Гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 апреля 2020 года

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 23 апреля 2020 для Овнов Вам нужно устоять перед заманчивыми деловыми предложениями, даже если они покажутся перспективными. Если все же нужно будет обязательно принять решение, стоит проконсультироваться со знающими людьми. И, кстати, даже это не станет гарантией успеха. Зато день будет удачным во всем, что касается любви, личной жизни и новых знакомств.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 23 апреля 2020 для Тельцов Нужно внимательно следить за происходящими событиями и реагировать по ходу изменения ситуации. Настраивайтесь на кропотливую работу и общение «по делу». Не следует заниматься делами, результат которых может вас разочаровать. Время благоприятно для всего, что связано с любовью.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 23 апреля 2020 для Близнецов На работе особых изменений не предвидится. Чем больше на данном этапе у вас будет встреч и общения, тем более легкими покажутся дела. Свои личные переживания лучше не выставлять напоказ. Не спешите расставаться с деньгами и перед тем, как купить какую-либо вещь, дважды подумайте.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 23 апреля 2020 для Раков Этот день подходит для начала новых дел, рассчитанных на длительный срок. Вы с легкостью будете достигать договоренностей, поэтому заранее подготовьтесь к разговорам с людьми, от которых рассчитываете получить помощь. Не вмешивайтесь в споры и конфликты, не имеющие к вам прямого отношения.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 23 апреля 2020 для Львов В данный период вас ожидает много дел, и практически со всеми вы сможете справиться. Постарайтесь ко всему относиться с полной ответственностью, впоследствии это вам зачтется и принесет дополнительные баллы в послужной список. В это время вас могут ожидать новые романтические увлечения.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 23 апреля 2020 для Дев Успешно сложатся поездки, встречи, деловые контакты. Одиноким представителям данного знака может быть предоставлен шанс найти человека, который принесет в вашу жизнь много ярких впечатлений. Избегайте тесных контактов с людьми, болеющими инфекционными заболеваниями.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 23 апреля 2020 для Весов Период не слишком подходящий для проявления активности. Найдите возможность для примирения с людьми, с которыми находитесь в ссоре. Обратите внимание на свое здоровье. Иммунная система будет ослаблена. Есть угроза подхватить вирусное заболевание.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 23 апреля 2020 для Скорпионов Серьезных неприятностей не предвидится. Постарайтесь сами разнообразить свой досуг и наполнить жизнь яркими красками. Физические нагрузки пойдут на пользу, лучше всего заниматься спортом на свежем воздухе. Если любимый человек начнет проявлять инициативу, спокойно предоставьте ему такое право.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 23 апреля 2020 для Стрельцов В данный период нужно воздержаться от споров с начальством и коллегами и сосредоточиться на делах, приносящих реальную пользу. Проекты, с которыми в одиночку справиться не удается, пока лучше отложить. Семейные и романтические отношения могут подвергнуться испытанию.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 23 апреля 2020 для Козерогов Сейчас вам будет трудно находить общий язык с окружающими. Вызвано это будет внутренним раздражением из-за эмоционального перенапряжения. Не срывайте плохое настроение на тех, кто вам дорог. Особенно осторожными нужно быть в делах, связанных с финансовыми вложениями.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 23 апреля 2020 для Водолеев Ваши деловые качества могут сослужить вам хорошую службу. Только с осторожностью отнеситесь к предложениям, исходящим от людей, которых вы не слишком хорошо знаете. День подходит для участия в общественных мероприятиях, посещения увеселительных заведений.