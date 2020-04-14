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Гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 апреля 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 апреля 2020 года
19:00 Сегодня Телеграф

Положение планет говорит о том, что этот день окажется довольно напряженным.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 15 апреля 2020 для Овнов 

    Овнов ждет день непростой и насыщенный, но все же благоприятный. Нет такой проблемы, решения которой вы бы не нашли. Не всегда проверенные методы позволяют достичь нужного результата, часто приходится импровизировать, искать собственные пути к цели.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 15 апреля 2020 для Тельцов 

    Первая половина дня подходит Тельцам для работы и обещает успехи. Вы примете правильное решение, которое позволит опередить конкурентов и обезопасить себя от недоброжелателей. Будет возможность вывести на чистую воду человека, который долго использовал вас в своих интересах.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 15 апреля 2020 для Близнецов 

    У Близнецов начнется день неплохо. Вы прекрасно понимаете, чего хотите добиться и даже примерно представляете, как это сделать. Однако с окружающими не всегда удается договориться о совместных действиях. Во второй половине дня нужно будет изменить планы. 

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 15 апреля 2020 для Раков

    Ракам удастся не терять равновесия, если что-то идет не так, и не поддаваться на провокации недоброжелателей. В решении многих вопросов вам помогает личное обаяние. Именно благодаря ему вы многих привлекаете на свою сторону. Не исключены мелкие трудности.  

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 15 апреля 2020 для Львов   

    Львам день преподнесет сюрпризы. Может случиться то, о чем вы даже мечтать не решались. Верьте в свои силы – сегодня это необходимо для успеха. Скучать точно не придется: дел будет много. Вы быстро учитесь всему, что может пригодиться.  

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 15 апреля 2020 для Дев  

    День принесет много неожиданностей Девам. Иногда они приятны, но чаще не на шутку озадачивают. Вы понимаете, что нужно обдумать происходящее, но никак не можете успокоиться, да и времени на размышления вам дано не так уж много. 

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 15 апреля 2020 для Весов 

    Весам день подойдет для решения финансовых вопросов и обещает успехи там, где дело касается денег. Вы быстро принимаете верные решения в сложных ситуациях, одерживаете верх над соперниками, даже если они прибегают к нечестным методам.  

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 15 апреля 2020 для Скорпионов 

    Скорпионам не нужно бояться импровизировать, делать то, что подсказывает интуиция. Возможны необычные знакомства, встречи с людьми, которые сыграют важную роль в вашей жизни. Вы быстро поймете, с кем стоит иметь дело, а от кого лучше держаться подальше. 

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 15 апреля 2020 для Стрельцов 

    Стрельцы склонны выдавать желаемое за действительное, из-за этого позже могут возникнуть проблемы. Никак нельзя плыть по течению, ошибкой будет рассчитывать на то, что все сложится само собой. Обсуждение любых деловых вопросов требует предельной осторожности. 

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 15 апреля 2020 для Козерогов

    Козерогам нужно будет помочь тем людям, которые вам дороги, нуждаются в помощи. Для того чтобы оказать ее, придется отложить собственные дела. Относитесь к этому спокойно: чуть позже, когда ситуация изменится, вы вернетесь к своим планам.

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 15 апреля 2020 для Водолеев

    Первая половина дня требует от Водолеев крайней осторожности во всем, в это время лучше ничего кардинально не менять в жизни. Окружающие дают массу советов, но прислушиваться к ним не стоит; лучше руководствоваться собственным здравым смыслом. 

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 14 апреля 2020 для Рыб

    Рыбы будут энергичны, деятельны и изобретательны, можете достичь успехов во многих делах. Главное – не теряться, если что-то идет не по плану. Решения, принятые самостоятельно, в большинстве случаев правильны и своевременны, а вот советы редко оказываются толковыми. 

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