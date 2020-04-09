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Гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 апреля 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 апреля 2020 года
18:49 Сегодня Телеграф

Не стоит начинать с нуля переговоры, знакомиться, отправлять важные сообщения. Важно "зализать раны" и сделать выводы. Полезно подвести черту в разговоре, сделать запись в дневнике. Внешняя эффективность стремится к нулю, снижен тонус, однако к ночи возможен всплеск активности.

  • 1

    Овен (21 марта – 110 апреля)

    Гороскоп на 10 апреля 2020 для Овнов 

    Данный период неудачен для людей, которые собираются выяснять отношения, решать спорные вопросы и налаживать контакты. Зато тем, кому требуется вдохновение, день сулит удачу. Если на вашем горизонте появится новый человек, то он может сыграть важную роль.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 10 апреля 2020 для Тельцов 

    Во время работы или домашних дел стоит быть осторожнее — возможны травмы. Звезды и планеты слишком активны, поэтому лучше принимать только хорошо обдуманные решения. В первой половине дня важно заниматься неотложными делами. Вечером лучше избегать переутомления.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 10 апреля 2020 для Близнецов 

    Никаких неприятных и казусных ситуаций произойти не должно. Идет благоприятное время для расширения кругозора, особенно если этим заняться вместе с близким человеком. Не стоит брать кредиты. Давать в долг даже небольшие суммы тоже не рекомендуется.

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 10 апреля 2020 для Раков

    Не стоит рисковать в делах, связанных с деньгами. Лучше сосредоточиться на заработке, а не на тратах. В этот день астрологи советуют заниматься любимыми делами, искать новые увлечения и быть активными физически. Звезды помогут понять, чего вы хотите на самом деле.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 10 апреля 2020 для Львов   

    Никаких серьезных перемен к худшему данный период не принесет. Вы будете готовы заняться новыми делами, да и расквитаться со старыми долгами сумеете. День благоприятен для новых знакомств, увлечений и любви. Будьте внимательными к своему здоровью.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 10 апреля 2020 для Дев  

    Не следует торопиться с решениями и конфликтовать. Наилучший результат в делах и в любви ожидает тех, кто рассудителен и осторожен. Особое внимание стоит уделить своей внешности. Опрятный внешний вид поможет при создании правильного первого впечатления.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 10 апреля 2020 для Весов 

    Если что-то не получается, перестраивайтесь и пробуйте новый вариант. Вам будет предоставлена возможность добиться успеха сразу в нескольких направлениях. А похвала близких людей и коллег ободрит и придаст сил. Сейчас вам нужны физические нагрузки, чтобы быстро снимать напряжение.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 10 апреля 2020 для Скорпионов 

    Этот день идеально подходит для публичных выступлений, командной работы, принятия важных деловых решений. Финансовые процедуры, покупки и банковские операции также станут полезными. В любви стоит оставаться оптимистичными и не давать пустых обещаний.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 10 апреля 2020 для Стрельцов 

    Держите под контролем свои слова, и перед тем, как что-либо произнести вслух, хорошо подумайте. Большинство неприятностей, которые могут произойти, будут связаны как раз с излишней болтливостью, и если вы окажетесь способными себя контролировать, сможете избежать их.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 10 апреля 2020 для Козерогов

    В этот день, возможно, придется сделать очень важный выбор. Если дела заставят потратить много энергии, вечер лучше провести в расслабленном состоянии. Как следует отдохнуть поможет общение с близкими, развлечения, просмотр фильмов, чтение книг.

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 10 апреля 2020 для Водолеев

    Нужно соблюдать осторожность при общении с новыми знакомыми. Вы можете привлечь непорядочных людей. Поэтому перед тем, как откровенничать с посторонними, хорошо подумайте. Постарайтесь не спорить с любимым человеком.

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 10 апреля 2020 для Рыб

    Вполне возможно, что планеты помогут вам открыть в себе какие-то новые таланты. Это идеальный день для творческой работы, но принимать амбициозные решения лучше только после согласования с близкими, коллегами или начальством. Не стоит лениться в такие дни.

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