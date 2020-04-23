Гороскоп для всех знаков Зодиака на 24 апреля 2020 года

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 24 апреля 2020 для Овнов В любой ситуации старайтесь проявлять тактичность. Если вам нужна помощь, пока не просите об этом, дождитесь более подходящего момента. Не теряйте шанс расширить свое дело, завести полезные связи, обсудить с партнерами перспективы. День будет гармоничным для всего, что касается любви.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 24 апреля 2020 для Тельцов День удачен для поездок, путешествий и различных передвижений в пространстве. Самый сильный позитивный заряд дадут творческие занятия. Кроме того, активны энергии любви и романтического аспекта: благоприятное время для свиданий, знакомств, признаний, объявлений свадеб.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 24 апреля 2020 для Близнецов Вам предстоит выполнить немало дел. Успешно справившись с одной задачей, немедленно принимайтесь за следующую. Таким образом медленно, но верно вы будете продвигаться к намеченной цели. Сейчас может повезти в любви, особенно если вы не обременены семейными узами.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 24 апреля 2020 для Раков В этот день ждет отдача от любых усилий. Можно рассчитывать на качественную поддержку, благосклонность звезд и опеку влиятельных знакомых. Это поможет миновать множество противоречий, которые грозят сильно помещать успеху. Ожидаемый законный результат дополнят неожиданные подарки судьбы.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 24 апреля 2020 для Львов Стоит ожидать приятных встреч, новых знакомств и предложений. Главное, не сидеть сложа руки, активно действовать. На профессиональном поприще могут появиться интересные перспективы. Избегайте выяснения отношений и не занимайтесь делами, связанными с финансовым риском.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 24 апреля 2020 для Дев В течение дня возможны заминки в общении и финансовых делах. Не стоит планировать совещание, встречу, выход на новую должность, лучше уделить внимание другим делам. Сдвиги ждут в конце рабочего дня: могут поступить новости или документы, которые помогут наладить связь и не утонуть в море неопределенности.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 24 апреля 2020 для Весов Не следует браться за дела, о которых у вас смутное представление. В малознакомой области вы можете допустить оплошности и просчеты. Не вступайте в споры, особенно со своими близкими. Избегайте общения с людьми, чьи манеры вас раздражают.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 24 апреля 2020 для Скорпионов Ключевые темы, требующие внимания: заключение контрактов, финансовые операции, укрепление личного бюджета. Не иссякнет позитивный поток и в сфере отношений: можно смело назначать свидания, укреплять чувства, восстанавливать утраченные связи. Самый эффективный способ перемирия - выполнить то, что обещали.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 24 апреля 2020 для Стрельцов Вы можете запутаться в отношениях с человеком, который вызывает симпатию. Не обижайте любимых людей, держите свои эмоции под контролем. В профессиональных делах не спешите проявлять активность - вы будете теряться в догадках и мучиться сомнениями.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 24 апреля 2020 для Козерогов День благоприятен для духовного развития и личностного роста. Завтра астрологи советуют проявить целеустремленность и сделать первый шаг в реализации планов. Например, пустить в ход информацию, подтвердить делом идею, отстоять приоритеты. Можно рискнуть, главное - видеть границы своих возможностей.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 24 апреля 2020 для Водолеев На данном этапе вы будете либо сами тянуть с решением вопросов, либо это будут делать окружающие. Постарайтесь не спорить с людьми, стоящими выше вас по рангу. Даже если будете правы, вряд ли собеседник согласится с вашим мнением. Поэтому лучше добиваться своего тихой сапой.