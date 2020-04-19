Гороскоп для всех знаков Зодиака на 19 апреля 2020 года

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 19 апреля 2020 для Овнов Не делитесь своими сокровенными мыслями и тайнами, так как существует опасность, что эта информация даст утечку и, возможно, будет использована против вас. Зато сейчас идет интересный период в плане сердечных дел. Не исключены новые интересные встречи и знакомства.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 19 апреля 2020 для Тельцов Избегайте конфликтных ситуаций, так как в спорах и ссорах вы окажетесь в проигрыше. На данном этапе больше подойдет обходная тактика. Если попытаетесь давить или что-то требовать от родных и близких людей, то получите волну раздражения и непонимания.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 19 апреля 2020 для Близнецов Звезды настоятельно рекомендуют планировать только те дела, которые по-настоящему интересны. Избегайте монотонной и рутинной работы, не приносящей никакого удовольствия. Возможны неожиданные знакомства и романтические увлечения, а также начало серьезных отношений.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 19 апреля 2020 для Раков Важные дела на некоторое время лучше отложить. Сейчас вы можете оказаться во многих вопросах некомпетентными или попросту заблуждаться. Не стоит думать, что вы всегда правы - вас окружают не такие уж глупые люди. Ваша надменность может кого-то обидеть. Зато в отношениях с дорогим вам человеком будет царить взаимопонимание.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 19 апреля 2020 для Львов Если вы сами не создадите себе проблем, то день пройдет без особых эмоциональных всплесков. Постарайтесь не вступать в споры и дискуссии. В личном плане никаких разочарований не ожидается. Благоприятный период для небольших поездок, в том числе романтических.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 19 апреля 2020 для Дев Не бойтесь новых идей и не выпускайте инициативу из своих рук. Сейчас вам лучше не искать уединения. Как можно чаще бывайте в тех местах, где весело и интересно. Не избегайте компании старых друзей и заводите новых. Сейчас вас может ожидать новое романтическое увлечение с хорошей перспективой.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 19 апреля 2020 для Весов Сейчас нельзя уходить от проблем. Но рисковать не нужно. Абсолютно во всех делах старайтесь проявлять ответственность. Больше внимания уделяйте дому, своим родным. Избегайте выяснения отношений. Не следует брать или давать деньги в долг.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 19 апреля 2020 для Скорпионов Встречи с друзьями и знакомыми, а также различные поездки могут дать позитивный результат, который превзойдет ваши ожидания. Если есть возможность, отправляйтесь за город. Когда появится время и желание, тогда и займетесь насущными проблемами. В любовных отношениях вас могут ожидать приятные сюрпризы. Звезды предостерегают: будьте очень осторожны с алкоголем.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 19 апреля 2020 для Стрельцов Есть вероятность не рассчитать свои силы и возможности. В связи с этим вы можете выбрать неправильную линию поведения и манеру разговора. Лучше наблюдайте и анализируйте происходящее. При общении с собеседником не отклоняйте его точку зрения, а постарайтесь выслушать и понять.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 19 апреля 2020 для Козерогов В это время на ваши плечи ляжет двойной груз. Вам предстоит справляться не только со своей нагрузкой, но и помогать близким людям. Постарайтесь не расстраиваться по пустякам и не выясняйте отношений с теми, кто вам дорог.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 19 апреля 2020 для Водолеев Вам придется много общаться. Напомнят о себе старые знакомые, появятся новые. Возможно, обстоятельства потребуют от вас изворотливости и хитрости. Придется поддерживать отношения с теми, кто вам несимпатичен. Старайтесь бережно относиться к близким.