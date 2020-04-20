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Гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 апреля 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 апреля 2020 года
07:48 Сегодня Телеграф

Гороскоп на сегодня, 20 апреля 2020 года, для большинства знаков зодиака – жизнерадостный, других ждет выяснение личных отношений и принятие кардинальных решений.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 20 апреля 2020 для Овнов 

    В любой ситуации старайтесь проявлять тактичность. Если вам нужна помощь, пока не просите об этом, дождитесь более подходящего момента. Не теряйте шанс расширить свое дело, завести полезные связи, обсудить с партнерами перспективы. День будет гармоничным для всего, что касается любви.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 20 апреля 2020 для Тельцов 

    Сейчас для достижения хороших результатов нужно действовать самостоятельно. Это избавит вас от многих волнений и разочарований. Спокойно изучайте ситуацию и налаживайте отношения с людьми, чья помощь может понадобиться. Хорошее время для новых знакомств и романтических увлечений.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 20 апреля 2020 для Близнецов 

    Можно начать совместную работу над новым проектом, восстановить отношения, достигнуть договоренности. Если в этот день поступят интересные предложения, не раздумывайте долго, соглашайтесь. В личной жизни не упустите свой шанс, дайте понять любимому человеку, что вы о нем заботитесь и строите планы на будущее, в которых есть место и ему.

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 20 апреля 2020 для Раков

    Вам предстоит выполнить немало дел. Успешно справившись с одной задачей, немедленно принимайтесь за следующую. Таким образом медленно, но верно вы будете продвигаться к намеченной цели. Сейчас может повезти в любви, особенно если вы не обременены семейными узами.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 20 апреля 2020 для Львов   

    Если вы задумали важные дела, постарайтесь обойтись без посторонней помощи, или возьмите ответственность в принятии решений на себя. Прислушиваясь к мнению советчиков, вы начнете допускать ошибки. Зато в сердечных делах вас могут ожидать приятные сюрпризы.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 20 апреля 2020 для Дев  

    Стоит ожидать приятных встреч, новых знакомств и предложений. Главное, не сидеть сложа руки, активно действовать. На профессиональном поприще могут появиться интересные перспективы. Избегайте выяснения отношений и не занимайтесь делами, связанными с финансовым риском.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 20 апреля 2020 для Весов 

    Вы будете полны сил для покорения профессиональных вершин, но не спешите приниматься за дело. Подождите, когда вам дадут определенное задание и объяснят, как решить поставленные задачи. А если вы начнете сами проявлять инициативу, ваши начинания могут «задушить» на корню.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 20 апреля 2020 для Скорпионов 

    Не следует браться за дела, о которых у вас смутное представление. В малознакомой области вы можете допустить оплошности и просчеты. Не вступайте в споры, особенно со своими близкими. Избегайте общения с людьми, чьи манеры вас раздражают.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 20 апреля 2020 для Стрельцов 

    В этот день все будет проходить по накатанной дорожке, без эмоциональных всплесков. Проблемы могут возникнуть из-за поспешных и несогласованных действий в коллективе, а также собственных амбиций. Как следует подумайте, с чего лучше начать и чем закончить.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 20 апреля 2020 для Козерогов

    Вы можете запутаться в отношениях с человеком, который вызывает симпатию. Не обижайте любимых людей, держите свои эмоции под контролем. В профессиональных делах не спешите проявлять активность - вы будете теряться в догадках и мучиться сомнениями.

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 20 апреля 2020 для Водолеев

    Запланируйте больше важных дел, деловых встреч. Ко всем вопросам подходите творчески, и все получится. Однако следует избегать рискованных мероприятий и предложений, которые исходят от сомнительных людей. Сейчас хорошее время для всего, что связано с любовью и личной жизнью.

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 20 апреля 2020 для Рыб

    На данном этапе вы будете либо сами тянуть с решением вопросов, либо это будут делать окружающие. Постарайтесь не спорить с людьми, стоящими выше вас по рангу. Даже если будете правы, вряд ли собеседник согласится с вашим мнением. Поэтому лучше добиваться своего тихой сапой.

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