чрезмерные физические нагрузки сейчас противопоказаны. Старайтесь больше времени проводить на свежем воздухе в компании приятных людей.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 13 марта 2020 для Скорпионов Вы будете завалены различными делами, и осилить все окажется задачей не из легких. Но именно сейчас самое время обратиться к окружающим за помощью. Вряд ли вы получите отказ. Не принимайте участия в авантюрах, это может дорого вам обойтись. Остерегайтесь людей, которые слишком хотят с вами подружиться.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 13 марта 2020 для Стрельцов День не несет никакой отрицательной информации. Можно планировать любые мероприятия. Но будьте сдержанны и корректны при общении с окружающими людьми. Вы можете обидеть человека и даже не осознать этого. Не отказывайтесь от помощи, которую вам предложат в этот день.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 13 марта 2020 для Козерогов В этот день вы способны справиться с любой задачей, поэтому запланируйте как можно больше различных дел. Свои силы вы будете черпать во взаимоотношениях с любимым человеком. На благородные поступки вас может вдохновить новое знакомство.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 13 марта 2020 для Водолеев Постарайтесь не начинать новых дел. Вы еще не готовы для работы, которую вам могут предложить. Если дело стоящее, оно никуда не денется. Сейчас не слишком удачное время для развития любовных отношений, так как возможны ссоры, обманы и другие неприятности.