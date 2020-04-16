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Гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 апреля 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 апреля 2020 года
19:06 Сегодня Телеграф

День хорош для завершения отдельных мероприятий или первого этапа нового цикла. К концу дня не стоит игнорировать естественную усталость. Перед сном хорошо помечтать, сменить обстановку на более таинственную, интимную и романтичную, окунуться в мир ассоциаций и эмоций.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 17 апреля 2020 для Овнов 

    Воздержитесь от заключения коммерческих сделок. К новым проектам приступайте осторожно. Возможны финансовые потери. По возможности перепоручите свои обязанности надежным и компетентным коллегам или близким людям.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 17 апреля 2020 для Тельцов 

    Не стоит терять время даром в этот день, потому что звезды и планеты будут находиться в максимально позитивном положении. Старайтесь делать все быстро, без промедления. Можно заниматься чем-то новым дома и на работе, совершать покупки, быть в центре внимания.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 17 апреля 2020 для Близнецов 

    День пройдет под знаком сказочных обещаний от деловых и брачных партнеров, что подарит вам вдохновение и отличное настроение. Но не слишком обольщайтесь и не спешите делить шкуру не убитого медведя, если пообещают что-либо материальное. А вот романтические и любовные ожидания оправдаются.

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 17 апреля 2020 для Раков

    С самого начала этого дня можно браться за сложные и ответственные дела и поручения. Желательно не мешкать, а находить решения быстро. Не навязывайте никому свои мысли и не добивайтесь своего хитростью. Будьте более открытыми и добрыми.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 17 апреля 2020 для Львов   

    В данный день вы останетесь довольными собой и результатами своего труда. Несмотря на высокие профессиональные нагрузки у вас останется достаточно времени для отдыха и общения с близкими. Успехи в личной жизни поднимут настроение и повысят работоспособность.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 17 апреля 2020 для Дев  

    Первая половина дня идеально подходит для обучения, получения новых знаний и опыта, потому что звезды усилят вашу память и обострят внимание. Вечер лучше провести в компании второй половинки или в семейном кругу. Не жалейте денег на эмоции и развлечения.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 17 апреля 2020 для Весов 

    Вы будете полны рабочего энтузиазма. Но имейте в виду, что излишнее профессиональное рвение может не понравиться руководству. Поэтому постарайтесь не попадаться ему на глаза. Важные переговоры лучше отложить. Не давайте любимым людям повода для ревности.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 17 апреля 2020 для Скорпионов 

    Прекрасный день для смены обстановки. Можно обновлять интерьер и гардероб, делать перестановку по фэн-шуй в доме. Это идеальный день для новых начинаний, а также долгосрочного планирования.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 17 апреля 2020 для Стрельцов 

    Из-за проблем на личном фронте эмоции и чувства будут на пределе, что неблагоприятным образом может сказаться на рабочих взаимоотношениях. Поэтому воздержитесь от необдуманных шагов, не планируйте серьезных мероприятий и не принимайте ответственных решений.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 17 апреля 2020 для Козерогов

    В такие дни бывает много мелочей, которые могут выбить вас из колеи. Возможны срывы планов, встречи с непредвиденными проблемами. Меланхоличный настрой только усугубит ситуацию. Старайтесь смотреть на всё проще, а также стремитесь к взаимному пониманию.

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 17 апреля 2020 для Водолеев

    Даже если что-то в профессиональной деятельности вас не устраивает, не спешите что-то менять. Воздержитесь от выяснения отношений с начальством и коллегами. Перед тем как что-либо предпринять, детально обдумывайте свои действия.

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 14 апреля 2020 для Рыб

    В делах и финансовой сфере не помешает толика расчетливости, а в любви лучше быть максимально открытыми. Это идеальный день для романтики, знакомств и флирта. Звезды подарят вам удачу во всех сферах жизни, поэтому лучше не сидеть без дела.

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