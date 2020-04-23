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Гороскоп для всех знаков Зодиака на 24 апреля 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 24 апреля 2020 года
18:53 Сегодня Телеграф

Пик напряженности - утро, в это время более вероятны ссоры, сбои, травмы, нервозность, возможен материальный ущерб. В течение дня возрастут аппетиты, и не только гастрономические: поднимутся запросы в финансовой, сексуальной области или в сфере власти. Возможно желание вознаградить себя за тревоги и лишения.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 24 апреля 2020 для Овнов 

    В любой ситуации старайтесь проявлять тактичность. Если вам нужна помощь, пока не просите об этом, дождитесь более подходящего момента. Не теряйте шанс расширить свое дело, завести полезные связи, обсудить с партнерами перспективы. День будет гармоничным для всего, что касается любви.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 24 апреля 2020 для Тельцов 

    День удачен для поездок, путешествий и различных передвижений в пространстве. Самый сильный позитивный заряд дадут творческие занятия. Кроме того, активны энергии любви и романтического аспекта: благоприятное время для свиданий, знакомств, признаний, объявлений свадеб.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 24 апреля 2020 для Близнецов 

    Вам предстоит выполнить немало дел. Успешно справившись с одной задачей, немедленно принимайтесь за следующую. Таким образом медленно, но верно вы будете продвигаться к намеченной цели. Сейчас может повезти в любви, особенно если вы не обременены семейными узами.

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 24 апреля 2020 для Раков

    В этот день ждет отдача от любых усилий. Можно рассчитывать на качественную поддержку, благосклонность звезд и опеку влиятельных знакомых. Это поможет миновать множество противоречий, которые грозят сильно помещать успеху. Ожидаемый законный результат дополнят неожиданные подарки судьбы.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 24 апреля 2020 для Львов   

    Стоит ожидать приятных встреч, новых знакомств и предложений. Главное, не сидеть сложа руки, активно действовать. На профессиональном поприще могут появиться интересные перспективы. Избегайте выяснения отношений и не занимайтесь делами, связанными с финансовым риском.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 24 апреля 2020 для Дев  

    В течение дня возможны заминки в общении и финансовых делах. Не стоит планировать совещание, встречу, выход на новую должность, лучше уделить внимание другим делам. Сдвиги ждут в конце рабочего дня: могут поступить новости или документы, которые помогут наладить связь и не утонуть в море неопределенности.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 24 апреля 2020 для Весов 

    Не следует браться за дела, о которых у вас смутное представление. В малознакомой области вы можете допустить оплошности и просчеты. Не вступайте в споры, особенно со своими близкими. Избегайте общения с людьми, чьи манеры вас раздражают.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 24 апреля 2020 для Скорпионов 

    Ключевые темы, требующие внимания: заключение контрактов, финансовые операции, укрепление личного бюджета. Не иссякнет позитивный поток и в сфере отношений: можно смело назначать свидания, укреплять чувства, восстанавливать утраченные связи. Самый эффективный способ перемирия - выполнить то, что обещали.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 24 апреля 2020 для Стрельцов 

    Вы можете запутаться в отношениях с человеком, который вызывает симпатию. Не обижайте любимых людей, держите свои эмоции под контролем. В профессиональных делах не спешите проявлять активность - вы будете теряться в догадках и мучиться сомнениями.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 24 апреля 2020 для Козерогов

    День благоприятен для духовного развития и личностного роста. Завтра астрологи советуют проявить целеустремленность и сделать первый шаг в реализации планов. Например, пустить в ход информацию, подтвердить делом идею, отстоять приоритеты. Можно рискнуть, главное - видеть границы своих возможностей.

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 24 апреля 2020 для Водолеев

    На данном этапе вы будете либо сами тянуть с решением вопросов, либо это будут делать окружающие. Постарайтесь не спорить с людьми, стоящими выше вас по рангу. Даже если будете правы, вряд ли собеседник согласится с вашим мнением. Поэтому лучше добиваться своего тихой сапой.

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 24 апреля 2020 для Рыб

    Много энергии завтра сосредоточено в частной жизни. Звезды рекомендуют питать этот ресурс, чтобы получать от близких тепло, поддержку и защиту. Чтобы поддержать настроение и самопознание, день стоит посвятить преимущественно мягким, спокойным делам, риски лучше исключить или свести к минимуму.

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