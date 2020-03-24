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Гороскоп для всех знаков Зодиака на 25 марта 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 25 марта 2020 года
19:26 Сегодня Телеграф

Начало дня обещает новые идеи и интересные планы. Будет возможность сосредоточиться на каких-то увлекательных занятиях, перспективных проектах.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 25 марта 2020 для Овнов 

    Вам предстоит многое сделать. Возможно, не удастся успеть все, что было запланировано. Но переживать из-за этого вы не станете, если правильно расставите приоритеты и справитесь с самыми важными и неотложными делами. Настроение сегодня может портиться из-за пустяков, иногда вы начинаете сердиться, сами не понимая почему. Старайтесь не давать воли негативным эмоциям, не ссориться с близкими. Нежелательно делать крупные покупки, особенно если они связаны со строительством или ремонтом. Вечер лучше посвятить спокойному отдыху, так вы восстановите силы и душевное равновесие.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 25 марта 2020 для Тельцов 

  • 3

    Стоит быть осторожнее с деньгами. Прежде чем покупать что-то, подумайте, действительно ли вам нужна та или иная вещь. Есть риск потратить значительную сумму на пустяки. Иногда возникают разногласия с окружающими, труднее всего будет поладить с теми, с кем вас связывают какие-то общие дела. Каждый ставит свои интересы на первое место, и это мешает договориться. Вы настроены творчески и легко можете придумать что-то оригинальное, увлечь своей идеей знакомых. Вероятны подарки, приятные сюрпризы. Вечер обещает романтические моменты.

    Близнецы (21 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 25 марта 2020 для Близнецов 

    День больше подходит для отдыха, чем для каких-то полезных, но утомительных занятий. Непросто оказывается с кем бы то ни было договориться о совместных действиях: все время находится повод для разногласий. Вы стараетесь быть терпеливыми с близкими, но получается это плохо. Мелкие ссоры могут перерасти в серьезный конфликт. Нежелательно покупать дорогие вещи, если это не было запланировано заранее. Можно отправляться в поездки, но только не очень далеко, и планировать их лучше так, чтобы вернуться не слишком поздно. Для начала больших путешествий это не самый благоприятный день.

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 25 марта 2020 для Раков

    Если вы планировали заняться чем-то важным, рассчитывайте только на свои силы. Союзники, к сожалению, могут подвести. Трудно будет поладить с женщинами: они ждут от вас многого, а сами неохотно идут навстречу. Возможны мелкие неприятности. Они не будут иметь значительных последствий, но могут испортить настроение. Старайтесь сохранять оптимизм: с его помощью можно изменить ситуацию к лучшему. Стоит быть внимательнее с малознакомыми людьми. Они часто понимают вас неправильно, могут истолковывать ваши слова самым странным образом.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 25 марта 2020 для Львов   

    Могут появиться совершенно новые идеи, которые захочется немедленно воплотить в жизнь. Вероятны удачные совпадения. Благодаря им вы сможете осуществить какие-то старые планы, добиться того, о чем давно мечтали. Часто помогают женщины. К их советам стоит прислушаться. Будьте осторожнее с деньгами, старайтесь не тратить слишком много на вещи, без которых можно обойтись. Близким потребуется ваша помощь. Старайтесь не отказывать в ней. Некоторым Львам придется отправиться в дорогу, чтобы решить какую-то семейную проблему.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 25 марта 2020 для Дев  

    Что бы ни происходило вокруг, вы сохраняете спокойствие, и правильно делаете. Не волнуясь из-за пустяков, вы принимаете правильные решения, находите самый короткий путь к цели. Будет возможность решить какие-то старые проблемы, найти ответы на вопросы, важные для всех. Вероятны интересные знакомства, встречи с людьми, у которых можно многому научиться. Вечер порадует хорошими новостями. Можно принимать гостей или навещать родственников, друзей и просто хороших знакомых. Общение в приятной обстановке поднимает настроение, вы чувствуете себя легко и непринужденно.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 25 марта 2020 для Весов 

    Первая половина дня подходит для того, чтобы подумать о работе, бизнесе и финансовых вопросах. Вам удастся правильно оценить ситуацию, понять, что следует делать дальше. Могут напомнить о себе старые знакомые. Вскоре благодаря им вы решите какие-то важные проблемы. Позже появятся новые дела и заботы, и до самого вечера у вас едва ли найдется время для отдыха. Благоприятный день для новых знакомств. Вам удастся произвести хорошее впечатление, завоевать доверие и симпатию окружающих. Ваши идеи вызовут неподдельный интерес.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 25 марта 2020 для Скорпионов 

    Вы сделаете много хорошего не только для себя, но и для других. Легко решить чужие проблемы, помочь людям, оказавшимся в трудном положении. Вас часто просят о советах: они всегда полезны и своевременны. Вторая половина дня подходит для начала новых дел. Вы справитесь с ними даже быстрее, чем ожидали. Возможны незапланированные встречи с родственниками или старыми друзьями. Вероятны финансовые потери. Они будут незначительными, но досадными. Например, вы можете поддаться чужому влиянию и потратить деньги на какой-то сомнительный проект. Лучше ограничиться небольшими покупками.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 25 марта 2020 для Стрельцов 

    Подходящий день для того, чтобы обсудить с кем-то планы на будущее. Легко будет договориться о том, чтобы вместе решать важные задачи, делать то, что нужно, для достижения общих целей. Но если что-то пойдет не так, взять на себя ответственность за это придется именно вам. Однако вероятность ошибок и проблем невелика, звезды на вашей стороне. Могут появиться интересные возможности и новые идеи. Будет возможность научиться чему-то полезному, расширить кругозор и получить полезный опыт. Вы не только легко запоминаете информацию, но и делаете из нее правильные выводы, никому не позволяете ввести вас в заблуждение.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 25 марта 2020 для Козерогов

    Не спешите. Начало дня будет довольно сложным, и на это время лучше не планировать ничего важного. Зато очень полезно размышлять о прошлом, анализировать свои ошибки и подводить итоги. Вы поймете, что сделали правильно, а что – нет, и больше не повторите своих промахов. Позже будет возможность весело провести время в хорошей компании, повидаться с людьми, которые вам дороги. Возможны денежные поступления и подарки, а также приятные сюрпризы и знаки внимания. День подходит для романтических свиданий и обещает порадовать влюбленных Козерогов.

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 25 марта 2020 для Водолеев

    Благоприятный день. Он хорошо подходит для поиска единомышленников, а также для общения с людьми, которые разделяют ваши взгляды и планы. Не упустите возможность чему-то научиться, обменяться опытом. Даже информация, которая сейчас кажется бесполезной, позже может пригодиться. Не исключено начало романтических отношений. Они будут развиваться стремительно, подарят много ярких эмоций. Быстро и удачно решаются любые вопросы, связанные с деньгами и ценным имуществом. Будет возможность сделать какие-то важные покупки.

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 25 марта 2020 для Рыб

    Очень плодотворный день. Не исключено, что появятся новые бизнес-идеи или другие планы, обещающие скорый рост доходов. Вы серьезно относитесь к любым делам, за которые беретесь, и стараетесь не ошибаться даже в мелочах. Знакомые чаще обычного обращаются за советами и поддержкой. Вы стараетесь всем помочь, но никому не позволяете злоупотреблять вашей добротой. Можно покупать необычные, оригинальные вещи: вам не придется сожалеть о потраченных на них деньгах. Подарки для близких вы выбираете безошибочно, находите, чем порадовать каждого.

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