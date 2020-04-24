Гороскоп для всех знаков Зодиака на 24 апреля 2020 года

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 24 апреля 2020 для Овнов В любой ситуации старайтесь проявлять тактичность. Если вам нужна помощь, пока не просите об этом, дождитесь более подходящего момента. Не теряйте шанс расширить свое дело, завести полезные связи, обсудить с партнерами перспективы. День будет гармоничным для всего, что касается любви.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 24 апреля 2020 для Тельцов Можно начать совместную работу над новым проектом, восстановить отношения, достигнуть договоренности. Если в этот день поступят интересные предложения, не раздумывайте долго, соглашайтесь. В личной жизни не упустите свой шанс, дайте понять любимому человеку, что вы о нем заботитесь и строите планы на будущее, в которых есть место и ему.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 24 апреля 2020 для Близнецов Вам предстоит выполнить немало дел. Успешно справившись с одной задачей, немедленно принимайтесь за следующую. Таким образом медленно, но верно вы будете продвигаться к намеченной цели. Сейчас может повезти в любви, особенно если вы не обременены семейными узами.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 24 апреля 2020 для Раков Если вы задумали важные дела, постарайтесь обойтись без посторонней помощи, или возьмите ответственность в принятии решений на себя. Прислушиваясь к мнению советчиков, вы начнете допускать ошибки. Зато в сердечных делах вас могут ожидать приятные сюрпризы.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 24 апреля 2020 для Львов Стоит ожидать приятных встреч, новых знакомств и предложений. Главное, не сидеть сложа руки, активно действовать. На профессиональном поприще могут появиться интересные перспективы. Избегайте выяснения отношений и не занимайтесь делами, связанными с финансовым риском.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 24 апреля 2020 для Дев Вы будете полны сил для покорения профессиональных вершин, но не спешите приниматься за дело. Подождите, когда вам дадут определенное задание и объяснят, как решить поставленные задачи. А если вы начнете сами проявлять инициативу, ваши начинания могут «задушить» на корню.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 24 апреля 2020 для Весов Не следует браться за дела, о которых у вас смутное представление. В малознакомой области вы можете допустить оплошности и просчеты. Не вступайте в споры, особенно со своими близкими. Избегайте общения с людьми, чьи манеры вас раздражают.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 24 апреля 2020 для Скорпионов В этот день все будет проходить по накатанной дорожке, без эмоциональных всплесков. Проблемы могут возникнуть из-за поспешных и несогласованных действий в коллективе, а также из-за собственных амбиций. Как следует подумайте, с чего лучше начать и чем закончить.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 24 апреля 2020 для Стрельцов Вы можете запутаться в отношениях с человеком, который вызывает симпатию. Не обижайте любимых людей, держите свои эмоции под контролем. В профессиональных делах не спешите проявлять активность - вы будете теряться в догадках и мучиться сомнениями.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 24 апреля 2020 для Козерогов Запланируйте больше важных дел, деловых встреч. Ко всем вопросам подходите творчески, и все получится. Однако следует избегать рискованных мероприятий и предложений, которые исходят от сомнительных людей. Сейчас хорошее время для всего, что связано с любовью и личной жизнью.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 24 апреля 2020 для Водолеев На данном этапе вы будете либо сами тянуть с решением вопросов, либо это будут делать окружающие. Постарайтесь не спорить с людьми, стоящими выше вас по рангу. Даже если будете правы, вряд ли собеседник согласится с вашим мнением. Поэтому лучше добиваться своего тихой сапой.