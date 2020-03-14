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Суббота, 14.03.2020
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Гороскоп на сегодня 14 марта: Тельцам нужно не бояться экспериментировать, а у Раков все должно получиться

Гороскоп на сегодня 14 марта: Тельцам нужно не бояться экспериментировать, а у Раков все должно получиться
07:12 Сегодня Телеграф

Гороскоп на сегодня, 14 марта 2020 года, предусматривает непростую субботу.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 14 марта 2020 для Овнов 

    Не все сейчас будет даваться вам без усилий. Это период, когда придется быть откровенным в первую очередь с самим собой и не уходить от возникших проблем. Больше времени и внимания уделяйте дому, родным. Они будут нуждаться в вашей помощи и поддержке.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 14 марта 2020 для Тельцов 

    Сейчас идет благоприятный период, особенно для предпринимательской деятельности. Главное, не бойтесь экспериментировать. Даже если вы допустите ошибки, никаких серьезных последствий за этим не последует.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 14 марта 2020 для Близнецов 

    Можете планировать трудновыполнимые дела, у вас хватит сил с ними справиться. Любые переговоры должны пройти на самом высоком уровне. Если появится возможность, то отправляйтесь в далекие края со своей половинкой. А если половинки еще нет, то путешествие - это хороший шанс найти себе пару.

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 14 марта 2020 для Раков

    У вас появится огромный запас сил и энергии, поэтому не теряйте драгоценного времени, а займитесь решением вопросов, которые казались достаточно сложными. Сейчас у вас все должно получиться. Не откажите в удовольствии побаловать себя приятными покупками.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 14 марта 2020 для Львов   

    Возможна небольшая ссора с любимым человеком или старшим членом семьи. Эта размолвка порождена не принципиальными разногласиями, а простым нежеланием выслушать и понять друг друга. Делать первый шаг к примирению придется вам. В данный период вы можете как магнитом притягивать к себе непорядочных людей. Будьте начеку!

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 14 марта 2020 для Дев  

    Этот день может сложиться для вашей профессиональной деятельности самым благоприятным образом. Но перед тем как приступить к активным действиям, сначала выработайте четкий план, так как у вас есть вероятность того, что свои усилия вы направите не туда, куда нужно.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 14 марта 2020 для Весов 

    Данный период как никогда подходит для получения удовольствий. Поэтому если вы что-то давно хотели купить, с кем-то встретиться или куда-то сходить, то не откладывайте. Также данный день благоприятен для новых отношений. Если вам кто-то приглянулся, то не отказывайтесь от знакомства.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 14 марта 2020 для Скорпионов 

    Если в ближайшее время вы не будете лениться и откладывать дела в долгий ящик, сможете многого добиться. В решении профессиональных вопросов следует прислушиваться к советам родных и близких. Они могут подсказать наиболее оптимальное решение.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 14 марта 2020 для Стрельцов 

    Не тратьте время на то, чтобы кого-то в чем-то убедить. Разговоры ни к чему не приведут, свою правоту доказывайте не словом, а делом. А вот изобретательность и даже в какой-то мере хитрость могут сослужить неплохую службу. Изучайте ситуацию и налаживайте отношения с людьми, чья помощь вам может понадобиться.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 14 марта 2020 для Козерогов

    На данном этапе вас могут подстерегать различного рода искушения, порой довольно серьезные. Но если вы все обдумаете, то вряд ли попадетесь в сети обольщения и обмана. Старайтесь соблюдать дистанцию с окружающими и не принимать все сказанное на веру. Не бойтесь показаться слишком холодными и рациональными.

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 14 марта 2020 для Водолеев

    Избегайте конфликтов. Внутренняя гармония позволит вам справиться с любым, даже самым сложным делом. Звезды советуют больше внимания уделить домашним хлопотам и близким людям. Хорошее время для завершения дел, начатых ранее.

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 14 марта 2020 для Рыб

    Вы можете стать душой любой компании и зарядить своим оптимизмом всех окружающих людей. Некоторых представителей данного знака ждет новая любовь или очень интересное знакомство, которое может оказаться очень перспективным.

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