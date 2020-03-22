Гороскоп на завтра 23 марта: Девам нужно стать более отзывчивыми, а Скорпионов ожидает романтика

1 Овен (23 марта – 19 апреля) Гороскоп на 23 марта 2020 для Овнов День не обещает головокружительных успехов в карьере, но добиться положительных результатов вы сможете. Для заключения сделок, подписания договоров и дачи обещаний момент вполне подходящий. А вот брать на себя чужие обязанности не стоит.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 23 марта 2020 для Тельцов Завтра может возникнуть желание отгородиться от всего, побыть в уединении. Возможно, это лучший день для того, чтобы переосмыслить все происходящее в жизни. Астрологи советуют прислушиваться к интуиции, а также принимать во внимание всё, что происходит вокруг вас.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 23 марта 2020 для Близнецов День благоприятный для общения, деловых переговоров, путешествий. Возможны новые впечатления. Не исключено получение полезной информации, с которой придут и новые идеи. Будьте готовы к быстрому принятию решений. Идет благоприятный период для новых знакомств и романтических увлечений.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 23 марта 2020 для Раков Звезды в благоприятном положении. Легче всего в такие периоды живется людям с большими амбициями и грандиозными планами. Не стоит отказываться от своей мечты, если на пути к ней возникнут какие-то преграды. Восприимчивость к проблемам может стоить успеха в делах и в любви.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 23 марта 2020 для Львов На данный момент никаких событий произойти не должно - тишь да гладь. День подходит для поездок, поиска информации и ведения переговоров. Время пролетит незаметно. В лице близких удастся найти поддержку. Только постарайтесь держать свои эмоции при себе.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 23 марта 2020 для Дев Постарайтесь не подводить близкого человека. На все просьбы о помощи желательно отвечать положительно. Отзывчивость поможет доказать прямоту чувств, показать дорогим сердцу людям свою доброту. В такие дни лучше демонстрировать хорошие стороны характера.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 23 марта 2020 для Весов Удачный период для деловых соглашений, подписания документов, сбора информации. Не нужно действовать второпях. Никому не обещайте помощь, пока не разберетесь в ситуации. Больше времени выделите для дел, приносящих радость.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 23 марта 2020 для Скорпионов С первой попытки добиваются хорошего результата только везунчики. Завтра звезды помогут вам преуспеть в любом новом деле, а также произвести позитивное впечатление на любого незнакомого человека. День подходит для романтики, любовных признаний, приятных посиделок с близкими.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 23 марта 2020 для Стрельцов На профессиональном поприще у вас есть все шансы продвинуться вперед. Не стоит обращаться к руководству за одобрением ваших идей, действуйте по собственному усмотрению. Если какие-то вопросы вызывают у вас сомнения или раздражение, не пытайтесь их решить любыми средствами.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 23 марта 2020 для Козерогов Халатное отношение к делам может привести к фиаско. То же самое касается импульсивности, но уже в любви и в отношениях с окружающими в целом. Желательно показывать лишь позитивные эмоции, а всё самое негативное пока запереть на замок. День благоприятен для поездок и покупок.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 23 марта 2020 для Водолеев Заключение новых деловых контрактов лучше перенести на другой день. Занимайтесь тем, что доставляет вам удовольствие. Нужно как можно больше находиться на свежем воздухе. Этот день не очень благоприятен для всего, что связано с любовью и новыми романтическими увлечениями.