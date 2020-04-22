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Гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 апреля 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 апреля 2020 года
19:09 Сегодня Телеграф

В это время необходимо воздерживаться от негативных эмоций, поскольку они могут стать причиной нежелательных ссор и конфликтов.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 23 апреля 2020 для Овнов 

    Не нужно наивно думать, что вы способны за один раз решить сразу несколько проблем. Не беритесь сегодня за что-то грандиозное и неподъёмное, отдайте предпочтение решению бытовых вопросов.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 23 апреля 2020 для Тельцов 

    Сегодня всё может выйти из-под контроля, поэтому заранее рассчитайте все возможные варианты. Постарайтесь избегать общения с посторонними, больше доверяйте собственной интуиции и принимайте самостоятельные решения.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 23 апреля 2020 для Близнецов 

    Старайтесь мыслить реалистично, чтобы ваши мечты совпадали с вашими возможностями. Научитесь отстаивать свои интересы и говорить "нет".

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 23 апреля 2020 для Раков

    Сегодня отличный день, чтобы воплотить в жизнь ваши заветные планы и замыслы. Постарайтесь в этот день многое успеть, потому что в следующие дни вы уже не будете так энергичны.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 23 апреля 2020 для Львов   

    Сегодня вам придётся попотеть, чтобы добиться хорошего результата. Если возникнут сомнения, то прислушивайтесь к логике. Не переоценивайте своих сил и не бойтесь просить о помощи.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 23 апреля 2020 для Дев  

    Сегодня будет важный день для вашего финансового положения. Продумывайте каждую деталь, потому что на кону большая сумма. Родные и близкие помогут своими советами, но окончательный выбор будет за вами.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 23 апреля 2020 для Весов 

    Сегодня вы попытаетесь уйти от ответственности, но не получится. Будьте готовы к тому, что придётся сделать больше, чем вы ожидаете. Можете положиться на друзей в некоторой степени. Вечер проведите в компании любимого человека.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 23 апреля 2020 для Скорпионов 

    Вам нужно меньше паниковать, потому что лишние эмоции только обострят этот и без того непростой день. Цените и любите то, что есть в вашей жизни.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 23 апреля 2020 для Стрельцов 

    Очень беспокойный и суетливый день. Вы будете расстраиваться, даже если самые мелкие ваши планы рушатся. Решайте срочные проблемы, остальные пока подождут.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 23 апреля 2020 для Козерогов

    Вам не нужно зря нервничать и раздражаться. Конечный результат вас порадует, даже если сейчас мало на это похоже. Не махайте на проблему рукой, проанализируйте её.

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 23 апреля 2020 для Водолеев

    Сегодня вам удастся воплотить в жизнь новые идеи. Расположенность начальства и коллег обеспечена. А вот отношения с близкими могут быть напряжёнными. Помните: не должны страдать от вашего настроения.

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 23 апреля 2020 для Рыб

    Сегодня к вам постучится вдохновение. Жизнь приобретёт новые краски и возможности. Возрастёт интерес ко всему, что вас окружает. Любая ваша инициатива имеет высокие шансы реализоваться.

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