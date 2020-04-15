Гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 апреля 2020 года

Овен (21 марта – 19 апреля)
Гороскоп на 15 апреля 2020 для Овнов
Можно начинать новые дела, заниматься вопросами трудоустройства, озвучивать важные решения в семье и на работе. В личных отношениях инициатива переходит в ваши руки. У одиноких представителей данного знака появится шанс познакомиться в пути, Интернете или в общественных местах.
Телец (20 апреля - 20 мая)
Гороскоп на 15 апреля 2020 для Тельцов
Сейчас стоит взяться за новые дела, заняться расширением деловых связей. Также день благоприятен для всего, что связано с любовью. Это могут быть новые знакомства и увлечения, или, например, приятное времяпрепровождение в компании любимого человека.
Близнецы (21 мая – 20 июня)
Гороскоп на 15 апреля 2020 для Близнецов
День подходит для обсуждения вопросов делового характера. Вы точно будете знать, чего хотите и на какие уступки готовы пойти. Сейчас придется затрачивать гораздо больше энергии на дела, которые раньше давались с легкостью. Порадовать могут известия от близких людей.
Рак (21 июня - 22 июля)
Гороскоп на 15 апреля 2020 для Раков
День будет наполнен различными событиями, причем большинство из них приятно вас удивят и порадуют. Сейчас могут поступить заманчивые предложения, касающиеся не только профессиональной сферы деятельности и творчества. Удачно сложатся переговоры, и вы легко будете достигать желаемых результатов. Но избегайте споров с руководством и коллегами.
Лев (23 июля - 22 августа)
Гороскоп на 15 апреля 2020 для Львов
Стоит ограничиться несложными делами, а от важных масштабных начинаний пока лучше отказаться. Избегайте физических, эмоциональных и серьезных умственных нагрузок. Будьте осторожны при обращении с электроприборами и открытым огнем.
Дева (23 августа - 22 сентября)
Гороскоп на 15 апреля 2020 для Дев
Повысится вероятность разногласий, к которым может привести как ваша собственная неуступчивость, так и чужая опрометчивость. Для вас наступило неподходящее время для заключения соглашений, поиска понимания и сочувствия окружающих. Будьте осторожны в финансовых вопросах.
Весы (23 сентября - 22 октября)
Гороскоп на 15 апреля 2020 для Весов
День подходит для переговоров, обсуждения долгосрочных планов и деловых встреч. Займитесь поиском необходимой информации. Стоит проявить сдержанность и воздержаться от покупок, в которых особо не нуждаетесь. Держите свои эмоции под контролем.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)
Гороскоп на 15 апреля 2020 для Скорпионов
Для профессиональной деятельности данный период будет носить позитивный характер. Если вы не удовлетворены взаимоотношениями с любимым человеком, то сначала стоит разобраться в себе, а не нагнетать обстановку.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 15 апреля 2020 для Стрельцов
День вряд ли окажется значимым. Не торопитесь проявлять инициативу. Постарайтесь заняться делами, которые вам приятны. Используйте это время для оздоровительных мероприятий, будьте ближе к природе и воде, но не злоупотребляйте спиртными напитками.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Гороскоп на 15 апреля 2020 для Козерогов
Если с кем-то на данный момент не получится договориться, то и не пытайтесь достучаться до такого человека. Лучше отложить решение вопроса. В противном случае разгорающийся конфликт не позволит найти выход из создавшегося положения. Зато компенсацией послужит общение с любимым человеком.
Водолей (20 января - 18 февраля)
Гороскоп на 15 апреля 2020 для Водолеев
Не уединяйтесь! В вашей жизни появятся люди с новыми идеями и предложениями. Не совсем удачным образом дела могут складываться на личном фронте. Избегайте выяснения отношений с любимым человеком.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 15 апреля 2020 для Рыб
В данный период вам потребуется помощь коллег или знакомых, и вы обязательно ее получите. Наиболее перспективными представляются дела, связанные с переговорами и заключением сделок. Также день благоприятен для всего, что связано с любовью. Не исключены новые интересные знакомства.