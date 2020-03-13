Скачать
Пятница, 13.03.2020
Закрытие границы Украины: что будет с грузоперевозками
Закрытие границы Украины: что будет с грузоперевозками
В Минздраве разработали "коронавирусный" законопроект
В Минздраве разработали "коронавирусный" законопроект
Усик сделал селфи с Чисорой во время первой дуэли взглядов (Видео)
Усик сделал селфи с Чисорой во время первой дуэли взглядов (Видео)
Тест: как хорошо Вы знаете ситуацию с коронавирусом?
Тест: как хорошо Вы знаете ситуацию с коронавирусом?

Гороскоп на завтра 14 марта: Близнецам не стоит давать волю чувствам, у Львов будет много забот

Гороскоп на завтра 14 марта: Близнецам не стоит давать волю чувствам, у Львов будет много забот
18:54 Сегодня Телеграф

Первая половина дня сулит стабильность или ее иллюзию. Можно оставаться пассивным или следовать знакомому сценарию. Не время знакомиться, заводить полезные связи, радикально менять тему беседы, отправляться в целевые поездки.

  • 1

    Овен (14 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 14 марта 2020 для Овнов 

    День будет очень нагружен всевозможными делами, поэтому проявите все свое усердие и трудолюбие, чтобы уследить за развитием событий. Не стоит реагировать на просьбы и жалобы окружающих, поскольку это будет немало отвлекать от работы. Правильно расставьте приоритеты и занимайтесь лишь тем, что принесет пользу непосредственно вам.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 14 марта 2020 для Тельцов 

    В этот день Звезды полностью на вашей стороне, поэтому не стоит бояться рисковать. В крайнем случае близкие люди окажут вам поддержку в любой сложной ситуации. Во второй половине дня прекрасной идеей будет прогулка по магазинам и небольшой шопинг. Вечером не стоит оставаться в одиночестве.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 14 марта 2020 для Близнецов 

    Постарайтесь не давать волю чувствам. Вам может оказаться довольно непросто пойти на какие-либо компромиссы с окружающими, если вы будете в своем поведении руководствоваться непосредственно минутными порывами. Попробуйте найти рациональный подход к любой ситуации. Вторую половину дня посвятите пассивному отдыху.

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 14 марта 2020 для Раков

    Если в последнее время вас просто-таки преследовало чувство усталости и жизненной неудовлетворенности, то сейчас самый подходящий момент, чтобы заняться поиском решения этой проблемы. Оглянитесь по сторонам. Очень скоро Судьба предоставит вам отличную возможность изменить себя и свою жизнь в лучшую сторону.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 14 марта 2020 для Львов   

    В этот день у вас появится возможность с легкой совестью переложить большую часть важных неотложных дел на верные плечи своего партнера. Забот, конечно, будет много, однако не стоит слишком усердствовать и нагружать свою вторую половинку, чтобы не получить обратно всю эту нелегкую ношу.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 14 марта 2020 для Дев  

    Вам следует больше внимания уделять распределению собственного бюджета. Постарайтесь не идти на поводу у минутных желаний и не спускайте деньги на глупые и ненужные приобретения. Вы должны как можно лучше представлять для себя что именно вам нужно, а что нет. Близкие люди с радостью помогут вам в этом разобраться.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 14 марта 2020 для Весов 

    Никогда не забывайте прислушиваться к тому, что говорят вам родственники. Сейчас очень важно знать, как именно окружающие настроены по отношению к вам. Успех в любой деятельности будет самым непосредственным образом зависеть от того, насколько хорошо вы сможете убедить людей в перспективности собственных планов.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 14 марта 2020 для Скорпионов 

    Для того, чтобы события развивались более активно, от вас могут потребоваться дополнительные усилия. Не бойтесь немного пожертвовать собственными интересами ради работы, поскольку велика вероятность, что в ближайшее время у вас появится отличная возможность вернуть себе утраченные позиции.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 14 марта 2020 для Стрельцов 

    В этот день кто-то из вашего ближайшего окружения будет нуждаться в помощи и поддержке. Возможно,напрямую с просьбой они к вам так и не обратятся, так что придется внимательно осмотреться по сторонам. Проявите по отношению к близким людям доброту и заботу. В скором времени вам так же пригодится их участие.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 14 марта 2020 для Козерогов

    Именно в этот день вы можете ощутить острую потребность в поддержке и помощи близкого человека. Не стоит навязывать кому-либо свое общение. Дайте окружающим возможность самостоятельно понять, что с вами что-то не так. Не пытайтесь манипулировать чужим поведением. Вечер желательно провести уединенно.

  • 11

    Водолей (20 января - 19 февраля)

    Гороскоп на 14 марта 2020 для Водолеев

    Не лучший день, чтобы предпринимать попытки подавить характер кого-то из окружающих. Вероятно, вам придется столкнуться с раздражением и даже агрессией со стороны близких людей. Держите себя в руках и, чтобы свести к минимуму возможность появления конфликтов, постарайтесь избегать тесных контактов со знакомыми.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 14 марта 2020 для Рыб

    Ни в коем случае не стоит забывать, что любимый человек все еще нуждается в вашем внимании и заботе. Постарайтесь в этот день все свободное время посвятить собственным отношениям. Не имеет значения, сколько вы уже вместе. Только от вашего поведения и готовности идти на уступки будет зависеть общее будущее.

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (09.03.- 15.03.2020)

Финансовый гороскоп на неделю (09.03. - 15.03.2020): все знаки зодиака

Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (09.03. - 15.03.2020)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Гороскоп на завтра, Гороскоп на 14 марта, 14 марта, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Защитит от бессонницы: самый полезный напиток перед сном
02 Карантин в Украине: какую зарплату получат педагоги
03 Ваша темная сторона: психологический тест, который поможет лучше узнать себя
04 Зоркий глаз: самые нужные витамины для зрения
05 "Обнадеживающая" мутация: в геноме коронавируса нашли первое большое изменение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ВОЗ: Прогнозировать спад пандемии коронавируса пока рано
ВОЗ: Прогнозировать спад пандемии коронавируса пока рано
Из-за карантина действует особый порядок выдачи больничных
Из-за карантина действует особый порядок выдачи больничных
В Украине - первая смерть от коронавируса
В Украине - первая смерть от коронавируса
&quot;Новый однотонный электрический фургон&quot;: рассекречена модель LEVC VN5 (Фото)
"Новый однотонный электрический фургон": рассекречена модель LEVC VN5 (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь