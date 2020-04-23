Скачать
Четверг, 23.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 22 апреля: В Украине продлили карантин, Саакашвили может стать вице-премьером
Итоги дня 22 апреля: В Украине продлили карантин, Саакашвили может стать вице-премьером
США остановили выдачу "грин-карт": Трамп подписал указ
США остановили выдачу "грин-карт": Трамп подписал указ
Чемпионат Украины доиграют за полтора месяца
Чемпионат Украины доиграют за полтора месяца
Терентий Маревный: приметы и обряды 23 апреля
Терентий Маревный: приметы и обряды 23 апреля

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 апреля 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 апреля 2020 года
07:17 Сегодня Телеграф

Гороскоп на сегодня, 23 апреля 2020 года, рекомендует проявлять целый день активность и инициативу.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 23 апреля 2020 для Овнов 

    Вам нужно устоять перед заманчивыми деловыми предложениями, даже если они покажутся перспективными. Если все же нужно будет обязательно принять решение, стоит проконсультироваться со знающими людьми. И, кстати, даже это не станет гарантией успеха. Зато день будет удачным во всем, что касается любви, личной жизни и новых знакомств.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 23 апреля 2020 для Тельцов 

    Нужно внимательно следить за происходящими событиями и реагировать по ходу изменения ситуации. Настраивайтесь на кропотливую работу и общение «по делу». Не следует заниматься делами, результат которых может вас разочаровать. Время благоприятно для всего, что связано с любовью.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 23 апреля 2020 для Близнецов 

    На работе особых изменений не предвидится. Чем больше на данном этапе у вас будет встреч и общения, тем более легкими покажутся дела. Свои личные переживания лучше не выставлять напоказ. Не спешите расставаться с деньгами и перед тем, как купить какую-либо вещь, дважды подумайте.

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 23 апреля 2020 для Раков

    Этот день подходит для начала новых дел, рассчитанных на длительный срок. Вы с легкостью будете достигать договоренностей, поэтому заранее подготовьтесь к разговорам с людьми, от которых рассчитываете получить помощь. Не вмешивайтесь в споры и конфликты, не имеющие к вам прямого отношения.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 23 апреля 2020 для Львов   

    В данный период вас ожидает много дел, и практически со всеми вы сможете справиться. Постарайтесь ко всему относиться с полной ответственностью, впоследствии это вам зачтется и принесет дополнительные баллы в послужной список. В это время вас могут ожидать новые романтические увлечения.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 23 апреля 2020 для Дев  

    Успешно сложатся поездки, встречи, деловые контакты. Одиноким представителям данного знака может быть предоставлен шанс найти человека, который принесет в вашу жизнь много ярких впечатлений. Избегайте тесных контактов с людьми, болеющими инфекционными заболеваниями.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 23 апреля 2020 для Весов 

    Период не слишком подходящий для проявления активности. Найдите возможность для примирения с людьми, с которыми находитесь в ссоре. Обратите внимание на свое здоровье. Иммунная система будет ослаблена. Есть угроза подхватить вирусное заболевание.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 23 апреля 2020 для Скорпионов 

    Серьезных неприятностей не предвидится. Постарайтесь сами разнообразить свой досуг и наполнить жизнь яркими красками. Физические нагрузки пойдут на пользу, лучше всего заниматься спортом на свежем воздухе. Если любимый человек начнет проявлять инициативу, спокойно предоставьте ему такое право.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 23 апреля 2020 для Стрельцов 

    В данный период нужно воздержаться от споров с начальством и коллегами и сосредоточиться на делах, приносящих реальную пользу. Проекты, с которыми в одиночку справиться не удается, пока лучше отложить. Семейные и романтические отношения могут подвергнуться испытанию.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 23 апреля 2020 для Козерогов

    Сейчас вам будет трудно находить общий язык с окружающими. Вызвано это будет внутренним раздражением из-за эмоционального перенапряжения. Не срывайте плохое настроение на тех, кто вам дорог. Особенно осторожными нужно быть в делах, связанных с финансовыми вложениями.

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 23 апреля 2020 для Водолеев

    Ваши деловые качества могут сослужить вам хорошую службу. Только с осторожностью отнеситесь к предложениям, исходящим от людей, которых вы не слишком хорошо знаете. День подходит для участия в общественных мероприятиях, посещения увеселительных заведений.

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 23 апреля 2020 для Рыб

    Вы можете проявить себя чрезмерно эмоциональным человеком и доставить этим много хлопот не только себе, но и окружающим. Будьте осторожны в отношении новых знакомых, так как есть опасность попасться на крючок к людям с сомнительным родом занятий. Доверяйте своей интуиции, но и логику подключить не помешает.

Бизнес-гороскоп на неделю (20.04. - 26.04.2020): все знаки зодиака

Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (20.04. - 26.04.2020)

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (20.04.- 26.04.2020)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Гороскоп на сегодня, Гороскоп на 23 апреля, 23 апреля, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберите понравившееся дерево и узнайте, какая профессия подходит именно Вам
02 Пандемия коронавируса: определена температура, которая убивает COVID-19
03 Президент анонсировал создание государственной авиакомпании
04 Кабмин утвердил планы формирования тергромад еще двух областей
05 Как правильно носить медицинскую маску
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Трамп о Covid-19: Этот вирус рано или поздно уйдет
Трамп о Covid-19: Этот вирус рано или поздно уйдет
Более 710 тысяч людей в мире победили коронавирус
Более 710 тысяч людей в мире победили коронавирус
Вражеский огонь на Донбассе: боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ
На Донбассе боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ
Сегодня начало месяца Рамадан: традиции и приметы
Сегодня начало месяца Рамадан: традиции и приметы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь