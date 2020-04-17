Гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 апреля 2020 года

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 17 апреля 2020 для Овнов Неплохой день для работы. Вряд ли удастся покорить какие-то профессиональные вершины, но с решением текущих задач вы справитесь. Возможны незначительные денежные поступления, рассчитывать на получение серьезных сумм не стоит. С крупными покупками лучше не спешить. Нежелательно обсуждать серьезные вопросы, лучше ограничиться разговорами на приятные для всех темы. Эмоциональный фон неблагоприятен, вы часто огорчаетесь из-за пустяков или начинаете нервничать там, где следовало бы сохранить спокойствие.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 17 апреля 2020 для Тельцов Многообещающий день. Есть шанс добиться отличных результатов в самых разных делах. Не стесняйтесь обращаться за помощью, если она потребуется. Поддержка старых знакомых будет кстати. Многие готовы сделать для вас больше, чем вы ожидали. Хорошо проходят любые встречи, вам удается произвести благоприятное впечатление, показать себя с лучшей стороны. День подходит для поездок, экскурсий. Не упустите шанс побывать в интересных местах, узнать нечто новое. Если вы остаетесь дома - пригласите в гости друзей, вместе можно хорошо провести время.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 17 апреля 2020 для Близнецов День трудный, но плодотворный. Старайтесь не раздражаться из-за пустяков: когда вы сохраняете спокойствие, добиться успеха гораздо проще. Часто вы сердитесь не столько на других, сколько на себя. Попробуйте простить себе маленькие несовершенства, после этого настроение заметно улучшится. Вероятны новые знакомства. Будьте готовы к тому, что начинающиеся отношения будут развиваться каким-то непривычным для вас образом. Во второй половине дня возможны небольшие разногласия с близкими, но найти общий язык все же удастся.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 17 апреля 2020 для Раков Благоприятный день. За любые дела вы беретесь с неподдельным энтузиазмом, и именно поэтому можете достичь успеха. Просить кого-то о помощи дважды не приходится: окружающие рады поддержать вас, взять на себя часть забот. Это подходящий день для проявления инициативы в делах; ваши идеи наверняка получат поддержку. Возможны денежные поступления. Они, скорее всего, будут скромными, но порадуют, позволят сделать небольшие покупки. Вечер подходит для семейных дел. Они не покажутся ни утомительными, ни скучными.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 17 апреля 2020 для Львов День не самый простой, но все же довольно удачный. Не переоценивайте своего влияния на окружающих. Даже те, кто раньше был во всем послушен, сегодня будут вести себя более независимо. Это не должно привести к серьезным конфликтам: вы сделаете все возможное, чтобы избежать его. Середина дня - самый сложный период с эмоциональной точки зрения; в это время достаточно будет любого пустяка, чтобы утратить равновесие. К вечеру удастся восстановить равновесие, настроение улучшится, а общение с окружающими станет приносить больше удовольствия.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 17 апреля 2020 для Дев Несмотря на некоторые трудности, которые могут возникнуть утром, день сложится довольно удачно. Вы хорошо справитесь с решением новых задач. Тут очень полезными окажутся советы коллег и других людей, которые захотят поделиться своим опытом. Возможны денежные поступления, не исключено возвращение старых долгов. Работы будет больше, чем обычно, да и дома вас ждут дела, поэтому может не остаться времени на отдых. Постарайтесь все-таки выкроить немного времени, чтобы восстановить силы, иначе возможно недомогание из-за переутомления.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 17 апреля 2020 для Весов Удачный день, подходящий для многих начинаний. Главное - не замахиваться на что-то слишком масштабное и грандиозное, не рассчитывать быстро достичь больших успехов. Иногда нужно довольствоваться малым, и сейчас именно такой день. Он подходит для работы над проектами, связанными со сбором, анализом, распространением информации. Главный недостаток этого дня - его неблагоприятный эмоциональный фон. Иногда раздражение и гнев берут верх над здравым смыслом. В такие моменты вы можете говорить и делать то, о чем позже пожалеете.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 17 апреля 2020 для Скорпионов День кажется легким, но приносит больше пустых надежд и иллюзий, чем реальных возможностей. Вы верите своим фантазиям едва ли не больше, чем здравому смыслу, и это порой приводит к проблемам. Возможны конфликты на работе; вы настолько уверены в своей правоте, что просто не слышите оппонентов - а зря. Во второй половине дня может ухудшиться самочувствие, на это время лучше не планировать ничего важного и утомительного. Нежелательно также отправляться в далекие поездки, особенно в одиночку. Спокойный отдых дома пойдет вам на пользу.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 17 апреля 2020 для Стрельцов Благоприятный день, обещающий много хорошего тем, кто готов действовать и не боится трудностей. Держитесь на виду: чем больше внимания вы привлечете к себе, тем лучше. Хорошо проходят деловые встречи, есть шанс найти новых союзников. Не исключено начало долгого плодотворного сотрудничества. Вероятны перемены к лучшему в личной жизни: вы привлекательны, вашему обаянию трудно противостоять. Возможно романтическое увлечение, которое положит начало длительным серьезным отношениям. Вы доверяете своей интуиции и правильно делаете - она не подводит.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 17 апреля 2020 для Козерогов Много времени займет решение бытовых вопросов. Домашние проблемы оказываются серьезнее, чем вы могли предположить. Не исключено, что потребуются серьезные расходы, чтобы справиться с ними. Привычные, проверенные методы действий не дают нужного результата, так что будьте готовы экспериментировать и искать новые способы достичь цели. В трудные моменты можно обратиться к друзьям - они дадут отличные советы и помогут делом. Вторая половина дня подходит для общения с самыми близкими людьми. Откровенный разговор пойдет на пользу отношениям.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 17 апреля 2020 для Водолеев Что бы вы ни делали и ни планировали, не торопитесь. Сегодня именно спешка становится причиной проблем. Если вы будете предусмотрительны и осторожны, то обойдете все ловушки, расставленные недоброжелателями, не совершите ошибок. За новые дела беритесь с осторожностью, будьте готовы к тому, что достичь успехов удастся не сразу. Требует деликатности общение с родственниками. При этом ни с кем, кроме них, не стоит обсуждать семейные дела. Люди, задающие слишком много вопросов о них, далеко не всегда руководствуются благими намерениями.