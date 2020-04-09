Гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 апреля 2020 года

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 9 апреля 2020 для Овнов Никаких резких изменений в вашей судьбе произойти не должно. Только постарайтесь не ввязываться в конфликты с неуравновешенными людьми, а также с руководством. В кругу семьи или в обществе любимого человека вы будете находиться как за каменной стеной.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 9 апреля 2020 для Тельцов День не разочарует. Можно смело планировать разговоры с вышестоящими лицами. Вполне вероятно, что вы сможете провести их на высоком уровне и с выгодой для себя. Не обращайте внимания, если кто-то попытается задеть вас обидными словами.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 9 апреля 2020 для Близнецов Идет благоприятная пора для всего, что связано с любовью. Тем, кто еще не нашел свою половинку, нужно посмотреть по сторонам. А те, чье сердце уже занято, могут прекрасно провести время в обществе любимого человека. Составьте на данное время программу для совместного отдыха и развлечений.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 9 апреля 2020 для Раков В этот день у вас хватит дипломатических способностей и умения находить нужные слова в общении с собеседником. Но от общения с начальством стоит уходить любым способом. Вряд ли в этом диалоге удастся достигнуть общего мнения. Это благоприятный период для оздоровительных мероприятий.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 9 апреля 2020 для Львов День благоприятен во многих отношениях. Если хотите этот день сделать незабываемым, то инициативу придется брать в свои руки. Впрочем, вам не привыкать. Идет удачное время и для покупок. Не отказывайте себе в том, о чем долго мечтали. Сейчас нужно больше времени уделять своему здоровью и физической форме.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 9 апреля 2020 для Дев Перед тем как что-либо предпринять, сначала подумайте и посоветуйтесь с членами семьи, коллегами или просто компетентными людьми. В данный период вы будете полны сил, а вот сможете ли применить их с пользой для дела, будет зависеть только от вас.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 9 апреля 2020 для Весов Данный день будет плодотворным, хотя сами вы можете чувствовать неудовлетворенность собой или тем, что вас окружает. Постарайтесь не брать на себя повышенных обязательств, избегайте чрезмерных нагрузок. Занимайтесь тем, что дается без труда.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 9 апреля 2020 для Скорпионов Дела, намеченные на этот день, должны сложиться успешно. Вы можете позволить себе даже определенную долю риска, не опасаясь серьезных последствий. В любовных отношениях особых изменений не предвидится. Только постарайтесь не выяснять отношения по пустякам.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 9 апреля 2020 для Стрельцов День может преподнести неприятные сюрпризы в области возвышенных чувств. Нужно постараться уделять больше внимания и заботы своим близким. Сейчас вы способны обидеть или ущемить их интересы. Из-за этого всплывут давние обиды и претензии.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 9 апреля 2020 для Козерогов Сейчас благоприятное время для того, чтобы заняться реализацией своих планов и идей. Только не допускайте халатности и не наносите окружающим «ударов ниже пояса». Воздержитесь от критики и обидных высказываний в чей-либо адрес.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 9 апреля 2020 для Водолеев В данный период нежелательно браться за сложные дела. Однако не следует отказываться от деловых встреч и переговоров. Любые противоречия будут разрешимы, если не станете спешить и вначале разберетесь в сложившейся ситуации. Не забывайте учитывать мнение окружающих людей, особенно если дорожите отношениями с ними.