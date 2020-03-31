Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (30.03. - 05.04.2020)

Старайтесь подходить к новым знакомствам без фанатизма, проверяйте их временем и помните, что наступил период брачных авантюристов, которые, как правило, очень красиво ухаживают.

Любовный гороскоп на неделю для Овна

Влюбленным Овнам события этой недели помогут увидеть в своем романе новые перспективы. Одиноким и разочарованным Овнам звезды советуют провести выходные в компании друзей (или начать чаще поглядывать вокруг в конце недели): есть шанс встретиться с новым партнером или создать для этого предпосылки.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

Влюбленным Тельцам неделя покажет, что "льготный период" отношений позади. Партнер становится менее предсказуем, не так благороден и деликатен. Будьте внимательны к первым звонкам нервозности, внезапным ссорам: однажды они могут разбить ваш союз. Ради мира в любви, не конкурируйте на деловом поле.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов

Близнецам стоит отложить любовные инициативы на выходные. В конце недели возрастет привлекательность большинства представителей знака (особенно, при рождении в мае). Внезапная обоюдная симпатия — не повод тут же "брать быка за рога". Проявите мудрое терпение и дайте чувствам с обеих сторон созреть.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

На этой неделе влюбленным Ракам лучше отказаться от тактики прямого наступления. Новая обстановка предлагает стать мобильнее, хитрее, дружелюбнее, контактнее, взглянуть на вещи проще. Для любовной переписки (в том числе, на иностранном языке) выбирайте интервал с вечера 31 марта по утро 3 апреля.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

На этой неделе Львам не стоит недооценивать перемены в чужом поведении: это всерьез и надолго. Скорее всего, в союзе отныне будете верховодить не вы. Возможно, вас начнут прогибать под "прогрессивные" принципы и ценности. Постарайтесь заново найти общий язык с партнером в выходные: у вас получится.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

Влюбленным Девам обстоятельства этой недели намекают, что в их романе сместились акценты. Если вы закрыли прежнюю страницу (что маловероятно, но возможно), новые любовные приключения лучше искать на работе. В воскресенье следите за своими словами и манерами, не принимайте на веру чужие сладкие речи.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

Весам эта неделя поможет перевернуть страницу в любовной биографии. Свидания планируйте на выходные, в формате вечеринки или романтического уик-энда. Новый сценарий окажется не только удачным, но и прочным. С партнером вас сблизит хобби, профессия, круг друзей, уровень интеллекта, или все это сразу.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

Скорпионам на этой неделе лучше не увлекаться любовной инициативой. Вначале не помешает ознакомиться с новыми условиями игры, так как они сложнее прежних: выше риск, не все можно предвидеть заранее. Желательно относиться спокойнее к новым увлечениям: они будут носить случайный или несерьезный оттенок.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

Стрельцам лучше отложить свидания до конца недели. Романтический уик-энд не только оживит вялотекущие отношения, но даст им принципиально иной импульс и новую опору. На стадии знакомства и флирта не будьте болтливы. Попробуйте поразить чужое воображение другим своим талантом, например, лицедейским.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

На этой неделе влюбленным Козерогам придется смириться с очевидной потерей ценных преимуществ. Любовный квест потечет по другим законам, которые вам еще только предстоит изучить и освоить. Не стоит что-либо предпринимать (и особенно ломать) в своей личной жизни, пока вы не вернете себе равновесие.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев

Водолеи могут смело открывать сезон любовной охоты в выходные. Продумывайте сразу и тактику, и стратегию. Проявите сообразительность и пустите в ход свои таланты. Не будьте чересчур суровы, робки или агрессивны - иначе вполне подходящие потенциальные партнеры будут опасливо обходить вас стороной.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

Влюбленным Рыбам и, особенно, Рыбам в поиске важно учесть новые тренды этой недели. Возрастает вероятность случайных знакомств, всеобщего легкомыслия. Становятся ненадежны посредники в любви. Пора сменить тон в разговорах и письмах. Полный "обет молчания" не помешает в понедельник и в воскресенье.