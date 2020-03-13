Гороскоп на завтра 14 марта: Близнецам не стоит давать волю чувствам, у Львов будет много забот

1 Овен (14 марта – 19 апреля) Гороскоп на 14 марта 2020 для Овнов День будет очень нагружен всевозможными делами, поэтому проявите все свое усердие и трудолюбие, чтобы уследить за развитием событий. Не стоит реагировать на просьбы и жалобы окружающих, поскольку это будет немало отвлекать от работы. Правильно расставьте приоритеты и занимайтесь лишь тем, что принесет пользу непосредственно вам.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 14 марта 2020 для Тельцов В этот день Звезды полностью на вашей стороне, поэтому не стоит бояться рисковать. В крайнем случае близкие люди окажут вам поддержку в любой сложной ситуации. Во второй половине дня прекрасной идеей будет прогулка по магазинам и небольшой шопинг. Вечером не стоит оставаться в одиночестве.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 14 марта 2020 для Близнецов Постарайтесь не давать волю чувствам. Вам может оказаться довольно непросто пойти на какие-либо компромиссы с окружающими, если вы будете в своем поведении руководствоваться непосредственно минутными порывами. Попробуйте найти рациональный подход к любой ситуации. Вторую половину дня посвятите пассивному отдыху.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 14 марта 2020 для Раков Если в последнее время вас просто-таки преследовало чувство усталости и жизненной неудовлетворенности, то сейчас самый подходящий момент, чтобы заняться поиском решения этой проблемы. Оглянитесь по сторонам. Очень скоро Судьба предоставит вам отличную возможность изменить себя и свою жизнь в лучшую сторону.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 14 марта 2020 для Львов В этот день у вас появится возможность с легкой совестью переложить большую часть важных неотложных дел на верные плечи своего партнера. Забот, конечно, будет много, однако не стоит слишком усердствовать и нагружать свою вторую половинку, чтобы не получить обратно всю эту нелегкую ношу.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 14 марта 2020 для Дев Вам следует больше внимания уделять распределению собственного бюджета. Постарайтесь не идти на поводу у минутных желаний и не спускайте деньги на глупые и ненужные приобретения. Вы должны как можно лучше представлять для себя что именно вам нужно, а что нет. Близкие люди с радостью помогут вам в этом разобраться.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 14 марта 2020 для Весов Никогда не забывайте прислушиваться к тому, что говорят вам родственники. Сейчас очень важно знать, как именно окружающие настроены по отношению к вам. Успех в любой деятельности будет самым непосредственным образом зависеть от того, насколько хорошо вы сможете убедить людей в перспективности собственных планов.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 14 марта 2020 для Скорпионов Для того, чтобы события развивались более активно, от вас могут потребоваться дополнительные усилия. Не бойтесь немного пожертвовать собственными интересами ради работы, поскольку велика вероятность, что в ближайшее время у вас появится отличная возможность вернуть себе утраченные позиции.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 14 марта 2020 для Стрельцов В этот день кто-то из вашего ближайшего окружения будет нуждаться в помощи и поддержке. Возможно,напрямую с просьбой они к вам так и не обратятся, так что придется внимательно осмотреться по сторонам. Проявите по отношению к близким людям доброту и заботу. В скором времени вам так же пригодится их участие.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 14 марта 2020 для Козерогов Именно в этот день вы можете ощутить острую потребность в поддержке и помощи близкого человека. Не стоит навязывать кому-либо свое общение. Дайте окружающим возможность самостоятельно понять, что с вами что-то не так. Не пытайтесь манипулировать чужим поведением. Вечер желательно провести уединенно.

11 Водолей (20 января - 19 февраля) Гороскоп на 14 марта 2020 для Водолеев Не лучший день, чтобы предпринимать попытки подавить характер кого-то из окружающих. Вероятно, вам придется столкнуться с раздражением и даже агрессией со стороны близких людей. Держите себя в руках и, чтобы свести к минимуму возможность появления конфликтов, постарайтесь избегать тесных контактов со знакомыми.