Гороскоп для всех знаков Зодиака на 25 марта 2020 года

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 25 марта 2020 для Овнов Вам предстоит многое сделать. Возможно, не удастся успеть все, что было запланировано. Но переживать из-за этого вы не станете, если правильно расставите приоритеты и справитесь с самыми важными и неотложными делами. Настроение сегодня может портиться из-за пустяков, иногда вы начинаете сердиться, сами не понимая почему. Старайтесь не давать воли негативным эмоциям, не ссориться с близкими. Нежелательно делать крупные покупки, особенно если они связаны со строительством или ремонтом. Вечер лучше посвятить спокойному отдыху, так вы восстановите силы и душевное равновесие.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 25 марта 2020 для Тельцов

3 Стоит быть осторожнее с деньгами. Прежде чем покупать что-то, подумайте, действительно ли вам нужна та или иная вещь. Есть риск потратить значительную сумму на пустяки. Иногда возникают разногласия с окружающими, труднее всего будет поладить с теми, с кем вас связывают какие-то общие дела. Каждый ставит свои интересы на первое место, и это мешает договориться. Вы настроены творчески и легко можете придумать что-то оригинальное, увлечь своей идеей знакомых. Вероятны подарки, приятные сюрпризы. Вечер обещает романтические моменты. Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 25 марта 2020 для Близнецов День больше подходит для отдыха, чем для каких-то полезных, но утомительных занятий. Непросто оказывается с кем бы то ни было договориться о совместных действиях: все время находится повод для разногласий. Вы стараетесь быть терпеливыми с близкими, но получается это плохо. Мелкие ссоры могут перерасти в серьезный конфликт. Нежелательно покупать дорогие вещи, если это не было запланировано заранее. Можно отправляться в поездки, но только не очень далеко, и планировать их лучше так, чтобы вернуться не слишком поздно. Для начала больших путешествий это не самый благоприятный день.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 25 марта 2020 для Раков Если вы планировали заняться чем-то важным, рассчитывайте только на свои силы. Союзники, к сожалению, могут подвести. Трудно будет поладить с женщинами: они ждут от вас многого, а сами неохотно идут навстречу. Возможны мелкие неприятности. Они не будут иметь значительных последствий, но могут испортить настроение. Старайтесь сохранять оптимизм: с его помощью можно изменить ситуацию к лучшему. Стоит быть внимательнее с малознакомыми людьми. Они часто понимают вас неправильно, могут истолковывать ваши слова самым странным образом.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 25 марта 2020 для Львов Могут появиться совершенно новые идеи, которые захочется немедленно воплотить в жизнь. Вероятны удачные совпадения. Благодаря им вы сможете осуществить какие-то старые планы, добиться того, о чем давно мечтали. Часто помогают женщины. К их советам стоит прислушаться. Будьте осторожнее с деньгами, старайтесь не тратить слишком много на вещи, без которых можно обойтись. Близким потребуется ваша помощь. Старайтесь не отказывать в ней. Некоторым Львам придется отправиться в дорогу, чтобы решить какую-то семейную проблему.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 25 марта 2020 для Дев Что бы ни происходило вокруг, вы сохраняете спокойствие, и правильно делаете. Не волнуясь из-за пустяков, вы принимаете правильные решения, находите самый короткий путь к цели. Будет возможность решить какие-то старые проблемы, найти ответы на вопросы, важные для всех. Вероятны интересные знакомства, встречи с людьми, у которых можно многому научиться. Вечер порадует хорошими новостями. Можно принимать гостей или навещать родственников, друзей и просто хороших знакомых. Общение в приятной обстановке поднимает настроение, вы чувствуете себя легко и непринужденно.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 25 марта 2020 для Весов Первая половина дня подходит для того, чтобы подумать о работе, бизнесе и финансовых вопросах. Вам удастся правильно оценить ситуацию, понять, что следует делать дальше. Могут напомнить о себе старые знакомые. Вскоре благодаря им вы решите какие-то важные проблемы. Позже появятся новые дела и заботы, и до самого вечера у вас едва ли найдется время для отдыха. Благоприятный день для новых знакомств. Вам удастся произвести хорошее впечатление, завоевать доверие и симпатию окружающих. Ваши идеи вызовут неподдельный интерес.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 25 марта 2020 для Скорпионов Вы сделаете много хорошего не только для себя, но и для других. Легко решить чужие проблемы, помочь людям, оказавшимся в трудном положении. Вас часто просят о советах: они всегда полезны и своевременны. Вторая половина дня подходит для начала новых дел. Вы справитесь с ними даже быстрее, чем ожидали. Возможны незапланированные встречи с родственниками или старыми друзьями. Вероятны финансовые потери. Они будут незначительными, но досадными. Например, вы можете поддаться чужому влиянию и потратить деньги на какой-то сомнительный проект. Лучше ограничиться небольшими покупками.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 25 марта 2020 для Стрельцов Подходящий день для того, чтобы обсудить с кем-то планы на будущее. Легко будет договориться о том, чтобы вместе решать важные задачи, делать то, что нужно, для достижения общих целей. Но если что-то пойдет не так, взять на себя ответственность за это придется именно вам. Однако вероятность ошибок и проблем невелика, звезды на вашей стороне. Могут появиться интересные возможности и новые идеи. Будет возможность научиться чему-то полезному, расширить кругозор и получить полезный опыт. Вы не только легко запоминаете информацию, но и делаете из нее правильные выводы, никому не позволяете ввести вас в заблуждение.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 25 марта 2020 для Козерогов Не спешите. Начало дня будет довольно сложным, и на это время лучше не планировать ничего важного. Зато очень полезно размышлять о прошлом, анализировать свои ошибки и подводить итоги. Вы поймете, что сделали правильно, а что – нет, и больше не повторите своих промахов. Позже будет возможность весело провести время в хорошей компании, повидаться с людьми, которые вам дороги. Возможны денежные поступления и подарки, а также приятные сюрпризы и знаки внимания. День подходит для романтических свиданий и обещает порадовать влюбленных Козерогов.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 25 марта 2020 для Водолеев Благоприятный день. Он хорошо подходит для поиска единомышленников, а также для общения с людьми, которые разделяют ваши взгляды и планы. Не упустите возможность чему-то научиться, обменяться опытом. Даже информация, которая сейчас кажется бесполезной, позже может пригодиться. Не исключено начало романтических отношений. Они будут развиваться стремительно, подарят много ярких эмоций. Быстро и удачно решаются любые вопросы, связанные с деньгами и ценным имуществом. Будет возможность сделать какие-то важные покупки.