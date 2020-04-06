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Гороскоп для всех знаков Зодиака на 7 апреля 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 7 апреля 2020 года
19:00 Сегодня Телеграф

День подходит для плановых покупок, целевых поездок, переговоров.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 7 апреля 2020 для Овнов 

    Овнов день ориентирует на сотрудничество. Можно дать старт новому альянсу: партнерство легко перерастет в приятельство, и наоборот. Вы можете подружиться с коллегой, влиться в команду. Взаимная симпатия, общие друзья и единые планы - шаг к стабильному браку. В любом союзе поддерживайте баланс интересов: вам с радостью уступят более блестящую роль, если вы дружелюбны, дипломатичны и справедливы.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 7 апреля 2020 для Тельцов 

    Завтра звезды советуют Тельцам сделать ставку на правильное общение с нужными людьми, например, коллегами или клиентурой. Для успеха нужно уметь сотрудничать, соблюдать равенство интересов, вовремя делегировать часть своих полномочий другим. Если изменился договор, коллектив, офис или режим работы, звезды советуют активнее осваивать новые правила и в любой сложной ситуации держать нейтралитет.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 7 апреля 2020 для Близнецов 

    Близнецам не стоит терять время, так как это подходящий день для старта в желаемом направлении. Звезды подсказывают, что сейчас ваш основной козырь — привлекательность, вкупе с дружелюбием и дипломатичностью. Избегайте много говорить, претендовать на официальные посты и позиционировать себя как агрессивного соперника. Просто нравьтесь людям, и волна их симпатий сама вынесет вас на нужные позиции.

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 7 апреля 2020 для Раков

    Ракам звезды советуют найти новый способ ладить с близкими и поддерживать гармонию в своем доме. Если вы привыкли к вражде, пора подумать о дружелюбной или нейтральной позиции. Помимо семьи и партнера, стоит заново распределить роли в отношениях с друзьями, начальством, профессиональной группой. Самое время реорганизовать порядки на общей территории, переставить приоритеты и вновь сделать выбор.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 7 апреля 2020 для Львов   

    Львам завтра лучше сделать акцент на взаимодействии с обществом. При этом может стать равно важным близкое и дальнее окружение. Жизнь даст вам повод для прокачки социальных навыков в своей или чужой стране. Ваше поведение на людях скажет о вас больше, чем ваши слова. Не стоит пропускать удачный момент, если вам нужно поладить с соседями, сработаться с новым партнером или с кем-то подружиться.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 7 апреля 2020 для Дев  

    Завтра звезды советуют Девам с равным вниманием следить за состоянием финансовых дел и характером отношений с людьми: оба фактора взаимосвязаны. Например, сделка будет удачнее, если правильно выбран партнер или посредник. Стоит оказать услугу, если вас о ней просят: это легкий способ наработать полезные связи. Проявляя такое дружелюбие, важно соблюдать баланс выгод и избегать сентиментальности.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 7 апреля 2020 для Весов 

    Весам завтра желательно быть в хорошей форме, так как это удачный момент для проявления инициативы или ответного хода. Ваш шаг значим для любых отношений. Можно положить начало прочному личному или деловому союзу, скорректировать в свою пользу баланс в старом альянсе. Люди и судьба пойдут вам навстречу. Важно не потеряться на фоне яркого партнера, знать свою меру и выбирать оптимальные нагрузки.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 7 апреля 2020 для Скорпионов 

    Завтра звезды напоминают Скорпионам о необходимости соблюдать договор, этикет, равновесие интересов. Не время настаивать на своих старых привычках и собственном понимании происходящих вокруг новых процессов. Предлагая свой вариант и ожидая уступок, необходимо дать что-то взамен. При этом вам стоит заранее прикинуть вероятные нагрузки: при выполнении обязательств вас ждут непредвиденные сложности.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 7 апреля 2020 для Стрельцов 

    Стрельцам этот день поможет адаптироваться к новой группе или непривычной перспективе. Он подходит для посещения мероприятий, участия в социальной жизни. Закладывается фундамент для будущего, поэтому вам стоит быть дальновиднее. Обязательные условия успеха - подходящие к случаю имидж и поведение, чувство меры и умение помалкивать о личном. Неуместны задушевные беседы, особенно, с новыми друзьями.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 7 апреля 2020 для Козерогов

    Завтра звезды советуют Козерогам быть внимательнее в профессиональных и юридических вопросах, а также в партнерских отношениях. Прежние планы и ценности себя исчерпали, нужно проявить дальновидность и правильно оценить открывшиеся перспективы. Возможно, вам пора сменить свои цели, отказаться от завышенных ожиданий и лишних обязательств, перейти на другой стиль общения, работы или взаиморасчетов.

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 7 апреля 2020 для Водолеев

    Водолеям не стоит упускать подходящий день для инициативы. Звезды подсказывают, что лучше разделить ее с другими — например, делегировать часть полномочий партнеру. Не стоит тащить весь груз на себе, приучая других к своей безотказности. Чем важнее запланированный вами шаг, тем больше оснований совершить его с утра: в начале дня у вас будет больше сторонников, вариантов выбора или точек опоры.

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 7 апреля 2020 для Рыб

    Сегодня Рыбам пригодится подстраховка в лице партнера или друга. Если вы не располагаете поддержкой, звезды советуют вам отказаться от начинания или свести его к минимуму. Оставшись один на один с мелкой неприятностью, вы рискуете раздуть ее до размеров катастрофы, тогда как с чужой помощью преодолели бы такое препятствие легко. В любой ситуации важно опираться на новый, а не на старый закон.

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