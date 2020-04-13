Гороскоп для всех знаков Зодиака на 14 апреля 2020 года

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 14 апреля 2020 для Овнов Благоприятный день с точки зрения личных отношений. Общение с близкими приносит массу позитивных эмоций. Можно обсудить общие планы, даже если вы не уверены в их реализации - это вдохновит всех. Успехи в делах могут быть скромнее, чем обычно, но едва ли это огорчит вас. Удастся определиться с целями на ближайшее будущее, понять, на чем нужно сосредоточиться именно сейчас. Не исключены хорошие новости, касающиеся работы. Будет возможность сделать удачные покупки или заключить сделки, которые принесут прибыль.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 14 апреля 2020 для Тельцов Избегайте спешки и пустой суеты. Можно заниматься привычными делами, решать текущие задачи. Старайтесь не привлекать к себе лишнего внимания; есть риск произвести неблагоприятное впечатление на людей, которые могли бы помочь вам в решении рабочих вопросов и развитии карьеры. Середина дня - благоприятное время для общения с близкими. Какие-то серьезные разногласия в это время едва ли возникнут, удастся договориться о совместных действиях. Возможны небольшие денежные поступления. Не торопитесь тратить полученное. Скорее всего, вскоре деньги пригодятся вам для осуществления какого-то смелого плана или важной покупки.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 14 апреля 2020 для Близнецов День складывается удачно. Какие бы преграды ни возникали на вашем пути, нет сомнений, что вы их преодолеете. Быстро решаются профессиональные вопросы и задачи. Некоторые представители знака сегодня найдут применение тем своим талантам, о которых окружающие даже не догадывались. Очень хорошо пройдут деловые переговоры. Общение с близкими будет приятным. Удастся спокойно обсудить многие вопросы, из-за которых прежде возникали разногласия, и найти решения, которые понравятся всем. Не исключено, что появятся новые планы на будущее, первые шаги к реализации которых вы сделаете в ближайшее время.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 14 апреля 2020 для Раков Вы быстро преодолеете все преграды, если не будете вести себя легкомысленно. В неоднозначных и запутанных ситуациях полагайтесь на собственный здравый смысл. К сожалению, советы окружающих не всегда хороши. Во второй половине дня на первый план выйдут финансовые дела, близким может потребоваться ваша помощь в решении возникших проблем. Тут важно не торопиться. Вам нужно немного времени на то, чтобы изучить ситуацию, собрать и сопоставить факты. Вы внимательны к мелочам и наверняка увидите то, чего не заметили другие.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 14 апреля 2020 для Львов В первой половине дня возможны трудности, рабочие проблемы и разногласия с близкими. Но влияние негативных тенденций быстро идет на спад. До обеда лучше заниматься мелкими делами, решением текущих задач, а позже можно переходить к важным проектам. Вторая половина дня дает возможность пообщаться с людьми, которые вам особенно дороги. Чем серьезнее вопрос, тем важнее обсуждать его в комфортной обстановке. Не исключено, что найдется способ решить проблемы, которые в последнее время тревожили всех.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 14 апреля 2020 для Дев Непростой день с точки зрения общения. Близким не всегда понятны ваши желания и порывы. Не исключены критические замечания, часто конструктивные по сути, но неприятные по форме. Стоит спокойно объяснить, что вам нравится, а что нет; такой подход позволит избежать ссоры. Вероятны успехи в самостоятельной работе. Вы хорошо справляетесь даже со сложными делами, потому что ни на что не отвлекаетесь. Появляются новые идеи. Пока приступать к их реализации рано, нужно все обдумать как следует. Не исключено, что чуть позже у вас появятся надежные союзники.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 14 апреля 2020 для Весов Благоприятный день для начала каких-то серьезных дел, масштабных рабочих проектов. Вы все делаете правильно: и союзников находите хороших, и методы для достижения целей выбираете самые эффективные, и планы строите именно такие, какие можно реализовать в сложившихся обстоятельствах. Важно не расслабляться, достигнув первых успехов, не почивать на лаврах, а продолжать действовать. Настойчивость позволяет добиться успеха там, где другие потерпели неудачу. Близкие будут рады вашим победам и постараются помочь, если будет нужно.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 14 апреля 2020 для Скорпионов День складывается удачно. Особенно благосклонны звезды к тем, кто стремится достичь профессиональных успехов и готов приложить усилия ради этого. Плодотворно проходят деловые переговоры, можно найти помощников, не исключены предложения о долгосрочном сотрудничестве. Тем, кто не против перемен в личной жизни, стоит активнее проводить время онлайн. Вероятны знакомства, которые положат начало романтическим историям. Будьте готовы проявить инициативу: она будет уместной и ненавязчивой. Вторая половина дня - благоприятное время для общения с близкими, приятных воспоминаний, а также обсуждения общих планов.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 14 апреля 2020 для Стрельцов Утро может принести мелкие неприятности, досадные недоразумения. Будьте осторожнее. Не спешите браться за важные дела или заниматься тем, что требует предельной концентрации внимания. Позже усилится влияние позитивных тенденций, появится возможность успешно решить какие-то важные вопросы. Вероятен успех в профессиональной сфере, не исключен карьерный рост. Вечер щедр на приятные моменты, маленькие сюрпризы, поднимающие настроение. Общение с любимым человеком будет приятным, какие бы средства связи вы для этого не использовали. Вы не упустите возможность внести в свою жизнь нечто необычное, и это понравится близким.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 14 апреля 2020 для Козерогов День может принести трудности, но вы их преодолеете. Проявите настойчивость, и вы справитесь с тем, что оказалось не по силам другим. Возможны заманчивые деловые предложения. День подходит для начала сотрудничества с новыми партнерами: нет сомнений, что оно будет плодотворным. Не исключено и восстановление дружеских или романтических отношений, о разрыве которых вы долго сожалели. Вы находите общий язык с теми, с кем прежде не удавалось поладить, всегда знаете, что сказать или написать, чтобы разрядить обстановку. Многие Козероги догадываются о тайных желаниях и ожиданиях близких.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 14 апреля 2020 для Водолеев Отличный день для работы, учебы и других полезных занятий. Вы добьетесь значительных успехов и сможете гордиться собой. Дела, которыми придется заниматься, будут действительно интересны, и вы не утратите энтузиазма, пока не получите нужный результат. В личных отношениях также преобладает влияние позитивных тенденций. Серьезных разногласий с близкими не возникнет, а мелкие недоразумения удастся быстро уладить. Тех, кто любит онлайн-общение, могут ждать знакомства, виртуальные встречи с людьми, способными сыграть важную роль в вашей жизни.