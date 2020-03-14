Гороскоп на завтра 15 марта: Девы переосмыслят свою жизнь, а Весам нужно научиться расслабляться

1 Овен (15 марта – 19 апреля) Гороскоп на 15 марта 2020 для Овнов Женщин-Овнов гороскоп предупреждает - даже не думайте навязывать мужу или бойфренду свои идеи. Ваша задача - вдохновлять его на подвиги, а не досаждать нравоучениями. Такая тактика принесет плоды: дома будет царить гармония.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 15 марта 2020 для Тельцов Не самое подходящее время для того, что принимать гостей. По возможности постарайтесь провести день уединенно, занимаясь рутинными делами. Любая чрезмерная ответственность может выйти боком, так что инициативы ни в чем лучше не проявлять. Ближе к вечеру у вас появится шанс изменить положение дел на любовном фронте в лучшую сторону.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 15 марта 2020 для Близнецов Близнецам в этот день придется решать вопросы, связанные с недвижимостью, куплей-продажей квартиры. Только не забудьте сначала разобраться во всех тонкостях, чтобы потом не пришлось переоформлять бумаги. Запишитесь на процедуры, направленные на очищение и омоложение. В это время хороший результат гарантирован.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 15 марта 2020 для Раков Не беритесь за несколько дел сразу. Никакого мало-мальски положительного результата вы не получите, а время свое потратите. Во второй половине дня у вас появится отличный шанс заручиться помощью и поддержкой родственников в важном проекте. Не стоит отказываться. В свое время у вас будет хорошая возможность их отблагодарить.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 15 марта 2020 для Львов Двигайтесь в намеченном направлении и не позволяйте другим сбить себя с толку! А желающих это сделать будет предостаточно. Поэтому не принимайте спонтанных решений, доверяйте только своей интуиции.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 15 марта 2020 для Дев Вы получите шанс несколько иначе взглянуть на привычные вещи. Велика вероятность, что в последнее время вы стали несколько субъективны в своих решениях и поступках. Во второй половине дня окружающие проявят некоторую активность в отношении вашей личной жизни. Будьте бдительны и не допускайте постороннего вмешательства.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 15 марта 2020 для Весов Как выбраться из клубка навалившихся на вас проблем? Только сесть, вдохнуть поглубже и попытаться во всем разобраться. Постарайтесь откинуть эмоции и трезво взглянуть на сложившуюся ситуацию. Все не так плохо. Научитесь расслабляться. Жизнь прекрасна! А вы об этом не знали?

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 15 марта 2020 для Скорпионов Завтра вам предстоит рассчитывать только на собственные силы. Помощи от окружающих вы не дождетесь, как бы не просили. Все будут заняты внезапно появившимися срочными делами, оставив вас наедине со своими проблемами. Отчаиваться не стоит, поскольку вы с ними легко справитесь в течение дня.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 15 марта 2020 для Стрельцов Вот они и настигли вас - проблемы с финансами. Если вы не подстраховались заранее и не спрятали кубышку "на черный день", придется потуже завязать поясок. Разумная диета придется кстати и поможет вернуть физическую форму. Помните: ваши трудности временны, скоро они закончатся.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 15 марта 2020 для Козерогов Время, когда придется проявить всю свою собранность и внимательность, чтобы не остаться в дураках. Не нужно торопиться принимать поспешные и необдуманные решения, особенно если вы находитесь под давлением окружающих, поскольку это может серьезно навредить вашей карьере. Принимайте происходящее вокруг именно таким какое оно есть.

11 Водолей (20 января - 19 февраля) Гороскоп на 15 марта 2020 для Водолеев События дня станут зеркальным отражением того, как вы относитесь к жизни. Не рекомендуется проявлять самонадеянность и эгоцентризм, игнорировать просьбы родных и близких, спорить и резко критиковать окружающих. В противном случае вы рискуете потерять авторитет и доверие небезразличных вам людей.