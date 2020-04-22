Гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 апреля 2020 года

Овен (21 марта – 19 апреля)
Гороскоп на 23 апреля 2020 для Овнов
Не нужно наивно думать, что вы способны за один раз решить сразу несколько проблем. Не беритесь сегодня за что-то грандиозное и неподъёмное, отдайте предпочтение решению бытовых вопросов.
Телец (20 апреля - 20 мая)
Гороскоп на 23 апреля 2020 для Тельцов
Сегодня всё может выйти из-под контроля, поэтому заранее рассчитайте все возможные варианты. Постарайтесь избегать общения с посторонними, больше доверяйте собственной интуиции и принимайте самостоятельные решения.
Близнецы (21 мая – 20 июня)
Гороскоп на 23 апреля 2020 для Близнецов
Старайтесь мыслить реалистично, чтобы ваши мечты совпадали с вашими возможностями. Научитесь отстаивать свои интересы и говорить "нет".
Рак (21 июня - 22 июля)
Гороскоп на 23 апреля 2020 для Раков
Сегодня отличный день, чтобы воплотить в жизнь ваши заветные планы и замыслы. Постарайтесь в этот день многое успеть, потому что в следующие дни вы уже не будете так энергичны.
Лев (23 июля - 22 августа)
Гороскоп на 23 апреля 2020 для Львов
Сегодня вам придётся попотеть, чтобы добиться хорошего результата. Если возникнут сомнения, то прислушивайтесь к логике. Не переоценивайте своих сил и не бойтесь просить о помощи.
Дева (23 августа - 22 сентября)
Гороскоп на 23 апреля 2020 для Дев
Сегодня будет важный день для вашего финансового положения. Продумывайте каждую деталь, потому что на кону большая сумма. Родные и близкие помогут своими советами, но окончательный выбор будет за вами.
Весы (23 сентября - 22 октября)
Гороскоп на 23 апреля 2020 для Весов
Сегодня вы попытаетесь уйти от ответственности, но не получится. Будьте готовы к тому, что придётся сделать больше, чем вы ожидаете. Можете положиться на друзей в некоторой степени. Вечер проведите в компании любимого человека.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)
Гороскоп на 23 апреля 2020 для Скорпионов
Вам нужно меньше паниковать, потому что лишние эмоции только обострят этот и без того непростой день. Цените и любите то, что есть в вашей жизни.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 23 апреля 2020 для Стрельцов
Очень беспокойный и суетливый день. Вы будете расстраиваться, даже если самые мелкие ваши планы рушатся. Решайте срочные проблемы, остальные пока подождут.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Гороскоп на 23 апреля 2020 для Козерогов
Вам не нужно зря нервничать и раздражаться. Конечный результат вас порадует, даже если сейчас мало на это похоже. Не махайте на проблему рукой, проанализируйте её.
Водолей (20 января - 18 февраля)
Гороскоп на 23 апреля 2020 для Водолеев
Сегодня вам удастся воплотить в жизнь новые идеи. Расположенность начальства и коллег обеспечена. А вот отношения с близкими могут быть напряжёнными. Помните: не должны страдать от вашего настроения.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 23 апреля 2020 для Рыб
Сегодня к вам постучится вдохновение. Жизнь приобретёт новые краски и возможности. Возрастёт интерес ко всему, что вас окружает. Любая ваша инициатива имеет высокие шансы реализоваться.