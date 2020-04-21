Гороскоп для всех знаков Зодиака на 21 апреля 2020 года

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 21 апреля 2020 для Овнов Вы будете полны творческого энтузиазма, придет вдохновение. Многое из того, что наметите осуществить в этот день, вам удастся. Порадовать могут родные и друзья. Одиноким, будет предоставлен шанс встретить интересного человека, способного сделать вашу жизнь прекрасной.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 21 апреля 2020 для Тельцов Пора взяться за дела, которые были отложены до лучших времен. В решении профессиональных вопросов следует прислушиваться к советам более опытных коллег. Отношения с близкими людьми будут гармоничными, если вы покажете, что готовы к компромиссам.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 21 апреля 2020 для Близнецов Возможна небольшая ссора с любимым человеком или старшим членом семьи. Эта размолвка порождена не принципиальными разногласиями, а простым нежеланием выслушать и понять друг друга. Делать первый шаг к примирению придется вам. В данный период вы можете как магнитом притягивать к себе непорядочных людей. Будьте начеку!

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 21 апреля 2020 для Раков Сейчас идет хороший период для воплощения своих планов в жизнь. Будьте уверены в своей правоте. Люди, которые пытаются уговорить вас изменить точку зрения, скорее всего, заблуждаются. Приятные сюрпризы могут ожидать в отношениях с любимым человеком. Кроме того, данный период подходит для новых знакомств.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 21 апреля 2020 для Львов Из-за трудностей, возникших на личном фронте, вам будет трудно посвятить себя решению профессиональных вопросов. Но не смешивайте работу и личные отношения. Будьте последовательны в своих действиях и не раздавайте заведомо ложных обещаний.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 21 апреля 2020 для Дев Постарайтесь никого не привлекать к решению своих проблем. Данный день располагает к гармоничным отношениям в семье. Удача может улыбнуться в любви, но только в том случае, если ваши намерения не направлены на достижение корыстных целей. Полезно начать курс оздоровительных процедур.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 21 апреля 2020 для Весов Следует сбавить обороты: не все ваши действия будут успешными. Не беритесь за новые дела или проекты. Сейчас нужно воздержаться от выплеска негативных эмоций. Лучше направьте свою энергию не на выяснение отношений, а на созидание.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 21 апреля 2020 для Скорпионов Не рассчитывайте на головокружительный успех в профессиональной сфере. Даже если будете стараться изо всех сил, то либо у вас не все получится, либо ваши заслуги станут занижать. Семейные проблемы могут оказаться весьма серьезными, если вовремя не примете меры для их решения.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 21 апреля 2020 для Стрельцов Можно планировать дела, которые раньше вызывали опасения. Сейчас вы способны принимать неожиданные решения. Новые знакомства доставят вам массу положительных эмоций. В финансовом отношении нужно проявить осмотрительность, не следует брать деньги в долг.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 21 апреля 2020 для Козерогов Вы можете оказаться между двух огней, поэтому постарайтесь заранее продумать пути отступления. Зато смело можете рассчитывать на помощь близкого человека. В личную жизнь стоит привнести яркие краски. Возможны новые романтические знакомства.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 21 апреля 2020 для Водолеев Вряд ли этот день можно назвать судьбоносным. Постарайтесь разнообразить свое рабочее и свободное время, не полагаясь на то, что кто-то будет вас веселить или выполнять ваши обязанности. В любви сейчас придется больше отдавать, чем брать. Будьте внимательны к тем, кто вам дорог.