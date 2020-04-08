Гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 апреля 2020 года

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 9 апреля 2020 для Овнов День важных встреч, ответственных переговоров, а также решений, которые могут повлиять на вашу жизнь. Вы серьезно относитесь ко всему, за что беретесь, стараетесь не допускать ошибок, обращаете внимание на мелочи, которых не заметили другие. Удается быстро устранить преграды с пути, приблизиться к важным целям. Возможны небольшие денежные поступления. Они будут очень своевременными, помогут вам избежать многих волнений и переживаний. Покупки, запланированные раньше, будут удачными. От спонтанных приобретений лучше воздержаться.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 9 апреля 2020 для Тельцов Благоприятный день для работы и других полезных дел. Радует общение с единомышленниками. Вы легко находите общий язык, вдохновляете друг друга, быстро договариваетесь о планах на будущее. В отношениях, которые прежде носили исключительно деловой характер, могут появиться романтические нотки. Возможны незначительные финансовые потери, однако они не станут для вас проблемой. К тому же ясно, что вскоре вас ждут значительные денежные поступления. Некоторые Тельцы найдут способ значительно увеличить свои доходы. Вероятны хорошие новости издалека.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 9 апреля 2020 для Близнецов Благоприятный день. Он подходит для самых разных дел. Вы отлично справляетесь с решением и знакомых, и совершенно новых задач. Часто оказывается полезным то, чему вы успели научиться раньше. Многие представители знака примут верные решения, опираясь на собственный опыт. Чужие советы, которые не всегда хороши, не собьют Близнецов с толку. Вторая половина дня радует неожиданными и очень заманчивыми деловыми предложениями. Не исключено, что найдется новое применение вашим талантам и знаниям. Многие начинания оказываются удачными.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 9 апреля 2020 для Раков Старайтесь избегать неприятных воспоминаний, не думать о плохом. Следите за своим эмоциональным состоянием: если настроение испортится из-за какой-то мелочи, трудно будет восстановить душевное равновесие. Вам чаще, чем обычно, нужна поддержка. Обращайтесь за ней к тем, кто вас хорошо знает и понимает. Хочется внести в жизнь разнообразие, но это не всегда возможно. Здравый смысл удержит вас от участия в сомнительных мероприятиях и авантюрах, обреченных на неудачу. Не исключены рабочие споры. Не всегда легко быстро найти общий язык с коллегами и руководством, но вы все же справляетесь.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 9 апреля 2020 для Львов

6 Благоприятный день, позволяющий добиться успеха в самых разных делах. Многим Львам сегодня помогает опыт, полученный раньше. Благодаря ему представители знака не допускают ошибок, находят выход из неоднозначных ситуаций. Там, где дело касается финансов, полезными оказываются и подсказки интуиции. Прислушайтесь к ним, и вы не потратите деньги напрасно. Вы хорошо ладите с людьми, часто понимаете окружающих с полуслова. Не исключено, что у вас появятся новые друзья. Вполне вероятно и начало романтических отношений. Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 9 апреля 2020 для Дев

7 Благоприятный день. Он подходит для многих дел, но особенно легко вам достичь успеха там, где нужны творческий подход, фантазия и нестандартный взгляд на вещи. Вы видите то, чего не заметили другие, часто находите верные решения в ситуациях, которые окружающим кажутся почти безнадежными. Ваш пример вдохновляет многих. Люди, утратившие веру в свои силы, обращаются к вам за поддержкой. Можно начинать учебу, заниматься исследовательской деятельностью. Тут вам поможет умение сосредоточиться, вовремя обратить внимание на важные детали. Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 9 апреля 2020 для Весов Настройтесь на миролюбивый лад. Старайтесь ни с кем не спорить, по возможности избегать напряженных разговоров, обсуждения вопросов, из-за которых прежде не раз возникали разногласия. Некстати сделанное замечание, случайно оброненное слово могут плохо сказаться на развитии отношений, которые очень важны для вас. День благоприятен для работы, подходит для решения творческих задач, дает шанс достичь успеха в учебе. Вы чувствуете себя гораздо увереннее и спокойнее, когда можете сосредоточиться на чем-то важном.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 9 апреля 2020 для Скорпионов Благоприятный день для работы. Вам удается добиться успеха во многих делах благодаря особенному взгляду на вещи, необычному подходу к решению любых задач, даже привычных и давно знакомых. Вы не боитесь экспериментировать, ищете и находите собственные пути к цели. Ваши успехи не останутся незамеченными; не исключено, что вскоре вы получите какие-то интересные предложения. Вторая половина дня обещает приятное общение с любимым человеком. Вы найдете способ порадовать того, кто вам дорог. Можно проявлять инициативу в отношениях – ее наверняка поддержат.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 9 апреля 2020 для Стрельцов Благоприятный день, хоть и не слишком плодотворный. Не исключено, что придется менять планы. Поначалу вас это огорчит, но чуть позже вы поймете, что у сложившейся ситуации есть свои плюсы. Важно не спешить ни с выводами, ни с действиями. Спокойно все обдумав, вы поймете, как лучше поступить и куда двигаться. Влияние позитивных тенденций набирает силу со временем. Во второй половине дня возможным становится урегулирование конфликтов, которые огорчали вас в последнее время. Вероятны неожиданные подарки, сюрпризы.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 9 апреля 2020 для Козерогов

11 Вы хорошо ладите с людьми, находите общий язык даже с теми, с кем прежде часто ссорились. Удается избежать конфликтов на работе и дома, даже если какие-то разногласия возникают, можно достичь взаимопонимания, обо всем договориться. Не исключено, что будет возможность восстановить старые связи, изменить к лучшему отношения, которые складывались напряженно. Вероятны успехи в творчестве, некоторые Козероги начнут учиться тому, что давно их интересовало. Нужна осторожность в финансовых делах, лучше не торопиться с покупками. Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 9 апреля 2020 для Водолеев