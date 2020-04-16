Гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 апреля 2020 года

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 17 апреля 2020 для Овнов Воздержитесь от заключения коммерческих сделок. К новым проектам приступайте осторожно. Возможны финансовые потери. По возможности перепоручите свои обязанности надежным и компетентным коллегам или близким людям.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 17 апреля 2020 для Тельцов Не стоит терять время даром в этот день, потому что звезды и планеты будут находиться в максимально позитивном положении. Старайтесь делать все быстро, без промедления. Можно заниматься чем-то новым дома и на работе, совершать покупки, быть в центре внимания.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 17 апреля 2020 для Близнецов День пройдет под знаком сказочных обещаний от деловых и брачных партнеров, что подарит вам вдохновение и отличное настроение. Но не слишком обольщайтесь и не спешите делить шкуру не убитого медведя, если пообещают что-либо материальное. А вот романтические и любовные ожидания оправдаются.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 17 апреля 2020 для Раков С самого начала этого дня можно браться за сложные и ответственные дела и поручения. Желательно не мешкать, а находить решения быстро. Не навязывайте никому свои мысли и не добивайтесь своего хитростью. Будьте более открытыми и добрыми.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 17 апреля 2020 для Львов В данный день вы останетесь довольными собой и результатами своего труда. Несмотря на высокие профессиональные нагрузки у вас останется достаточно времени для отдыха и общения с близкими. Успехи в личной жизни поднимут настроение и повысят работоспособность.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 17 апреля 2020 для Дев Первая половина дня идеально подходит для обучения, получения новых знаний и опыта, потому что звезды усилят вашу память и обострят внимание. Вечер лучше провести в компании второй половинки или в семейном кругу. Не жалейте денег на эмоции и развлечения.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 17 апреля 2020 для Весов Вы будете полны рабочего энтузиазма. Но имейте в виду, что излишнее профессиональное рвение может не понравиться руководству. Поэтому постарайтесь не попадаться ему на глаза. Важные переговоры лучше отложить. Не давайте любимым людям повода для ревности.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 17 апреля 2020 для Скорпионов Прекрасный день для смены обстановки. Можно обновлять интерьер и гардероб, делать перестановку по фэн-шуй в доме. Это идеальный день для новых начинаний, а также долгосрочного планирования.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 17 апреля 2020 для Стрельцов Из-за проблем на личном фронте эмоции и чувства будут на пределе, что неблагоприятным образом может сказаться на рабочих взаимоотношениях. Поэтому воздержитесь от необдуманных шагов, не планируйте серьезных мероприятий и не принимайте ответственных решений.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 17 апреля 2020 для Козерогов В такие дни бывает много мелочей, которые могут выбить вас из колеи. Возможны срывы планов, встречи с непредвиденными проблемами. Меланхоличный настрой только усугубит ситуацию. Старайтесь смотреть на всё проще, а также стремитесь к взаимному пониманию.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 17 апреля 2020 для Водолеев Даже если что-то в профессиональной деятельности вас не устраивает, не спешите что-то менять. Воздержитесь от выяснения отношений с начальством и коллегами. Перед тем как что-либо предпринять, детально обдумывайте свои действия.